Trực tiếp chuyển nhượng sáng 14/8: Man City từ chối mức giá cho Savinho của Tottenham
Tổng hợp các diễn biến mới nhất của thị trường chuyển nhượng châu Âu hè 2025.
Báo chí Brazil cho biết tiền đạo Savinho đã được Tottenham ra giá 42 triệu bảng nhưng con số này đã bị phía Man City từ chối. Man City được cho là đang đòi con số lên tới 67 triệu bảng, ngoài ra HLV Pep Guardiola vẫn chưa đưa ra câu trả lời xem ông đồng ý cho Savinho ra đi hay không.
Theo báo chí Italia, Parma đã đề nghị mức giá 40 triệu euro cho trung vệ Giovanni Leoni, nhưng Liverpool đã mặc cả để giảm mức giá xuống còn 36 triệu euro đã tính cả phụ phí. Ngoài ra, Liverpool đã đồng ý thòng thêm điều khoản trích phần trăm cho Parma ở lần tới họ bán Leoni.
Nhà báo David Ornstein cho biết AS Roma và Aston Villa đã bắt đầu đàm phán về tiền đạo cánh Leon Bailey. Roma chưa ra giá cho cầu thủ 28 tuổi nhưng là đội theo đuổi tích cực nhất và có thể sẽ mua đứt nhưng với một mức giá không quá cao.
CEO Alexander Wehrle của Stuttgart mới đây đã lên tiếng nhấn mạnh CLB vẫn đang chờ một đề nghị cụ thể từ Bayern Munich cho tiền đạo Nick Woltemade, nhưng Stuttgart sẽ không chờ lâu hơn. "Nếu Bayern muốn có một cầu thủ thì họ nên khẩn trương, trong khi trận Siêu cúp sẽ đá vào thứ Bảy, và sau đó chúng tôi sẽ không bàn thêm về chuyện này nữa", ông Wehrle nói.
Trung vệ Koni De Winter đã chính thức gia nhập AC Milan từ Genoa với mức giá 20 triệu euro, và anh sẽ hưởng lương 1,8 triệu euro/năm trong bản hợp đồng có thời hạn tới 2030. De Winter đã thi đấu tại Italia từ năm 2018 khi gia nhập đội trẻ Juventus trước khi thành danh tại Genoa, anh cũng đã 3 lần khoác áo ĐT Bỉ.
Cựu thủ môn của ĐT Đức, Kevin Trapp, đã đồng ý gia nhập CLB mới lên hạng Paris FC ở Ligue 1 từ Frankfurt. Trapp đã từng khoác áo Paris Saint-Germain và anh quyết định trở lại sống ở Paris cùng gia đình do kỷ niệm đẹp ở thành phố này trước đây.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/08/2025 23:47 PM (GMT+7)