Kết quả bóng đá Monaco - Marseille: Nghẹt thở đua vé Cúp C1, định đoạt trong hiệp 2 (Ligue 1)

Dù có sự xuất hiện gây chú ý của huyền thoại điền kinh Usain Bolt trước giờ bóng lăn, trận đấu lại khởi đầu khá chậm rãi. Monaco là đội tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên, với nỗ lực ngẫu hứng của Maghnes Akliouche.

Thủ môn Lukas Hradecky sau đó liên tiếp tỏa sáng khi từ chối cú dứt điểm của Hamed Traore, trước khi Geronimo Rulli phải băng ra kịp thời để ngăn Akliouche mở tỷ số.

Monaco (áo đỏ trắng) chiếm thế chủ động

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng, phần lớn nhờ vào sự chắc chắn của Hradecky khi anh tiếp tục chiến thắng trong pha đối mặt với Igor Paixao.

Tuy nhiên, Monaco đã lột xác sau giờ nghỉ. Phút 59, Jordan Teze treo bóng chuẩn xác để Aleksandr Golovin băng vào dứt điểm một chạm, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Marseille vùng lên mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Pierre-Emile Hojbjerg, nhưng mọi nỗ lực đều bị Hradecky cản phá. Trong khi đó, Monaco lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công và được đền đáp.

Phút 74, sai lầm của Benjamin Pavard tạo điều kiện cho Folarin Balogun thoát xuống, trước khi tiền đạo này thực hiện cú lốp bóng tinh tế nhân đôi cách biệt. Nhờ vậy, Balogun trở thành cầu thủ Monaco đầu tiên kể từ năm 2019 ghi bàn trong 6 trận liên tiếp tại Ligue 1.

Những phút cuối, Amine Gouiri ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Marseille, nhưng là không đủ để tránh thất bại thứ hai liên tiếp. Về phía Monaco, chiến thắng thứ 7 liên tiếp giúp họ có 49 điểm, bằng chính Marseille và chỉ còn kém Lille đúng 1 điểm trong cuộc đua giành vé Champions League.

Tỷ số chung cuộc: Monaco 2-1 Marseille (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Monaco: Golovin 59' (Teze), Balogun 74'

Marseille: Gouiri 85' (Medina)

Đội hình xuất phát

Monaco: Hradecky, Kehrer, Zakaria, Faes, Teze, Camara, Coulibaly, Mawissa, Akliouche, Golovin, Balogun

Marseille: Rulli, Pavard, Egan-Riley, Medina, Weah, Hojbjerg, Timber, Paixao, Traore, Gouiri, Aubameyang