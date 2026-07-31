Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Trương Tiến Anh sinh ngày 25/4/1999 tại thôn Cụ Trì, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (cũ). Ảnh: FBNV.

Trương Tiến Anh gia nhập lò đào tạo cầu thủ trẻ của Thể Công Viettel từ năm 13 tuổi và có trận ra mắt đội một vào năm 2019. Ảnh: FBNV.

Trước khi gia nhập Ninh Bình FC vào tháng 1/2026, Trương Tiến Anh có 152 lần ra sân trong màu áo Thể Công Viettel và ghi được 6 bàn thắng. Ảnh: FBNV.

Ở giai đoạn hai mùa giải vừa qua, Trương Tiến Anh ra sân tổng cộng 18 trận trên mọi đấu trường nhưng không ghi được bàn thắng nào ở Ninh Bình FC. Ảnh: FBNV.

Trương Tiến Anh sở hữu chiều cao khá khiêm tốn (1m68) nhưng bù lại, cầu thủ này thi đấu tốc độ, tạt cánh tốt, lối chơi nhiệt huyết và khả năng chơi bóng đa năng. Ảnh: Ninh Bình FC.

Ngoài vị trí hậu vệ cánh phải, anh còn có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ phải. Hiện anh được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 275.000 euro. Ảnh: VFF.

Trương Tiến Anh từng khoác áo U19 Việt Nam từ năm 2015-2018 và giành vị trí á quân giải U19 Đông Nam Á 2015. Ảnh: VFF.

Tháng 6/2023, cầu thủ quê Hải Dương có trận ra mắt ĐT Việt Nam khi vào sân thay Hồ Tấn Tài trong trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: VFF.

Từ đó đến nay, Trương Tiến Anh có 21 lần ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam và ghi được 1 bàn thắng. Ảnh: VFF.

Tại ASEAN Cup 2026, Trương Tiến Anh cũng được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam và mang áo số 15. Ảnh: VFF.

Trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân tại bảng A ASEAN Cup 2026, Trương Tiến Anh có tên trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

Trương Tiến Anh từng vô địch V.League năm 2020 cùng Thể Công Viettel. Năm 2024, anh và ĐT Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup. Ảnh: VFF.