Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Singapore: Thầy Kim tiết lộ lý do thay Đình Bắc (AFF Cup)
HLV Kim Sang Sik của ĐT Việt Nam và HLV Gavin Lee của Singapore có những chia sẻ sau trận đấu ở bảng A giữa hai đội tại AFF Cup.
HLV Kim Sang Sik của ĐT Việt Nam và HLV Gavin Lee của ĐT Singapore có cuộc trả lời họp báo sau trận đấu giữa hai đội tại bảng A của AFF Cup 2026. Trong trận đấu mà cơ hội ghi bàn là rất nhiều, ĐT Việt Nam là bên áp đảo gần như tuyệt đối ở hiệp 1 nhưng rất xui khi không có được bàn thắng, trong khi Singapore ở hiệp 2 đã có sự vùng lên đánh trả và suýt nữa dẫn trước dù cơ hội không nhiều. Hai đội chỉ có được kết quả hòa 0-0 và sẽ đều gặp Indonesia ở trận tiếp theo.
Thời tiết mưa nhưng nhiều khán giả và người hâm mộ đến cổ vũ. Chúng tôi chưa giành chiến thắng, đó là điều tiếc nuối, không đền đáp được kỳ vọng. Sáng sớm mai, toàn đội sẽ di chuyển sang indo. Mong CĐV vẫn truyền dũng khí, sự tự tin để tiếp tục hành trình sắp tới.
Chỉ ra điểm sáng trận này khá là khó. Nhưng các cầu thủ đã thể hiện ý chí chiến đấu mãnh liệt, nhiều cơ hội hiệp 1 chưa tận dụng. Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình, chăm chỉ cố gắng đó là điều đánh giá cao. Tôi và các cầu thủ vẫn sẽ cố gắng thể hiện hết để có trận đấu hay hơn.
Khi xem, các bạn cảm thấy có rất nhiều tình huống tạt cánh đánh đầu, Xuân Son bị cô lập. Nhưng đó là một phần của bóng đá và chiến thuật. Thành Long vào muộn là bởi chúng tôi xác định không thay Quang Hải sớm. Cậu ấy cần ở trên sân để giữ khối ổn định, vì là đội trưởng, cần sự ổn định lãnh đạo ở những phút cuối. Thực ra, thay Thành Long vào muộn cũng không phải vấn đề lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích để cải thiện các vấn đề.
Đúng là chúng tôi gây áp lực tầm cao chưa tốt. Có vẻ Singapore đã thoát pressing tốt hơn trận này. Sau trận thắng Timor Leste nhiều bàn, các cầu thủ có sự hưng phấn nên khi gặp áp lực, họ có phần cuống và vội vàng trong trận đấu này. Chúng tôi sẽ có các cuộc họp để chấn chỉnh trong thời gian tới.
Tôi biết Đình Bắc sẽ tiếc nuối. Nhưng bất cứ ai cũng cần hy sinh về mục tiêu chung của đội. Tôi sẽ động viên cậu ấy để có trận đấu tốt gặp Indonesia.
Với những gì đã chuẩn bị, Bắc làm chưa tốt nhiệm vụ. Thực tế Tài Lộc vào sân đã thể hiện tốt, có cú dứt điểm vào xà ngang. Hơi tiếc là cậu ấy chưa tận dụng tốt cơ hội để có bàn thắng. Chúng tôi vẫn còn hai trận đấu nữa, tôi sẽ cố gắng sử dụng tốt hơn hai cầu thủ này.
HLV Kim Sang Sik bắt đầu trả lời phỏng vấn.
HLV Gavin Lee: "Ở bán kết gặp ĐT Việt Nam 2 năm trước, chúng tôi đã thua nhưng cũng đã cố gắng hết sức tới cùng. Kinh nghiệm từ lần đó đã giúp chúng tôi bình tĩnh hơn trong lần này, quan trọng là phải bình tĩnh. Muốn cả đội bình tĩnh thì tôi cũng phải bình tĩnh để cả đội nhìn theo".
HLV Gavin Lee: "ĐT Việt Nam và là ứng viên vô địch, nhưng chúng tôi đã tạo cơ hội ở trận này và thi đấu tốt. Tôi hài lòng khi các cầu thủ đã thực hiện đúng kế hoạch, tôi muốn thắng nhưng kết quả này là chấp nhận được. Các cơ hội của ĐT Việt Nam rất nguy hiểm và có một số tình huống khó chúng tôi đã không xử lý tốt, nhưng hàng thủ vẫn bình tĩnh đứng vững tới hết trận".
HLV Gavin Lee: "Tôi không tiện nói ra tại đây, sẽ chỉ nói với các cầu thủ thôi. Nhưng tôi rất tự hào về các học trò, dù tôi vẫn muốn thắng. Các CĐV hôm nay đã đến cổ vũ chúng tôi và tôi rất vui khi khiến thời gian của họ được đền đáp xứng đáng".
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Phát biểu trước trận của 2 HLV
HLV Kim Sang Sik (ĐT Việt Nam):
"Chúng tôi tham dự giải đấu với tư cách là đương kim vô địch, và đó cũng là một áp lực. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào áp lực ấy, điều quan trọng hơn là toàn đội phải hướng đến sự trưởng thành qua từng trận đấu, từng bước tiến tại giải.
Việc biến áp lực của nhà đương kim vô địch thành sự tự tin để thể hiện tốt trên sân cũng rất quan trọng. Như tôi đã nhiều lần chia sẻ, mọi trận đấu đều sẽ rất khó khăn và vất vả. Ngay từ trận đầu tiên, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình và coi mỗi trận đều là một trận chung kết.
Trận gặp Singapore cũng không phải ngoại lệ. Đặc biệt, đây là trận đấu trên sân nhà nên chúng tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước. Chúng tôi sẽ cho đối thủ thấy sự quyết tâm, mạnh mẽ và dũng cảm của mình, đồng thời hướng đến một màn trình diễn tốt cùng kết quả tích cực".
HLV Gavin Lee (ĐT Singapore):
"Chúng tôi hướng tới mọi trận đấu đều với ý chí chiến thắng. Ngày mai sẽ xác định xem chúng tôi có thể tiến bao xa ở giải đấu này, qua đó chuẩn bị cho Asian Cup 2027. ĐT Việt Nam đã thay đổi và trở nên mạnh hơn".
"Mọi trận đấu chúng tôi sẽ đều tổ chức đội hình như nhau, quan trọng là giữ vững vị trí & cự ly. Bất kể đối thủ nào cũng vậy, dù có phải bám trụ cũng phải luôn ưu tiên điều đó, kể cả trong 5 phút cuối cùng của mỗi trận đấu. Điều đó đồng nghĩa phải kiểm soát được mọi thứ, rồi hành động tùy theo tình hình, không để tình huống bất lợi xảy ra quá sớm khiến chúng ta mất kiểm soát".
"ĐT Việt Nam là đối thủ hoàn toàn khác với Campuchia và Timor Leste, nên họ đưa ra một loạt vấn đề khác hẳn. Chúng tôi đã đến tập huấn tại Okinawa, Nhật Bản chính là để có kinh nghiệm trong những trận đấu chịu áp lực cao, hy vọng bài học đó sẽ trở nên hữu ích".
(Bảng A AFF Cup 2026) Hai Long có cơ hội dứt điểm trong một tình huống phạt góc lộn xộn nhưng không thành công.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/07/2026 20:35 PM (GMT+7)