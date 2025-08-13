Trực tiếp chuyển nhượng sáng 13/8: Man City tranh Donnarumma với MU, Grealish ra mắt Everton

Man City tranh Donnarumma với MU

Theo thông tin từ nhà báo Fabrice Hawkins, Man City đang đàm phán với PSG để chiêu mộ thủ thành Donnarumma. PSG có thể đòi hỏi mức phí khoảng 50 triệu euro cho thủ môn người Italia. Mức giá này ban đầu có vẻ cao đối với Man City, nhưng quan điểm của họ có thể thay đổi nếu Ederson được bán.

MU hiện cũng quan tâm tới việc chiêu mộ Donnarumma. MU tin rằng thủ môn này có thể thay thế Onana, người gặp nhiều vấn đề trong thời gian qua.