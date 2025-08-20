Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Real Madrid vs Osasuna 20/08/25 - Trực tiếp
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
0
Logo Osasuna - OSA Osasuna
0
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 20/8: Liverpool nâng giá 130 triệu bảng hỏi mua Isak

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025 Arsenal Manchester United

Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2025 đáng chú ý trong ngày 20/8.

Diễn biến
Liverpool nâng giá 130 triệu bảng kỷ lục hỏi mua Isak

Theo nguồn tin độc quyền từ tờ The Sun (Anh), Liverpool đã “bật đèn xanh” cho thương vụ trị giá kỷ lục bóng đá Anh lên tới 130 triệu bảng để đưa Alexander Isak rời Newcastle trong tuần tới. “Lữ đoàn đỏ” từng đưa ra lời đề nghị 110 triệu bảng hỏi mua tiền đạo người Thụy Điển nhưng bị từ chối. Lần này, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh sẽ chỉ chính thức ra tay sau trận đấu với Newcastle vào ngày 26/8, nhằm tránh “đổ thêm dầu vào lửa” trong bầu không khí vốn đã căng thẳng tại St James’ Park.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 20/8: Liverpool nâng giá 130 triệu bảng hỏi mua Isak - 1

Song song, Liverpool cũng tiếp tục theo đuổi trung vệ đội trưởng Marc Guehi của Crystal Palace, với mức giá 35 triệu bảng. Nếu cả hai bản hợp đồng cùng hoàn tất, tổng chi tiêu của HLV Arne Slot trong mùa hè này sẽ lên tới con số 466 triệu bảng gây choáng, sau loạt tân binh đình đám như Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Will Wright và Armen Pecsi.

Nếu Isak và Guehi cùng cập bến Anfield, tổng chi tiêu của Liverpool sẽ lập kỷ lục thế giới trong một kỳ chuyển nhượng của bất kỳ CLB nào, vượt mốc 391 triệu bảng mà Chelsea thiết lập năm 2023.

Napoli muốn “nẫng tay trên” AC Milan vụ chiêu mộ Hojlund

Napoli từng cân nhắc Rasmus Hojlund từ đầu mùa hè nhưng sau đó chuyển hướng sang Lorenzo Lucca của Udinese theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu euro. Tuy nhiên, chấn thương đùi của Romelu Lukaku đã khiến Hojlund trở lại trong tầm ngắm của HLV Antonio Conte.

Theo Corriere Dello Sport, MU sẵn sàng để tiền đạo người Đan Mạch ra đi theo dạng cho mượn, với mức phí ban đầu 5-6 triệu euro, kèm tùy chọn mua đứt trong khoảng 35-40 triệu euro. Dù vậy, Napoli không phải là cái tên duy nhất theo đuổi Hojlund, bởi giám đốc thể thao Igli Tare của AC Milan cũng xác nhận với Sportmediaset rằng “Rossoneri” đang cân nhắc đưa chân sút 22 tuổi trở lại Serie A trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.

Chelsea tiến gần chữ ký của Garnacho

Theo nhà báo Fabrizio Romano, thương vụ đưa Alejandro Garnacho đến Chelsea đang tiến triển mạnh mẽ và ngày càng tiến gần đến hồi kết. Cầu thủ chạy cánh người Argentina, vốn quyết tâm rời MU trong suốt mùa hè, đã kiên trì chờ đợi cơ hội khoác áo “The Blues”. Hiện tại, quá trình đàm phán giữa hai CLB được cho là đang diễn ra thuận lợi và tiến triển rõ rệt.

Tottenham sắp chốt thương vụ Eberechi Eze

Theo tờ Daily Mail, thương vụ đưa Eberechi Eze đến Tottenham dự kiến sẽ được hoàn tất trong vòng “hai đến ba ngày tới”. Gói chiêu mộ tiền vệ tấn công của Crystal Palace có tổng trị giá khoảng 50 triệu bảng kèm các điều khoản phụ. Tuy nhiên, phía Crystal Palace vẫn khẳng định sẽ không để ngôi sao 27 tuổi ra đi trừ khi tìm được người thay thế xứng đáng, đặc biệt khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa sẽ khép lại.

Aston Villa muốn “giải cứu” Jackson

Aston Villa đang cân nhắc chiêu mộ tiền đạo Nicolas Jackson của Chelsea. Theo nhà báo Matt Law, phương án được đội chủ sân Villa Park ưu tiên là hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Chelsea buộc phải bán chân sút người Senegal nếu muốn mở đường đón Alejandro Garnacho và Xavi Simons, và Aston Villa có thể trở thành bến đỗ giải quyết bài toán nhân sự này cho “The Blues”.

Chelsea tích cực rao bán 9 cục nợ, mơ "hốt bạc" 300 triệu bảng
Chelsea tích cực rao bán 9 cục nợ, mơ "hốt bạc" 300 triệu bảng

Tờ The Telegraph cho biết Chelsea có thể tạo nên bước đột phá ở những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2025 bằng việc thanh lý hàng loạt ngôi sao...

Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

19/08/2025 23:49 PM (GMT+7)
