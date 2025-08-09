La Liga rối loạn 1 tuần trước khởi tranh: Hơn một nửa tân binh chưa được cho đá

📖 Quy định làm khó các CLB

Trong 1 tuần nữa La Liga sẽ khởi tranh (16/8) và các CLB đã gần xong hoạt động mua bán cầu thủ để chuẩn bị lực lượng cho mùa giải 2025/26. Nhưng tình hình của cả giải đấu là một sự hỗn loạn: Tổng cộng có 104 tân binh chuyển đến các đội La Liga trong hè 2025, chỉ có 50 cầu thủ đã được đăng ký. Số còn lại chưa thể được cho ra sân thi đấu.

Đăng ký cầu thủ đang là vấn đề lớn nhất của các CLB La Liga 1 tuần trước khi mùa 2025/26 bắt đầu

Luật La Liga quy định các CLB có một mức trần quỹ lương cụ thể và lương cầu thủ của các đội phải từ mức trần đó trở xuống để bảo đảm an ninh tài chính. Nếu CLB nào đăng ký cầu thủ với mức lương vượt quá mức trần thì cầu thủ đó không được đăng ký.

Mặc dù luật này về ý tưởng có vẻ tốt, nhưng cách thực hiện của La Liga trong những năm qua gần như chỉ làm khó các CLB. Chưa kể một số trường hợp cho thấy phía La Liga còn cố ý cản trở việc đăng ký cầu thủ hợp pháp (tiêu biểu là vụ Dani Olmo của Barcelona), dẫn đển rất nhiều than phiền từ những CLB phải chịu cảnh này hàng năm.

✅ Những đội an toàn...

1 tuần trước khi La Liga khởi tranh, 2 đội thành Madrid đang là những đội ổn nhất. Real Madrid mua 4 cầu thủ và đã đăng ký được 3: Alexander-Arnold, Huijsen và Carreras, chỉ có tân binh Franco Mastantuono chưa được đăng ký nhưng là do anh chưa đủ tuổi. Atletico Madrid mua 6 người (Baena, Hancko, Cardoso, Almada, Ruggeri, Pubill) và đã đăng ký xong cả 6.

Real và Atletico Madrid đã xong xuôi việc mua sắm và đăng ký cầu thủ

Một số CLB khác cũng đã đăng ký được phần lớn cầu thủ của mình. Athletic Bilbao thì khá dễ vì cầu thủ mới của họ toàn là cầu thủ từ đội trẻ, trong khi Villarreal mua 6 người thì đã đăng ký được 5 (người chưa được đăng ký chính là Thomas Partey). Rayo Vallecano về đích thứ 8 mùa qua và cũng có mùa hè tuyển quân ổn thỏa, họ đã đăng ký đủ cả 3 cầu thủ mới.

Các đội nhỏ hơn như Alaves (đã đăng ký được 5/7), Espanyol (8/11), Girona (2/2), Osasuna (3/4), Valencia (5/5) cũng đã tiến hành đăng ký ổn thỏa cho cầu thủ của mình.

⚠️ ... Và những kẻ khốn khó

Barcelona chỉ bổ sung 2 cầu thủ, Joan Garcia và Marcus Rashford, nhưng đều chưa đăng ký được người nào. Vì việc này mà dẫn tới xung đột giữa Barca với thủ môn Marc-Andre Ter Stegen, nhưng mới đây Barca có phần nhẹ nhõm hơn khi Inigo Martinez đã sang Al Nassr, chừa bớt một phần tiền lương để dùng vào việc đăng ký tân binh.

Barca đưa về 2 tân binh và chưa đăng ký được ai

Celta Vigo sẽ đá cúp châu Âu mùa này nhưng họ đang lo việc trong nước, khi cả 4 cầu thủ họ mang về đều chưa được đăng ký. Còn Real Betis, họ đưa về 8 người thì mới đăng ký được 3 người, nên thẳng thắn mà nói kể cả họ có đạt được thỏa thuận đưa Antony trở lại cũng chưa chắc đăng ký được cho ngôi sao người Brazil.

Những đội khác cũng đang chật vật, như Sevilla (1/3), Elche (0/5), Getafe (1/10), Levante (0/8), Real Sociedad (0/2) và Real Oviedo (0/7). Đáng nói là hầu hết các đội này đều có nền tài chính không ổn lắm, Sevilla thậm chí nợ đầm đìa và gần đây đối mặt nguy cơ phá sản.