Trực tiếp futsal ĐT Việt Nam - Myanmar: Chiến thắng ấn tượng (Hết giờ)

17h30, 6/4 | ĐT Việt Nam 4 - 0 ĐT Myanmar (H1: 1-0) Thông tin trước trận ĐT Việt Nam vs ĐT Myanmar ĐT Myanmar Điểm Phạm Văn Tú Nguyễn Đa Hải Vũ Ngọc Anh Từ Minh Quang Nhan Gia Hưng Điểm Nyi Nyi Thant Thyne Phwet Aung Min Khant Thu Htut Wai Tun Htun Htun Win Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT Việt Nam ĐT Việt Nam ĐT Myanmar Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 Nguyễn Thạc Hiếu 12'22'' Xem video Nguyễn Đa Hải 18'31'' Xem video Nguyễn Đa Hải 19'52'' Xem video Nhan Gia Hưng 8'48'' Xem video Tình huống nổi bật Trận đấu bắt đầu ĐT futsal Myanmar giao bóng trước. 19'15'’ Cơ hội của ĐT Việt Nam Xem video Đội bóng áo đỏ nhập cuộc nhanh, tạo ra những pha dứt điểm đầu tiên về phía khung thành đối phương. 18'50'’ Tiếp tục dứt điểm! Xem video Nỗ lực dứt điểm đến từ Đa Hải, nhưng bóng không hướng vào khung thành Myanmar. 16'39'’ Không có penalty cho ĐT Việt Nam Xem video Cầu thủ áo đỏ đã ngã trong vòng cấm địa của Myamar sau một pha va chạm, nhưng trọng tài không cho ĐT Việt Nam được hưởng penalty. 14'54'’ VẪN KHÔNG VÀO!!! Xem video Rất nhiều cơ hội được Từ Minh Quang, Thịnh Phát, Mạnh Dũng và các đồng đội tạo ra, nhưng bàn thắng chưa đến. 13'00'’ Công Đại đối mặt! Xem video Cầu thủ vào thay người Công Đại đã có cơ hội để mở tỷ số khi đối mặt với thủ môn Nyi Nyi Thant bên phía Myanmar. Tuy nhiên, cú dứt điểm cuối cùng không đủ tốt để trở thành bàn thắng. 11'53'’ Dứt điểm táo bạo Xem video Nhận quả đá biên của Từ Minh Quang, Nguyễn Đa Hải tung cú sút xa rất nhanh nhưng bóng không đi trúng đích. 9'14'’ Sút xa nguy hiểm! Xem video Cú sút xa rất tốt của Thái Huy, nhưng bóng không đi trúng đích. 8'48'’ VÀO, VÀO, VÀO!!! VIỆT NAM 1-0 MALAYSIA Xem video Cuối cùng thì bàn thắng cũng đến với đội bóng áo đỏ. Nỗ lực tuyệt vời của Thái Huy giúp cho Nhan Gia Hưng có bàn mở tỷ số với cú dứt điểm dễ dàng. 6'07'’ Myanmar cố gắng đáp trả Xem video Sau khi nhận bàn thua, Myanmar đã chơi tấn công chủ động hơn, nhưng chưa tạo ra được các cơ hội nguy hiểm. 3'36'’ Sút xa không trúng đích! Xem video Vũ Ngọc Ánh tung cú vô-lê quyết đoán, nhưng bóng không hướng vào khung thành của Myanmar. 1'26'’ Myanmar đẩy cao tốc độ cuối hiệp 1 Xem video Đội bóng áo trắng đang rất muốn có bàn gỡ hòa và đang dốc toàn lực tấn công cuối hiệp. 0'24'’ ĐT Việt Nam phòng ngự quả cảm! Xem video Các cầu thủ áo đỏ đang cho thấy sự tập trung cao độ hòng bảo vệ thành quả ở những giây cuối cùng của hiệp 1. 0 Hiệp 1 khép lại ĐT futsal Việt Nam có lợi thế dẫn bàn 1-0. Hiệp 2 bắt đầu ĐT Việt Nam giao bóng. 19'52'’ VÀO, VÀO, VÀO!!! VIỆT NAM 2-0 MYANMAR Xem video Bàn thắng thứ hai đến một cách nhanh chóng với ĐT futsal Việt Nam, sau pha phối hợp cực kỳ mượt mà. Người lập công là Nguyễn Đa Hải với cú dứt điểm tinh tế và chính xác. 18'31'’ VÀO, VÀO, VÀO!!! VIỆT NAM 3-0 MYANMAR Xem video Cú đúp cho Đa Hải một cách dễ dàng. Myanmar có vẻ như đang sụp đổ nhanh chóng. 15'54'’ Chưa có bàn thứ tư cho ĐT Việt Nam Xem video Thịnh Phát đã có cơ hội để gia tăng khoảng cách, nhưng anh không thể tận dụng. 13'19'’ Cơ hội nguy hiểm của Myanmar Xem video Min Khant Thu có cú dứt điểm quyết đoán từ tuyến hai, bóng đập người cầu thủ áo đỏ đi ra ngoài. 13'07'’ Cứu thua ấn tượng! Xem video Thủ môn Văn Tú đã phải lấy mặt để cứu thua sau cú dứt điểm của cầu thủ Myanmar. 12'22'’ VÀO, VÀO, VÀO!!! VIỆT NAM 4-0 MYANMAR Xem video Nguyễn Thạc Hiếu đi bóng qua người tốt, sau đó xử lý ở đẳng cấp rất cao để dứt điểm tung lưới Myanmar. 8'26'’ Châu Đoàn Phát dứt điểm bất thành Xem video Myanmar đang đá power-play (tấn công tổng lực), tạo điều kiện để Châu Đoàn Phát dứt điểm nhưng bóng không đi trúng đích. 6'47'’ CHƯA CÓ BÀN THẮNG CHO MYANMAR! Xem video Một thoáng mất tập trung của ĐT Việt Nam, suýt nữa tạo điều kiện để Myanmar ghi bàn. 4'25'’ Cơ hội mười mươi bị phung phí Xem video Việt Nam đang tỏ ra thiếu chắc chắn trong những phút cuối, giúp Myanmar tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm song vẫn chưa thể tận dụng. 1'46'’ Nỗ lực dứt điểm của Đinh Công Viên Xem video Cơ hội để ĐT Việt Nam có bàn thứ 5, nhưng cú dứt điểm của Đinh Công Viên chưa đủ hiểm hóc. 0 Trận đấu khép lại ĐT Việt Nam đánh bại Myanmar 4-0. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Phạm Văn Tú, Nguyễn Đa Hải, Vũ Ngọc Anh, Từ Minh Quang, Nhan Gia Hưng Nyi Nyi Thant, Thyne Phwet Aung, Min Khant Thu, Htut Wai Tun, Htun Htun Win

HLV của Myanmar nói gì trước trận?

Trước thềm trận ra quân gặp ĐT futsal Việt Nam, HLV Kiempum Pattaya của ĐT futsal Myanmar đã có những chia sẻ đáng chú ý về áp lực, quá trình tái thiết lực lượng cũng như mục tiêu của đội nhà tại giải đấu năm nay.

HLV Kiempum Pattaya khẳng định: "Đây là một giải đấu rất tốt và chúng tôi đang ở trong trạng thái khá mạnh. Đây cũng là sân khấu để các cầu thủ futsal Myanmar phát triển hơn nữa.

Sau khi không thành công ở chiến dịch trước, giải đấu này là cơ hội để chúng tôi bắt đầu lại. Myanmar đã thay đổi tới 90% lực lượng, chỉ còn lại 2 cầu thủ từ bộ khung cũ. Khi không thành công, bạn cần phải thay đổi càng sớm càng tốt. Đội tuyển này sẽ là tương lai của futsal Myanmar".

Đối thủ khó lường ra sao?

Với tuyển Myanmar, đây luôn là đối thủ khó chịu vì nền tảng thể lực của các cầu thủ Myanmar rất khỏe, kỹ thuật futsal chuẩn mực. HLV của Myanmar lại là người quen của futsal Việt Nam, đó HLV Kiempum Pattaya, người Thái Lan, ông cũng là thầy ngoại đầu tiên trong lịch sử của tuyển futsal Việt Nam.

Một trận đấu rất đáng xem, ĐT futsal Việt Nam đang trên đường trẻ hóa để săn tấm vé World Cup 2028. Việt Nam ở bảng A, ngoài Myanmar, còn có Thái Lan và Đông Timor.

"Những ngôi sao vàng" chuẩn bị tích cực

Trước giải đấu, tuyển futsal Việt Nam tập huấn tại Thái Lan từ ngày 30/3. Đội có hai trận đấu tập với các CLB futsal hàng đầu của Thái Lan là Hong Yen Takam và Blackpearl, qua đó giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi.

ĐT Việt Nam cẩn trọng không thừa

ĐT futsal Việt Nam góp mặt ở giải vô địch Đông Nam Á 2026 nằm ở bảng A và bảng này có ngay đối thủ số 1 của giải là chủ nhà Thái Lan. Với việc mỗi bảng có 2 suất vào thẳng, điều này đồng nghĩa Myanmar được xem là "kẻ thứ 3" có thể xen vào cuộc đua tranh vé.

ĐT Việt Nam do đó phải giành thắng lợi ở trận đầu tiên, làm được điều này cũng như thắng đối thủ yếu Timor Leste sẽ giúp thầy trò HLV Diego Giustozzi an tâm trước khi gặp Thái Lan ở vòng đấu cuối. Myanmar có một số kết quả không tồi trong năm 2024 nhưng thi đấu rất ít trong năm 2025 và đã toàn thua ở SEA Games vừa qua, do đó sẽ là bất ngờ lớn nếu tuyển Việt Nam không thắng.

