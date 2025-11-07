Trực tiếp họp báo Man City - Liverpool: Slot chỉ ra khác biệt ở trận thắng Villa & Real Madrid

Slot: "Wirtz có thể đá nhiều hơn 1 vị trí"

HLV Arne Slot: "Florian có thể đá nhiều hơn 1 vị trí trên sân, cậu ấy đá dịch sang trái là vị trí mà Florian luôn thi đấu khi còn ở Leverkusen. Trước đó cậu ấy đã từng đá số 10 trong sơ đồ 4-3-3".

"Do đó chúng tôi chỉ quan tâm xem cậu ấy nên đá ở vị trí nào để có thể sử dụng khả năng của cậu ấy tốt nhất. Khu vực cậu ấy đá tốt nhất là quanh vòng 16m50, thường ở giữa nhưng có thể hơi lêch sang trái. Dù ở đâu cậu ấy cũng sẽ đá rất tốt".