Vinicius đòi lương 30 triệu euro/mùa, sẵn sàng ra đi khiến Real Madrid đau đầu

Real Madrid đau đầu vì Vinicius

Một năm trước, việc gia hạn hợp đồng của Vinicius với Real Madrid được xem như chuyện đã rồi. Tất cả chỉ còn thiếu thời điểm chính thức ký kết, nhưng ai cũng tin rằng thỏa thuận chắc chắn sẽ hoàn tất. 12 tháng sau, thực tế đã hoàn toàn khác: tiền đạo cánh này đã bước vào năm cuối hợp đồng mà vẫn chưa gia hạn, và lập trường của hai bên đang cách rất xa nhau.

Vinicius Junior

Tuần tới, Vinicius sẽ trở lại Madrid cùng người đại diện sau kỳ nghỉ hè, trong khi tương lai vẫn còn bỏ ngỏ. Tình cảnh này khiến Real Madrid cảm thấy bất an bởi họ phải đối mặt với kịch bản khó có thể chấp nhận: một trong những cầu thủ quan trọng nhất của CLB trong nhiều năm qua có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Cuộc giằng co giữa hai bên đã kéo dài từ lâu. Những cuộc tiếp xúc đầu tiên diễn ra vào mùa hè năm 2024, sau chức vô địch Champions League thứ 15 của Real Madrid. Các cuộc đàm phán trở nên dồn dập hơn sau lễ trao giải Quả bóng Vàng, đặc biệt khi một CLB của Saudi Arabia bày tỏ sự quan tâm và thậm chí đã tổ chức một cuộc gặp chính thức.

Bất đồng lớn nhất giữa Real và Vinicius

Điểm bất đồng lớn nhất giữa đại diện của Vinicius và Real Madrid nằm ở các điều khoản tài chính. Phía cầu thủ yêu cầu khoản tiền thưởng trung thành trị giá 15 triệu euro, sẽ được thanh toán khi Vinicius hoàn thành toàn bộ bản hợp đồng mới, cùng mức lương tiệm cận Mbappé, ước tính khoảng 30 triệu euro trước thuế mỗi mùa giải.

Vinicius vừa tròn 26 tuổi và cho rằng đây là thời điểm lý tưởng để ký một bản hợp đồng lớn, dù phong độ của anh không còn được như trước kể từ khi tiền đạo người Pháp gia nhập đội bóng.

Tuy nhiên, Real Madrid chỉ muốn trả một nửa số tiền so với mong muốn của Vinicius. Nhiều nhất, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chỉ đồng ý mức lương 20 triệu euro. Vấn đề này không mới nhưng Real Madrid và Vinicius vẫn chưa tìm được điểm chung.

Có thể nói mối quan hệ của đôi bên đang ở khúc cua định mệnh. Nếu không thỏa thuận được mức lương tiếp theo, Real Madrid sẽ phải bán Vinicius để tránh tình trạng mất trắng.

Còn chuyện “Kền kền trắng” đàm phán chiêu mộ Diomande vẫn còn nhiều câu chuyện phía sau. Nên nhớ là cầu thủ người Bờ Biển Ngà và Vinicius có chung công ty đại diện!