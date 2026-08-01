Không tốn tiền chuyển nhượng, Chelsea bất ngờ có thêm "bom tấn" hàng công

Thông tin này được xem là cú hích lớn dành cho Chelsea trước mùa giải mới. Cầu thủ chạy cánh người Ukraine sẽ sớm lên đường tới Hong Kong (TQ) để hội quân cùng đội bóng trong chuyến du đấu hè, đánh dấu lần đầu tiên anh trở lại sinh hoạt cùng toàn đội sau quãng thời gian dài bị đình chỉ.

Chelsea nhận cú hích lớn, Mudryk đủ điều kiện trở lại sau án doping (Ảnh: Sun Sport)

Sự tái xuất của Mudryk chẳng khác nào một bản hợp đồng mới đối với Chelsea. Cầu thủ này gia nhập đội bóng thành London hồi tháng 1-2023 với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 100 triệu euro, từng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ngôi sao tấn công hàng đầu của CLB.

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh bất ngờ bị gián đoạn khi mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với chất cấm meldonium ở nồng độ thấp. Theo quy định ban đầu, Mudryk đối mặt nguy cơ nhận án cấm thi đấu lên tới 4 năm, đồng nghĩa với khả năng phải chia tay sân cỏ khi sự nghiệp đang phát triển.

Sau quá trình xem xét kéo dài, vụ việc không đi đến một cuộc kháng cáo như nhiều người dự đoán mà được giải quyết thông qua thỏa thuận giữa các bên.

Theo đó, Mudryk chấp nhận thừa nhận hành vi vi phạm các quy định về phòng chống doping. Đổi lại, mức kỷ luật được điều chỉnh chỉ tương ứng với khoảng thời gian anh đã bị đình chỉ thi đấu.

Điều này đồng nghĩa với việc cầu thủ người Ukraine đã hoàn tất toàn bộ án phạt và được phép thi đấu ngay lập tức.

Đối với Chelsea, đây là thông tin không khác gì một thương vụ chuyển nhượng "bom tấn" thành công. Dù vẫn cần thời gian để lấy lại cảm giác bóng cũng như thể trạng tốt nhất sau quãng nghỉ dài, ngôi sao người Ukraine được kỳ vọng sẽ mang đến thêm tốc độ, khả năng tạo đột biến và nhiều lựa chọn hơn trên hàng công Chelsea.

Quan trọng hơn, việc tránh được án cấm kéo dài cũng giúp cầu thủ 25 tuổi cứu vãn sự nghiệp. Từ chỗ đối mặt nguy cơ phải rời xa sân cỏ trong nhiều năm, Mudryk giờ đây có cơ hội bắt đầu lại và chứng minh giá trị của mình trong màu áo xanh thành London.