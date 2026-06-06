Trực tiếp chuyển nhượng 6/6: PSG chê 150 triệu euro từ Real, Greenwood đạt thỏa thuận với CLB mới

PSG quyết không bán Vitinha - Neves cho Real

Theo đài phát thanh COPE, PSG không có kế hoạch chia tay Joao Neves và Vitinha. Ban lãnh đạo nhà đương kim vô địch Champions League sẽ không xem xét bất kỳ lời đề nghị chuyển nhượng hay thực hiện bất kỳ đàm phán nào với Real "để phục vụ cho chiêu trò của Florentino Perez trong cuộc bầu cử chủ tịch Real sắp tới".

Trước đó, bộ đôi tiền vệ này bị đồn đoán là "bom tấn" 150 triệu euro mà Florentino Perez hứa chiêu mộ cho Real Madrid, dù vậy giới truyền thông xác nhận Michael Olise (Bayern Munich) mới là cái tên được Perez nhắm đến.