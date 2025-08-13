Trực tiếp chuyển nhượng sáng 13/8: Man City tranh Donnarumma với MU, Grealish ra mắt Everton
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2025 đáng chú ý trong ngày 13/8.
Theo thông tin từ nhà báo Fabrice Hawkins, Man City đang đàm phán với PSG để chiêu mộ thủ thành Donnarumma. PSG có thể đòi hỏi mức phí khoảng 50 triệu euro cho thủ môn người Italia. Mức giá này ban đầu có vẻ cao đối với Man City, nhưng quan điểm của họ có thể thay đổi nếu Ederson được bán.
MU hiện cũng quan tâm tới việc chiêu mộ Donnarumma. MU tin rằng thủ môn này có thể thay thế Onana, người gặp nhiều vấn đề trong thời gian qua.
Người đại diện của David Alaba, Pini Zahavi, đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn cho rằng ngôi sao của Real Madrid sẽ chuyển đến Saudi Pro League trong mùa hè này:
"Tất cả các thông tin về việc Alaba chuyển đến Saudi Pro League đều là sai sự thật. Không có bất kỳ cuộc đàm phán hay đề nghị nào được gửi đến cầu thủ vào thời điểm này. Những thông tin cho rằng Alaba sẵn sàng chuyển đến Saudi Arabia là không đúng, vì thậm chí không có bất kỳ đề nghị chính thức nào để thương thảo. Tất cả chỉ là tin đồn".
Tiền vệ Grealish đã gia nhập Everton theo dạng cho mượn từ Man City. 2 CLB gần đây đã công bố việc này. Ở sân Goodison Park, Grealish sẽ khoác lên mình áo số 18. Paul Gascoigne và Wayne Rooney sử dụng số áo này khi còn thi đấu trong màu áo Everton.
Grealish chia sẻ trong ngày cập bến Everton: "Tôi thực sự phấn khích khi gia nhập Everton. Đây là cơ hội lớn đối với tôi. Everton là CLB tuyệt vời với những CĐV phi thường".
Chelsea cần tăng cường hàng thủ nên họ hướng sự chú ý đến trung vệ Konate của Liverpool. Họ sẵn sàng cạnh tranh với Real Madrid trong thương vụ này. Liverpool kỳ vọng nhận về số tiền 50 triệu euro nếu bán được hậu vệ người Pháp.
