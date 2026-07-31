Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Timor-Leste vs Indonesia
Logo Timor-Leste - TLS Timor-Leste
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Việt Nam vs Singapore
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Indonesia vs Việt Nam
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Việt Nam vs Campuchia
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Campuchia - CAM Campuchia
-

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Sự kiện: AFF Cup 2026 Việt Nam - Indonesia: Đại chiến Đông Nam Á Đội tuyển Việt Nam

Tại ASEAN Cup 2026, hậu vệ Trương Tiến Anh được đánh giá là “máy tạt bóng” nơi hành lang cánh phải của ĐT Việt Nam

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - 1

Trương Tiến Anh sinh ngày 25/4/1999 tại thôn Cụ Trì, xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (cũ). Ảnh: FBNV.

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - 2

Trương Tiến Anh gia nhập lò đào tạo cầu thủ trẻ của Thể Công Viettel từ năm 13 tuổi và có trận ra mắt đội một vào năm 2019. Ảnh: FBNV.

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - 3

Trước khi gia nhập Ninh Bình FC vào tháng 1/2026, Trương Tiến Anh có 152 lần ra sân trong màu áo Thể Công Viettel và ghi được 6 bàn thắng. Ảnh: FBNV.

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - 4

Ở giai đoạn hai mùa giải vừa qua, Trương Tiến Anh ra sân tổng cộng 18 trận trên mọi đấu trường nhưng không ghi được bàn thắng nào ở Ninh Bình FC. Ảnh: FBNV.

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - 5

Trương Tiến Anh sở hữu chiều cao khá khiêm tốn (1m68) nhưng bù lại, cầu thủ này thi đấu tốc độ, tạt cánh tốt, lối chơi nhiệt huyết và khả năng chơi bóng đa năng. Ảnh: Ninh Bình FC.

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - 6

Ngoài vị trí hậu vệ cánh phải, anh còn có thể chơi tốt trong vai trò tiền vệ phải. Hiện anh được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 275.000 euro. Ảnh: VFF.

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - 7

Trương Tiến Anh từng khoác áo U19 Việt Nam từ năm 2015-2018 và giành vị trí á quân giải U19 Đông Nam Á 2015. Ảnh: VFF.

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - 8

Tháng 6/2023, cầu thủ quê Hải Dương có trận ra mắt ĐT Việt Nam khi vào sân thay Hồ Tấn Tài trong trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: VFF.

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - 9

Từ đó đến nay, Trương Tiến Anh có 21 lần ra sân trong màu áo ĐT Việt Nam và ghi được 1 bàn thắng. Ảnh: VFF.

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - 10

Tại ASEAN Cup 2026, Trương Tiến Anh cũng được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam và mang áo số 15. Ảnh: VFF.

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - 11

Trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân tại bảng A ASEAN Cup 2026, Trương Tiến Anh có tên trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF.

Chân dung “máy tạt bóng” của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 - 12

Trương Tiến Anh từng vô địch V.League năm 2020 cùng Thể Công Viettel. Năm 2024, anh và ĐT Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup. Ảnh: VFF.

Trực tiếp bóng đá Việt Nam - Singapore: Hướng tới chiến thắng tưng bừng (AFF Cup)
Trực tiếp bóng đá Việt Nam - Singapore: Hướng tới chiến thắng tưng bừng (AFF Cup)

(20h, 31/7, bảng A AFF Cup 2026) Tuyển Việt Nam sẽ hướng đến chiến thắng tưng bừng tiếp theo khi chạm trán Singapore.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Hoàng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/07/2026 21:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
AFF Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN