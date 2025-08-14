Trực tiếp chuyển nhượng sáng 14/8: Man City từ chối mức giá cho Savinho của Tottenham

CEO của Stuttgart đặt hạn chót cho vụ Woltemade

CEO Alexander Wehrle của Stuttgart mới đây đã lên tiếng nhấn mạnh CLB vẫn đang chờ một đề nghị cụ thể từ Bayern Munich cho tiền đạo Nick Woltemade, nhưng Stuttgart sẽ không chờ lâu hơn. "Nếu Bayern muốn có một cầu thủ thì họ nên khẩn trương, trong khi trận Siêu cúp sẽ đá vào thứ Bảy, và sau đó chúng tôi sẽ không bàn thêm về chuyện này nữa", ông Wehrle nói.