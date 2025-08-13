Trực tiếp chuyển nhượng sáng 13/8: Man City tranh Donnarumma với MU, Grealish ra mắt Everton

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 13/8: Man City tranh Donnarumma với MU, Grealish ra mắt Everton

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè 2025

Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2025 đáng chú ý trong ngày 13/8.

Diễn biến
Man City tranh Donnarumma với MU

Theo thông tin từ nhà báo Fabrice Hawkins, Man City đang đàm phán với PSG để chiêu mộ thủ thành Donnarumma. PSG có thể đòi hỏi mức phí khoảng 50 triệu euro cho thủ môn người Italia. Mức giá này ban đầu có vẻ cao đối với Man City, nhưng quan điểm của họ có thể thay đổi nếu Ederson được bán.

MU hiện cũng quan tâm tới việc chiêu mộ Donnarumma. MU tin rằng thủ môn này có thể thay thế Onana, người gặp nhiều vấn đề trong thời gian qua.

Trực tiếp chuyển nhượng sáng 13/8: Man City tranh Donnarumma với MU, Grealish ra mắt Everton - 1

Bác bỏ tin đồn Alaba đến Saudi League

Người đại diện của David Alaba, Pini Zahavi, đã lên tiếng bác bỏ các tin đồn cho rằng ngôi sao của Real Madrid sẽ chuyển đến Saudi Pro League trong mùa hè này: 

"Tất cả các thông tin về việc Alaba chuyển đến Saudi Pro League đều là sai sự thật. Không có bất kỳ cuộc đàm phán hay đề nghị nào được gửi đến cầu thủ vào thời điểm này. Những thông tin cho rằng Alaba sẵn sàng chuyển đến Saudi Arabia là không đúng, vì thậm chí không có bất kỳ đề nghị chính thức nào để thương thảo. Tất cả chỉ là tin đồn".

Everton xác nhận chiêu mộ Grealish

Tiền vệ Grealish đã gia nhập Everton theo dạng cho mượn từ Man City. 2 CLB gần đây đã công bố việc này. Ở sân Goodison Park, Grealish sẽ khoác lên mình áo số 18. Paul Gascoigne và Wayne Rooney sử dụng số áo này khi còn thi đấu trong màu áo Everton. 

Grealish chia sẻ trong ngày cập bến Everton: "Tôi thực sự phấn khích khi gia nhập Everton. Đây là cơ hội lớn đối với tôi. Everton là CLB tuyệt vời với những CĐV phi thường".

Chelsea nhòm ngó Konate

Chelsea cần tăng cường hàng thủ nên họ hướng sự chú ý đến trung vệ Konate của Liverpool. Họ sẵn sàng cạnh tranh với Real Madrid trong thương vụ này. Liverpool kỳ vọng nhận về số tiền 50 triệu euro nếu bán được hậu vệ người Pháp.

De Gea lên tiếng sau thời gian chia tay Man Utd, úp mở ngày tái ngộ
De Gea lên tiếng sau thời gian chia tay Man Utd, úp mở ngày tái ngộ

David de Gea lần đầu trải lòng về quyết định chia tay MU sau 12 năm gắn bó, và khả năng anh trở lại trong tương lai.

-12/08/2025 23:54 PM (GMT+7)
