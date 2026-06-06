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Trực tiếp chuyển nhượng 6/6: PSG chê 150 triệu euro từ Real, Greenwood đạt thỏa thuận với CLB mới

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Real Madrid Manchester United

Cập nhật thông tin đáng chú ý từ thị trường chuyển nhượng hè ngày 6/6.

Diễn biến
PSG quyết không bán Vitinha - Neves cho Real

Theo đài phát thanh COPE, PSG không có kế hoạch chia tay Joao Neves và Vitinha. Ban lãnh đạo nhà đương kim vô địch Champions League sẽ không xem xét bất kỳ lời đề nghị chuyển nhượng hay thực hiện bất kỳ đàm phán nào với Real "để phục vụ cho chiêu trò của Florentino Perez trong cuộc bầu cử chủ tịch Real sắp tới".

Trước đó, bộ đôi tiền vệ này bị đồn đoán là "bom tấn" 150 triệu euro mà Florentino Perez hứa chiêu mộ cho Real Madrid, dù vậy giới truyền thông xác nhận Michael Olise (Bayern Munich) mới là cái tên được Perez nhắm đến.

Trực tiếp chuyển nhượng 6/6: PSG chê 150 triệu euro từ Real, Greenwood đạt thỏa thuận với CLB mới - 1

Greenwood đạt thỏa thuận với Fenerbahce

Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, trích dẫn phát ngôn từ ứng cử viên chủ tịch của Fenerbahce - Hakan Safi - tuyên bố đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt thỏa thuận cá nhân với tiền đạo Mason Greenwood từ Marseille. Được biết, chân sút 24 tuổi sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 năm, còn phía Fenerbahce cũng sẵn sàng trả phí chuyển nhượng cho Marseille.

Hiện tại, Greenwood đã theo dõi và nhấn "thích" bài viết trên tài khoản Instagram của Hakan Safi. Dù vậy, thương vụ này chỉ xảy ra nếu Hakan Safi thắng cử.

Trực tiếp chuyển nhượng 6/6: PSG chê 150 triệu euro từ Real, Greenwood đạt thỏa thuận với CLB mới - 2

MU "xuống nước", Barcelona rộng cửa mua đứt Rashford

Theo Sports (Tây Ban Nha), MU sẵn sàng đàm phán giải pháp có lợi hơn cho Barcelona trong thương vụ Marcus Rashford. Theo đó, đại diện Ngoại hạng Anh chấp nhận mức phí thấp hơn so với điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro mà họ cài vào trong hợp đồng cho Barca mượn Rashford mùa trước, sau khi nhận thấy tiền đạo 28 tuổi "hoàn toàn ưu tiên việc ở lại sân Nou Camp và không chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào khác".

Trước đó, Barca tỏ thái độ ỡm ờ về khả năng mua đứt Rashford, một phần vì không chấp nhận mức phí 30 triệu euro, một phần còn chờ đợi quá trình bán cầu thủ vào mùa hè 2026.

Arsenal vượt PSG trong cuộc đua tranh sao Ngoại hạng Anh

Theo Get French Football News, Arsenal đã vượt mặt PSG trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo 19 tuổi Junior Kroupi (Bournemouth). Được biết, PSG cũng dần từ bỏ thương vụ này để tập trung vào những mục tiêu khác như Yan Diomande (RB Leipzig), Maghnes Akliouche (Monaco). Hiện tại, Bournemouth đang định giá Junior Kroupi hơn 80 triệu bảng.

Liverpool ngăn Bayern cướp "ngọc quý" Ngumoha

Theo TEAMtalk, Liverpool đã bác bỏ tin đồn Bayern Munich đạt thỏa thuận chiêu mộ tài năng trẻ Rio Ngumoha từ "Lữ đoàn đỏ". Đội chủ sân Anfield coi cầu thủ 17 tuổi là một trong những "viên ngọc thô" triển vọng nhất câu lạc bộ và không có ý định xem xét bất kỳ khả năng chuyển nhượng nào. Hiện Ngumoha còn hợp đồng với Liverpool tới năm 2028 và CLB dự định trao cho anh bản hợp đồng mới.

Đi tìm "bom tấn" 150 triệu euro bí ẩn của "ông trùm" Real
Đi tìm "bom tấn" 150 triệu euro bí ẩn của "ông trùm" Real

Real Madrid sẽ đón một ngôi sao 150 triệu euro nếu Florentino Perez tái đắc cử chủ tịch, và fan bóng đá đang tò mò muốn biết đó là ai.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/06/2026 03:56 AM (GMT+7)
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