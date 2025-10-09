Trực tiếp họp báo sau trận Nepal - Việt Nam: HLV người Australia nói chơi sòng phẳng được nếu không bị thẻ đỏ

Diễn biến Diễn biến chính Ông và ban huấn luyện rất chỉn chu về trang phục HLV Matt Ross: "Vâng, mặc dù mặc thế rất nóng. Chúng tôi đang đại diện cho một quốc gia và nên mặc như thế này để thể hiện sự tôn trọng mọi người". Ông có thói quen ghi chép ngay trong trận đấu, vì sao vậy? HLV Matt Ross: "Tôi muốn xem chi tiết chứ không chỉ qua băng hình, như thế mới có thể phân tích phù hợp. Những ghi chép đó là nghiên cứu của chúng tôi. Đó có thể cũng chỉ là những lời nhắc, những ghi nhớ bình thường". ĐT Nepal đã đá tốt các trận vừa qua, ông có nghĩ sẽ đến lúc chiến thắng? HLV Matt Ross: "Chúng tôi còn ngây thơ ở một số thời điểm. Ví dụ như tình huống bị thẻ đỏ, và những pha ham rê dắt bóng. Về mặt chiến thuật, tôi hài lòng với các cầu thủ. Nhưng chúng tôi vẫn phải rút kinh nghiệm sâu sắc, đặc biệt là ở các tình huống cố định. Tôi nghĩ khi có đủ người, chúng tôi có thể chiến đấu sòng phẳng. Các cầu thủ trẻ cần tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để phát triển hơn". Ông nhận định thế nào về diễn biến hiệp 2? HLV Matt Ross: "Chúng tôi phòng ngự tốt. Thực ra ĐT Việt Nam có lẽ đã thắng đậm hơn, 6-1 chẳng hạn. Quan trọng là các cầu thủ của tôi đã cố ngăn chặn đội tuyển Việt Nam lên bóng. Họ chỉ tạt bóng là chủ yếu. Đá với 10 người trong 50 phút là không dễ dàng nên cách chơi đó là phương án tốt nhất chúng tôi có thể sử dụng". HLV Nepal chúc mừng ĐT Việt Nam HLV Matt Ross: "Xin chúc mừng ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục. Bước ngoặt trận đấu là thẻ đỏ. Tôi tự hào về các cầu thủ, bị dẫn trước vẫn gỡ hòa 1-1, chứng tỏ cầu thủ có phản ứng tốt trong tình huống khó khăn. Đội tuyển Việt Nam đồng đều chất lượng từ thủ môn đến tiền đạo nên chiến thắng là tất yếu. Chúng tôi dù vậy sẽ chuẩn bị kỹ để đá trận tiếp theo trong 4 ngày nữa".

Những phát biểu của HLV Matt Ross trước trận

ĐT Nepal đã tìm hiểu gì về Việt Nam và có so sánh gì với Malaysia?

Tôi không muốn nói nhiều về đội tuyển Malaysia lúc này, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra với FIFA, AFC. ĐT Việt Nam có sức mạnh vượt trội, có tốc độ, kỹ thuật, chắc chắn sẽ chơi tấn công. ĐT Nepal sẽ cố gắng đứng vững. ĐT Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ trẻ U23, đây cũng là những người đáng chú ý. Họ khát khao thể hiện và sẽ mang đến nguồn năng lượng mới nên các cầu thủ cảu tôi cần phải chú ý. Nepal là đội "chiếu dưới" nên chúng tôi sẽ cố gắng phòng ngự. Đây là thế mạnh, và chúng tôi sẽ cố gắng kiếm 1 điểm.

HLV Matt Ross

Ông có kỳ vọng như thế nào về cầu thủ trẻ của Nepal?

Cầu thủ trẻ của tôi sẽ được rèn áp lực khi đá dưới sức ép của rất nhiều CĐV. Tôi đã làm rõ với cầu thủ trẻ, họ phải cố gắng thể hiện hết mình dù chỉ được vào sân 5 hoặc 10 phút. Tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện cho các cầu thủ được ra sân. Chúng tôi có nhiều cầu thủ tài năng. Được thi đấu ở những trận quan trọng như thế này là nền tảng để cho họ phát triển trong tương lai. Các cầu thủ sẽ phải thích ứng nhanh.

Cầu thủ Nepal thích ứng thế nào với triết lý của HLV?

Tôi đã cố gắng truyền đạt triết lý của mình cho các cầu thủ. Chúng tôi phải cố gắng phòng ngự tốt trước khi tấn công. Điều khó khăn là các cầu thủ hầu như không thi đấu cho CLB nào. Một số cầu thủ đang đá ở giải Bangladesh hoặc Campuchia. Bởi vậy, làm thế nào để họ gắn kết là thử thách.

Chúng tôi không thi đấu trong hai tháng gần nhất và phải thi đấu với đội mạnh là Việt Nam ngay ở đầu tháng 10. Đó cũng là một điều khó khăn. Chúng tôi đã vượt qua nhiều khó khăn. Các cầu thủ mất nhiều giờ để tập trung với ĐTQG. Cầu thủ cần thể hiện tốt để có cơ hội thi đấu ở một số giải VĐQG như V-League, giải Singapore hay Campuchia.