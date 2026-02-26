Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trung vệ U23 Việt Nam chia tay CLB Công an Hà Nội

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Công an Hà Nội

ANTD.VN - Trung vệ Phạm Lý Đức tạm chia tay CLB Công an Hà Nội (CAHN) để đầu quân cho CLB PVF-CAND theo dạng cho mượn, thi đấu giai đoạn lượt về V-League 2025/26.

Gia nhập CAHN từ HAGL trước thềm mùa giải 2025/26, Lý Đức từng được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn trong màu áo đội bóng ngành Công an. Tuy nhiên, giữa một tập thể sở hữu chiều sâu đáng kể ở hàng thủ với những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Trần Đình Trọng, Hugo Gomes hay Bùi Hoàng Việt Anh, trung vệ trụ cột của U23 Việt Nam không có nhiều cơ hội ra sân thường xuyên.

Lý Đức gia nhập PVF-CAND theo dạng cho mượn

Trong khi đó, PVF-CAND lại đang cần bổ sung nhân sự cho tuyến phòng ngự khi trung vệ Hiểu Minh dính chấn thương nặng và phải nghỉ hết mùa. Khoảng trống để lại buộc ban huấn luyện đội bóng phải sớm tìm phương án thay thế và Lý Đức trở thành lựa chọn phù hợp. Hai bên đã đạt thỏa thuận theo dạng cho mượn, giúp đội bóng phố Hiến gia cố chiều sâu đội hình ở giai đoạn quan trọng.

Đáng chú ý, Lý Đức và Hiểu Minh là hai trung vệ luôn sát cánh cùng nhau ở U22 lẫn U23 Việt Nam trong thời gian gần đây.

Chuyển đến môi trường mới, Lý Đức có cơ hội tích lũy thêm thời gian thi đấu, qua đó từng bước khẳng định sự tiến bộ. PVF-CAND tin rằng Lý Đức sẽ nhanh chóng hòa nhập, trở thành chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng phòng ngự và cùng tập thể hoàn thành mục tiêu trụ lại V-League.

Video bóng đá Công an Hà Nội - Tampines Rovers: Vùi dập "set tennis" (Cúp C1 ĐNÁ)
Video bóng đá Công an Hà Nội - Tampines Rovers: Vùi dập "set tennis" (Cúp C1 ĐNÁ)

(Lượt cuối vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á) Công an Hà Nội giành chiến thắng đậm trước Tampines Rovers dù cho bị đối thủ dẫn trước.

Bấm xem >>

Theo Lê Vinh

