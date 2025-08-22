Trực tiếp chuyển nhượng sáng 22/8: MU gạ đội NHA mua Antony, Milan bỏ Hojlund đón Boniface

Betis chưa từ bỏ Antony, MU cân nhắc bán cho Brighton

Theo nhà báo Dharmesh Sheth của Sky Sports, Real Betis đang xem xét nhiều phương án tài chính khác nhau để cố gắng hoàn tất thương vụ chiêu mộ Antony từ MU: “Những phương án bao gồm việc dựa nhiều vào các khoản phụ phí theo thành tích. Lý tưởng nhất, MU muốn bán đứt. Tuy nhiên, khả năng Antony được cho mượn vẫn được tính đến do kỳ chuyển nhượng hè chỉ còn 12 ngày".

Trong khi đó, tờ Manchester World khẳng định nếu không đạt được thỏa thuận với Betis, MU sẽ rao bán Antony cho Brighton. "Chim mòng biển" từng xem Antony như mục tiêu lý tưởng để bổ sung cho hàng công, sau khi mất Joao Pedro vào tay Chelsea. Thậm chí, MU từng cân nhắc đưa cầu thủ người Brazil vào một phần thỏa thuận để chiêu mộ Carlos Baleba nhưng thương vụ này đã đổ bế.