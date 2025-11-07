Trực tiếp họp báo Man City - Liverpool: Slot chỉ ra khác biệt ở trận thắng Villa & Real Madrid
Hai HLV trưởng Pep Guardiola và Arne Slot có những phát biểu trước thềm trận đấu Man City - Liverpool ở vòng 11 Ngoại hạng Anh.
HLV Arne Slot: "Florian có thể đá nhiều hơn 1 vị trí trên sân, cậu ấy đá dịch sang trái là vị trí mà Florian luôn thi đấu khi còn ở Leverkusen. Trước đó cậu ấy đã từng đá số 10 trong sơ đồ 4-3-3".
"Do đó chúng tôi chỉ quan tâm xem cậu ấy nên đá ở vị trí nào để có thể sử dụng khả năng của cậu ấy tốt nhất. Khu vực cậu ấy đá tốt nhất là quanh vòng 16m50, thường ở giữa nhưng có thể hơi lêch sang trái. Dù ở đâu cậu ấy cũng sẽ đá rất tốt".
HLV Arne Slot: "Alisson chắc chắn sẽ trở lại sau đợt tập trung đội tuyển. Tôi nghĩ Jeremie (Frimpong) cũng sẽ bình phục trong đợt đó, nhưng tôi chưa chắc cậu ấy sẽ đá được trận gặp Nottingham Forest".
HLV Arne Slot: "Khi tôi chưa sang đây làm việc, tôi đã biết ý nghĩa to lớn của trận đấu này và tôi dán mắt vào TV qua mỗi lần trận đấu này được chiếu. Cũng như trận El Clasico vậy, ai cũng đều chú ý đến trận đấu này".
"Trận này cứ diễn ra 10 lần là tới 9 lần mang lại điều khán giả mong muốn, riêng với tôi cứ có Pep (Guardiola) là trận này đáng xem 10/10 lần. Ông ấy dẫn dắt một đội bóng có nhiều cá nhân xuất sắc và trận nào có Man City cũng đều diễn ra hấp dẫn, không có những màn câu giờ vớ vẩn hay xảy ra những điều lùm xùm ngoài sân. Đó là những thứ tôi bắt đầu ghét phải chứng kiến khi theo dõi bóng đá".
HLV Arne Slot: "Phải nói rõ, chúng tôi vẫn ổn định, nhưng là thất bại một cách ổn định. Ổn định là ta làm điều gì đó thường xuyên và không ngừng tiến bộ".
"Đá với Man City tại sân của họ là một trong những thách thức lớn nhất cho bất cứ đội bóng nào. Tất nhiên đá trên sân của Brentford hay Crystal Palace cũng khó không kém, nhưng độ khó tại Etihad lớn hơn rất nhiều".
HLV Arne Slot: "Sau 3 tuần vắng mặt, hôm nay Isak sẽ tập trở lại với đội bóng. Giờ chúng tôi sẽ đánh giá xem cậu ấy ở mức độ sẵn sàng thế nào, nhưng chúng tôi không chờ đợi cậu ấy sẽ trở lại thi đấu ngay. Isak vẫn cần thời gian".
HLV Arne Slot: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt trong những trận mà phong cách của đối thủ không còn là điều mới lạ. Tôi biết các cầu thủ của tôi có thể đá tốt tới mức nào, vấn đề chỉ là các cầu thủ của tôi đã biết bao nhiêu về đối thủ".
"Aston Villa và Real Madrid là 2 đối thủ chúng tôi đã biết từ trước. Họ đá theo đúng cách mà tôi đã dự đoán. Trong khi đó mùa này tôi nghĩ chúng tôi cứ đá 10 trận thì tới 8 trận là gặp những đối thủ đã đổi cách đá so với chính họ trước đây".
"Man City sẽ đá ra sao, tôi chưa thể nói chắc bởi mùa giải này họ đã thay đổi, cả nhân sự lẫn cách chơi. Mấu chốt là họ vẫn rất mạnh và cách chơi của họ vẫn được thực hiện nhuần nhuyễn. Do đó thách thức khi gặp Man City vẫn luôn lớn".
HLV Arne Slot: "Hiện tại chúng tôi chỉ tập trung vào bản thân và duy trì phong độ ổn định. Chúng tôi đã thua vài trận nhưng vừa qua thắng 2 trận liên tiếp. Việc chính lúc này là các cầu thủ thi đấu tốt hơn và duy trì thể lực. Khi đó chúng tôi sẽ xem mình tiến được tới đâu, còn bây giờ thứ hạng trên BXH chưa phải điều đáng quan tâm".
