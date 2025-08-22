Trực tiếp chuyển nhượng sáng 22/8: MU gạ đội NHA mua Antony, Milan bỏ Hojlund đón Boniface
Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè bóng đá thế giới ngày 22/8.
...
Theo nhà báo Dharmesh Sheth của Sky Sports, Real Betis đang xem xét nhiều phương án tài chính khác nhau để cố gắng hoàn tất thương vụ chiêu mộ Antony từ MU: “Những phương án bao gồm việc dựa nhiều vào các khoản phụ phí theo thành tích. Lý tưởng nhất, MU muốn bán đứt. Tuy nhiên, khả năng Antony được cho mượn vẫn được tính đến do kỳ chuyển nhượng hè chỉ còn 12 ngày".
Trong khi đó, tờ Manchester World khẳng định nếu không đạt được thỏa thuận với Betis, MU sẽ rao bán Antony cho Brighton. "Chim mòng biển" từng xem Antony như mục tiêu lý tưởng để bổ sung cho hàng công, sau khi mất Joao Pedro vào tay Chelsea. Thậm chí, MU từng cân nhắc đưa cầu thủ người Brazil vào một phần thỏa thuận để chiêu mộ Carlos Baleba nhưng thương vụ này đã đổ bế.
Theo tờ Independent, Tottenham xem Morgan Rogers của Aston Villa là mục tiêu hàng đầu, sau khi vuột Eberechi Eze về tay Arsenal. Hiện "Gà trống" đã liên hệ với các bên trung gian để tìm hiểu về một thương vụ tiềm năng.
Về phía Aston Villa, đội bóng này không muốn mất cầu thủ vừa đoạt giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Ngoại hạng Anh", nhưng sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị do đang gặp khó khăn tài chính. Rogers còn hợp đồng tới năm 2030, mức phí chuyển nhượng ước tính khoảng 80 triệu bảng.
Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, AC Milan đã đạt thỏa thuận sơ bộ để chiêu mộ tiền đạo Victor Boniface từ Bayer Leverkusen. Cụ thể, đại diện Serie A mượn Boniface với mức phí 5 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro vào mùa hè 2026. Đến thời điểm đó, chân sút 24 tuổi sẽ ký vào hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2030.
Hiện tại, các bên vẫn cần hoàn thiện thủ tục kiểm tra y tế và giấy tờ khác trước khi thương vụ chính thức được công bố. Động thái chiêu mộ Boniface cũng chấm dứt mọi liên hệ của Milan với Rasmus Hojlund (MU).
Các đội bóng lớn Ngoại hạng Anh sẵn sàng "nẫng tay trên" mục tiêu của nhau, thậm chí chiêu mộ ngôi sao từ đối thủ để tăng cường lực lượng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/08/2025 01:36 AM (GMT+7)