Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Singapore: Thầy Kim tiết lộ lý do thay Đình Bắc (AFF Cup)

Phát biểu trước trận của 2 HLV HLV Kim Sang Sik (ĐT Việt Nam): "Chúng tôi tham dự giải đấu với tư cách là đương kim vô địch, và đó cũng là một áp lực. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào áp lực ấy, điều quan trọng hơn là toàn đội phải hướng đến sự trưởng thành qua từng trận đấu, từng bước tiến tại giải. Việc biến áp lực của nhà đương kim vô địch thành sự tự tin để thể hiện tốt trên sân cũng rất quan trọng. Như tôi đã nhiều lần chia sẻ, mọi trận đấu đều sẽ rất khó khăn và vất vả. Ngay từ trận đầu tiên, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình và coi mỗi trận đều là một trận chung kết. Trận gặp Singapore cũng không phải ngoại lệ. Đặc biệt, đây là trận đấu trên sân nhà nên chúng tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước. Chúng tôi sẽ cho đối thủ thấy sự quyết tâm, mạnh mẽ và dũng cảm của mình, đồng thời hướng đến một màn trình diễn tốt cùng kết quả tích cực". HLV Gavin Lee (ĐT Singapore): "Chúng tôi hướng tới mọi trận đấu đều với ý chí chiến thắng. Ngày mai sẽ xác định xem chúng tôi có thể tiến bao xa ở giải đấu này, qua đó chuẩn bị cho Asian Cup 2027. ĐT Việt Nam đã thay đổi và trở nên mạnh hơn". "Mọi trận đấu chúng tôi sẽ đều tổ chức đội hình như nhau, quan trọng là giữ vững vị trí & cự ly. Bất kể đối thủ nào cũng vậy, dù có phải bám trụ cũng phải luôn ưu tiên điều đó, kể cả trong 5 phút cuối cùng của mỗi trận đấu. Điều đó đồng nghĩa phải kiểm soát được mọi thứ, rồi hành động tùy theo tình hình, không để tình huống bất lợi xảy ra quá sớm khiến chúng ta mất kiểm soát". "ĐT Việt Nam là đối thủ hoàn toàn khác với Campuchia và Timor Leste, nên họ đưa ra một loạt vấn đề khác hẳn. Chúng tôi đã đến tập huấn tại Okinawa, Nhật Bản chính là để có kinh nghiệm trong những trận đấu chịu áp lực cao, hy vọng bài học đó sẽ trở nên hữu ích".