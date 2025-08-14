Trực tiếp chuyển nhượng sáng 14/8: Man City từ chối mức giá cho Savinho của Tottenham

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 14/8: Man City từ chối mức giá cho Savinho của Tottenham

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025

Tổng hợp các diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng châu Âu hè 2025.

Diễn biến
Man City từ chối mức giá 42 triệu bảng cho Savinho của Tottenham

Báo chí Brazil cho biết tiền đạo Savinho đã được Tottenham ra giá 42 triệu bảng nhưng con số này đã bị phía Man City từ chối. Man City được cho là đang đòi con số lên tới 67 triệu bảng, ngoài ra HLV Pep Guardiola vẫn chưa đưa ra câu trả lời xem ông đồng ý cho Savinho ra đi hay không.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 14/8: Man City từ chối mức giá cho Savinho của Tottenham - 1

Liverpool mặc cả với Parma vụ Giovanni Leoni

Theo báo chí Italia, Parma đã đề nghị mức giá 40 triệu euro cho trung vệ Giovanni Leoni, nhưng Liverpool đã mặc cả để giảm mức giá xuống còn 36 triệu euro đã tính cả phụ phí. Ngoài ra, Liverpool đã đồng ý thòng thêm điều khoản trích phần trăm cho Parma ở lần tới họ bán Leoni.

Roma đàm phán mua Leon Bailey

Nhà báo David Ornstein cho biết AS Roma và Aston Villa đã bắt đầu đàm phán về tiền đạo cánh Leon Bailey. Roma chưa ra giá cho cầu thủ 28 tuổi nhưng là đội theo đuổi tích cực nhất và có thể sẽ mua đứt nhưng với một mức giá không quá cao. 

CEO của Stuttgart đặt hạn chót cho vụ Woltemade

CEO Alexander Wehrle của Stuttgart mới đây đã lên tiếng nhấn mạnh CLB vẫn đang chờ một đề nghị cụ thể từ Bayern Munich cho tiền đạo Nick Woltemade, nhưng Stuttgart sẽ không chờ lâu hơn. "Nếu Bayern muốn có một cầu thủ thì họ nên khẩn trương, trong khi trận Siêu cúp sẽ đá vào thứ Bảy, và sau đó chúng tôi sẽ không bàn thêm về chuyện này nữa", ông Wehrle nói.

Koni De Winter gia nhập AC Milan từ Genoa

Trung vệ Koni De Winter đã chính thức gia nhập AC Milan từ Genoa với mức giá 20 triệu euro, và anh sẽ hưởng lương 1,8 triệu euro/năm trong bản hợp đồng có thời hạn tới 2030. De Winter đã thi đấu tại Italia từ năm 2018 khi gia nhập đội trẻ Juventus trước khi thành danh tại Genoa, anh cũng đã 3 lần khoác áo ĐT Bỉ.

Kevin Trapp gia nhập Paris FC

Cựu thủ môn của ĐT Đức, Kevin Trapp, đã đồng ý gia nhập CLB mới lên hạng Paris FC ở Ligue 1 từ Frankfurt. Trapp đã từng khoác áo Paris Saint-Germain và anh quyết định trở lại sống ở Paris cùng gia đình do kỷ niệm đẹp ở thành phố này trước đây.

Trực tiếp chuyển nhượng tối 13/8: Leipzig chốt tiền đạo 25 triệu euro thay Sesko
Trực tiếp chuyển nhượng tối 13/8: Leipzig chốt tiền đạo 25 triệu euro thay Sesko

Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2025 đáng chú ý trong ngày 13/8.

Bấm xem >>

-13/08/2025 23:47 PM (GMT+7)
