Trực tiếp bóng đá Hull - Middlesbrough: Quyết chiến cho vé vàng cuối cùng (CK playoff lên Ngoại hạng Anh)

21h30, 23/5 | Wembley Hull 0 - 0 Middlesbrough (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hull vs Middlesbrough Middlesbrough Điểm Pandur Hughes Egan Ajayi Giles Hadziahmetovic Slater Coyle Belloumi Millar McBurnie Điểm Brynn Malanda Dael Fry Ayling Targett Hackney Morris Brittain Whittaker McGree Strelec Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hull Hull Middlesbrough Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pandur, Hughes, Egan, Ajayi, Giles, Hadziahmetovic, Slater, Coyle, Belloumi, Millar, McBurnie Brynn, Malanda, Dael Fry, Ayling, Targett, Hackney, Morris, Brittain, Whittaker, McGree, Strelec

Đây sẽ là trận đấu quyết định tấm vé cuối cùng lên Premier League mùa 2026/27, sau khi Coventry City và Ipswich Town đã đoạt 2 suất lên thẳng. Hull City đã vượt qua Millwall với tổng tỷ số 2-0, trong khi Middlesbrough thua Southampton ở bán kết nhưng đã được trao suất đi tiếp sau vụ do thám của Southampton.

Như tin đã đưa, Southampton dù thắng ở bán kết nhưng sau đó đã bị tố cáo hành vi cử người đi do thám đối thủ trước trận, không chỉ với Boro mà với cả một số đối thủ khác trong mùa giải. Đây là hành động vi phạm luật quy định của giải và Southampton đã bị tước quyền chơi trận chung kết, qua đó giúp Middlesbrough đi tiếp.

Hull City đoạt vé tới trận chung kết nhờ 30 phút vùng lên của họ ở cuối trận bán kết lượt về gặp Millwall, họ ghi 2 bàn thắng muộn để giành tấm vé đi Wembley. Từ sau trận đấu đó, sự mơ hồ xoay quanh trận chung kết đã ảnh hưởng đến khâu chuẩn bị của Hull, nhưng phải chờ xem điều đó ảnh hưởng thế nào khi trận đấu tối nay diễn ra.