Trực tiếp chuyển nhượng sáng 20/8: Liverpool nâng giá 130 triệu bảng hỏi mua Isak

Liverpool nâng giá 130 triệu bảng kỷ lục hỏi mua Isak

Theo nguồn tin độc quyền từ tờ The Sun (Anh), Liverpool đã “bật đèn xanh” cho thương vụ trị giá kỷ lục bóng đá Anh lên tới 130 triệu bảng để đưa Alexander Isak rời Newcastle trong tuần tới. “Lữ đoàn đỏ” từng đưa ra lời đề nghị 110 triệu bảng hỏi mua tiền đạo người Thụy Điển nhưng bị từ chối. Lần này, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sẽ chỉ chính thức ra tay sau trận đấu với Newcastle vào ngày 26/8, nhằm tránh “đổ thêm dầu vào lửa” trong bầu không khí vốn đã căng thẳng tại St James’ Park.

Song song, Liverpool cũng tiếp tục theo đuổi trung vệ đội trưởng Marc Guehi của Crystal Palace, với mức giá 35 triệu bảng. Nếu cả hai bản hợp đồng cùng hoàn tất, tổng chi tiêu của HLV Arne Slot trong mùa hè này sẽ lên tới con số 466 triệu bảng gây choáng, sau loạt tân binh đình đám như Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Will Wright và Armen Pecsi.

Nếu Isak và Guehi cùng cập bến Anfield, tổng chi tiêu của Liverpool sẽ lập kỷ lục thế giới trong một kỳ chuyển nhượng của bất kỳ CLB nào, vượt mốc 391 triệu bảng mà Chelsea thiết lập năm 2023.