Trực tiếp bóng đá Hull - Middlesbrough: Quyết chiến cho vé vàng cuối cùng (CK playoff lên Ngoại hạng Anh)
(21h30, 23/5, chung kết playoff Championship) Chỉ còn một tấm vé lên Premier League và hai đội sẽ quyết đấu tại Wembley để định đoạt nó.
21h30, 23/5 | Wembley
Điểm
Pandur
Hughes
Egan
Ajayi
Giles
Hadziahmetovic
Slater
Coyle
Belloumi
Millar
McBurnie
Điểm
Brynn
Malanda
Dael Fry
Ayling
Targett
Hackney
Morris
Brittain
Whittaker
McGree
Strelec
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đây sẽ là trận đấu quyết định tấm vé cuối cùng lên Premier League mùa 2026/27, sau khi Coventry City và Ipswich Town đã đoạt 2 suất lên thẳng. Hull City đã vượt qua Millwall với tổng tỷ số 2-0, trong khi Middlesbrough thua Southampton ở bán kết nhưng đã được trao suất đi tiếp sau vụ do thám của Southampton.
Như tin đã đưa, Southampton dù thắng ở bán kết nhưng sau đó đã bị tố cáo hành vi cử người đi do thám đối thủ trước trận, không chỉ với Boro mà với cả một số đối thủ khác trong mùa giải. Đây là hành động vi phạm luật quy định của giải và Southampton đã bị tước quyền chơi trận chung kết, qua đó giúp Middlesbrough đi tiếp.
Hull City đoạt vé tới trận chung kết nhờ 30 phút vùng lên của họ ở cuối trận bán kết lượt về gặp Millwall, họ ghi 2 bàn thắng muộn để giành tấm vé đi Wembley. Từ sau trận đấu đó, sự mơ hồ xoay quanh trận chung kết đã ảnh hưởng đến khâu chuẩn bị của Hull, nhưng phải chờ xem điều đó ảnh hưởng thế nào khi trận đấu tối nay diễn ra.
Southampton chính thức bị kết tội vì hành vi do thám đối thủ, qua đó đánh mất suất tham dự trận chung kết play-off lên Ngoại hạng Anh mùa tới.
-23/05/2026 15:53 PM (GMT+7)