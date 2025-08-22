Trực tiếp chuyển nhượng sáng 22/8: MU gạ đội NHA mua Antony, Milan bỏ Hojlund đón Boniface

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Rijeka vs PAOK 22/08/25 - Trực tiếp
Logo Rijeka - RIJ Rijeka
1
Logo PAOK - PKT PAOK
0
Thể Công - Viettel vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
West Ham United vs Chelsea
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Alavés
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 22/8: MU gạ đội NHA mua Antony, Milan bỏ Hojlund đón Boniface

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Manchester United Barcelona

Cập nhật thông tin đáng chú ý về thị trường chuyển nhượng hè bóng đá thế giới ngày 22/8.

...

Diễn biến
Betis chưa từ bỏ Antony, MU cân nhắc bán cho Brighton

Theo nhà báo Dharmesh Sheth của Sky Sports, Real Betis đang xem xét nhiều phương án tài chính khác nhau để cố gắng hoàn tất thương vụ chiêu mộ Antony từ MU: “Những phương án bao gồm việc dựa nhiều vào các khoản phụ phí theo thành tích. Lý tưởng nhất, MU muốn bán đứt. Tuy nhiên, khả năng Antony được cho mượn vẫn được tính đến do kỳ chuyển nhượng hè chỉ còn 12 ngày".

Trong khi đó, tờ Manchester World khẳng định nếu không đạt được thỏa thuận với Betis, MU sẽ rao bán Antony cho Brighton. "Chim mòng biển" từng xem Antony như mục tiêu lý tưởng để bổ sung cho hàng công, sau khi mất Joao Pedro vào tay Chelsea. Thậm chí, MU từng cân nhắc đưa cầu thủ người Brazil vào một phần thỏa thuận để chiêu mộ Carlos Baleba nhưng thương vụ này đã đổ bế.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 22/8: MU gạ đội NHA mua Antony, Milan bỏ Hojlund đón Boniface - 1

Tottenham nhắm sao trẻ hay nhất Ngoại hạng Anh

Theo tờ Independent, Tottenham xem Morgan Rogers của Aston Villa là mục tiêu hàng đầu, sau khi vuột Eberechi Eze về tay Arsenal. Hiện "Gà trống" đã liên hệ với các bên trung gian để tìm hiểu về một thương vụ tiềm năng.

Về phía Aston Villa, đội bóng này không muốn mất cầu thủ vừa đoạt giải "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Ngoại hạng Anh", nhưng sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị do đang gặp khó khăn tài chính. Rogers còn hợp đồng tới năm 2030, mức phí chuyển nhượng ước tính khoảng 80 triệu bảng.

AC Milan từ bỏ Hojlund, đạt thỏa thuận đón Boniface

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, AC Milan đã đạt thỏa thuận sơ bộ để chiêu mộ tiền đạo Victor Boniface từ Bayer Leverkusen. Cụ thể, đại diện Serie A mượn Boniface với mức phí 5 triệu euro, kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro vào mùa hè 2026. Đến thời điểm đó, chân sút 24 tuổi sẽ ký vào hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2030.

Hiện tại, các bên vẫn cần hoàn thiện thủ tục kiểm tra y tế và giấy tờ khác trước khi thương vụ chính thức được công bố. Động thái chiêu mộ Boniface cũng chấm dứt mọi liên hệ của Milan với Rasmus Hojlund (MU).

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 22/8: MU gạ đội NHA mua Antony, Milan bỏ Hojlund đón Boniface - 2

Đại gia Ngoại hạng Anh đối đầu tóe lửa giành tân binh, dàn sao "nổi loạn" thắng thế (Clip 1 phút)
Đại gia Ngoại hạng Anh đối đầu tóe lửa giành tân binh, dàn sao "nổi loạn" thắng thế (Clip 1 phút)

Các đội bóng lớn Ngoại hạng Anh sẵn sàng "nẫng tay trên" mục tiêu của nhau, thậm chí chiêu mộ ngôi sao từ đối thủ để tăng cường lực lượng.

Bấm xem >>

Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/08/2025 01:36 AM (GMT+7)
Nhiều người đọc
