Trực tiếp chuyển nhượng sáng 20/8: Liverpool nâng giá 130 triệu bảng hỏi mua Isak
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2025 đáng chú ý trong ngày 20/8.
Theo nguồn tin độc quyền từ tờ The Sun (Anh), Liverpool đã “bật đèn xanh” cho thương vụ trị giá kỷ lục bóng đá Anh lên tới 130 triệu bảng để đưa Alexander Isak rời Newcastle trong tuần tới. “Lữ đoàn đỏ” từng đưa ra lời đề nghị 110 triệu bảng hỏi mua tiền đạo người Thụy Điển nhưng bị từ chối. Lần này, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sẽ chỉ chính thức ra tay sau trận đấu với Newcastle vào ngày 26/8, nhằm tránh “đổ thêm dầu vào lửa” trong bầu không khí vốn đã căng thẳng tại St James’ Park.
Song song, Liverpool cũng tiếp tục theo đuổi trung vệ đội trưởng Marc Guehi của Crystal Palace, với mức giá 35 triệu bảng. Nếu cả hai bản hợp đồng cùng hoàn tất, tổng chi tiêu của HLV Arne Slot trong mùa hè này sẽ lên tới con số 466 triệu bảng gây choáng, sau loạt tân binh đình đám như Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Will Wright và Armen Pecsi.
Nếu Isak và Guehi cùng cập bến Anfield, tổng chi tiêu của Liverpool sẽ lập kỷ lục thế giới trong một kỳ chuyển nhượng của bất kỳ CLB nào, vượt mốc 391 triệu bảng mà Chelsea thiết lập năm 2023.
Napoli từng cân nhắc Rasmus Hojlund từ đầu mùa hè nhưng sau đó chuyển hướng sang Lorenzo Lucca của Udinese theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu euro. Tuy nhiên, chấn thương đùi của Romelu Lukaku đã khiến Hojlund trở lại trong tầm ngắm của HLV Antonio Conte.
Theo Corriere Dello Sport, MU sẵn sàng để tiền đạo người Đan Mạch ra đi theo dạng cho mượn, với mức phí ban đầu 5-6 triệu euro, kèm tùy chọn mua đứt trong khoảng 35-40 triệu euro. Dù vậy, Napoli không phải là cái tên duy nhất theo đuổi Hojlund, bởi giám đốc thể thao Igli Tare của AC Milan cũng xác nhận với Sportmediaset rằng “Rossoneri” đang cân nhắc đưa chân sút 22 tuổi trở lại Serie A trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.
Theo nhà báo Fabrizio Romano, thương vụ đưa Alejandro Garnacho đến Chelsea đang tiến triển mạnh mẽ và ngày càng tiến gần đến hồi kết. Cầu thủ chạy cánh người Argentina, vốn quyết tâm rời MU trong suốt mùa hè, đã kiên trì chờ đợi cơ hội khoác áo “The Blues”. Hiện tại, quá trình đàm phán giữa hai CLB được cho là đang diễn ra thuận lợi và tiến triển rõ rệt.
Theo tờ Daily Mail, thương vụ đưa Eberechi Eze đến Tottenham dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng “hai đến ba ngày tới”. Gói chiêu mộ tiền vệ tấn công của Crystal Palace có tổng trị giá khoảng 50 triệu bảng kèm các điều khoản phụ. Tuy nhiên, phía Crystal Palace vẫn khẳng định sẽ không để ngôi sao 27 tuổi ra đi trừ khi tìm được người thay thế xứng đáng, đặc biệt khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa sẽ khép lại.
Aston Villa đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Nicolas Jackson của Chelsea. Theo nhà báo Matt Law, phương án được đội chủ sân Villa Park ưu tiên là hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.
Chelsea buộc phải bán chân sút người Senegal nếu muốn mở đường đón Alejandro Garnacho và Xavi Simons, và Aston Villa có thể trở thành bến đỗ giải quyết bài toán nhân sự này cho “The Blues”.
Tờ The Telegraph cho biết Chelsea có thể tạo nên bước đột phá ở những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2025 bằng việc thanh lý hàng loạt ngôi sao...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-19/08/2025 23:49 PM (GMT+7)