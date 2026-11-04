Chưởng môn Thái Cực múa đại đao như gió, mệnh danh 'Quan Công đương đại'

Trần Chiếu Sâm sinh năm 1957 tại Trần Gia Câu, cái nôi của Thái Cực Quyền Trung Hoa. Theo Sohu, Trần Chiếu Sâm là người thuộc thế hệ thứ 19 của gia tộc họ Trần tại Trần Gia Câu, truyền nhân chính tông đời thứ 11 của Thái Cực quyền, chưởng môn đời thứ 5 của Tây Bắc Quyền xã Trần Gia Câu và người kế thừa tiêu biểu của Trần thị Thái Cực quyền.

Cao thủ được mệnh danh “Quan Công đương đại”

Ông đặc biệt nổi tiếng với kỹ thuật sử dụng Xuân Thu đại đao, nhờ đó có biệt danh “Đại Đao Vương”. Với nền tảng Thái Cực quyền được đánh giá là chính tông và công phu nội lực thâm hậu, ông còn được tôn xưng là “Quan Công đương đại”.

Cao tổ của Trần Chiếu Sâm là Trần Hoa Mai, một trong bốn đại đệ tử của Trần Trường Hưng, cùng với Trần Hoa Quế, Trần Canh Vân và Dương Lộ Thiền. Sử sách võ thuật ghi nhận Trần Hoa Mai có công phu khá thuần thục, từng nổi danh một thời và là người sáng lập Tây Bắc Quyền xã tại Trần Gia Câu. Trần Chiếu Sâm được cho là đã tiếp nhận những tinh hoa quyền thuật và nội công Thái Cực từ tổ tiên, kế thừa những bí quyết võ thuật của dòng họ Trần.

Trần Chiếu Sâm được mệnh danh là “Quan Công đương đại”

Ngay từ nhỏ, Trẩn Chiếu Sâm sớm bước vào luyện tập Thái Cực Quyền dưới sự dạy dỗ của cha. Thấm thoát, Trần Chiếu Sâm đã tốt nghiệp cấp ba. Giống như cha mẹ, ban ngày ông ra đồng cày cấy, buổi tối lại luyện quyền học võ. Chàng thanh niên Trần Chiếu Sâm dần quen với cuộc sống điền viên “mặt trời mọc ra đồng, mặt trời lặn luyện võ”.

Một lần, khi ông khoác thanh Xuân Thu Đại Đao ra luyện tập, một người dân đi cùng nhìn Trần Chiếu Sâm - người lúc ấy chẳng cao hơn thanh đại đao là mấy - liền bĩu môi giễu kẹt: “Mày mà cũng đòi luyện Xuân Thu Đại Đao sao? Thôi đi, đừng tốn công vô ích nữa!”. Vốn có lòng tự trọng rất cao, Trần Chiếu Sâm bị câu nói khinh khỉnh ấy làm cho tức giận. Dù không đáp lời, nhưng trong lòng ông thầm hạ quyết tâm: nhất định phải luyện thành thục thanh Xuân Thu Đại Đao này.

Theo Baidu, Xuân Thu Đại Đao, là binh khí dài trong võ thuật truyền thống Trung Hoa, có giả thuyết cho rằng Xuân Thu Đại Đao gắn liền với danh tướng Quan Vũ. Đao có lưỡi hình trăng khuyết, cán dài khoảng 1,3-2 mét. Quy cách hiện đại thường dài khoảng 2,15 mét và nặng 13,6 kg. Đao pháp của Xuân Thu Đại Đao chủ yếu gồm bổ, trảm, chém, hất, móc, đâm và múa hoa đao. Việc luyện tập đòi hỏi nền tảng quyền thuật vững chắc, phối hợp lực eo, chân và tay. Ban đầu, binh khí này được cho là sử dụng trong kỵ chiến, sau đó dần phát triển thành binh khí biểu diễn và luyện tập võ thuật.

Sau khi một đoàn truyền hình đến Trần Gia Câu quay bộ phim tài liệu “Trần Gia Câu”, muốn ghi lại chi tiết sự hình thành, phát triển và lan tỏa của Thái Cực Quyền tại nơi phát nguồn, Trần Chiếu Sâm cảm nhận một cách mạnh mẽ rằng, với tư cách là truyền nhân chính thống của thế gia Trần Thức Thái Cực Quyền, ông không chỉ phải luyện giỏi Thái Cực mà còn phải gánh vác sứ mệnh lan tỏa Thái Cực Quyền, coi đó là sự nghiệp cả đời để Thái Cực Quyền mang lại hạnh phúc, sức khỏe cho đông đảo nhân thế.

Trần Chiếu Sâm sử dụng Xuân Thu Đại Đao

Từ thời điểm đó, Trần Chiếu Sâm đã dốc toàn bộ tâm trí dấn thân vào thế giới kỳ diệu và ảo diệu của Thái Cực Quyền. Trần Chiếu Sâm còn tích cực học hỏi, thỉnh giáo các bậc tiền bối, nhờ vậy quyền kỹ tiến bộ vượt bậc, dần đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nhờ nội công sâu dày, lực phát ra dũng mãnh, ông diễn luyện Xuân Thu Đại Đao tựa như cuồng phong quét lá mùa thu, khí thế hùng vĩ, uy phong lẫm liệt.

Toàn bộ bài quyền gồm 30 động tác được ông diễn luyện mượt mà trong chưa đầy một phút - đây được coi là một tuyệt kỹ khiến ai nấy đều phải vỗ tay thán phục. Võ hữu khắp nơi trân trọng tặng ông nhã hiệu: “Đại Đao Vương”.

Năm 1980, Nhật Bản lần đầu tiên tổ chức đoàn đại biểu đến Trần Gia Câu thưởng lãm biểu diễn Thái Cực Quyền, Trần Chiếu Sâm đã tham gia trổ tài với tư cách là võ sư đại diện. Từ đó về sau, mỗi khi có đoàn khách quốc tế đến Trần Gia Câu tham quan, khảo sát, Trần Chiếu Sâm đều là người bước lên võ đài, và cũng là người biểu diễn nhiều hạng mục nhất: Trần Thức Thái Cực Quyền Lão Giá Nhất Lộ, Nhị Lộ, Xuân Thu Đại Đao, Đơn Đao, Đơn Kiếm, Thôi Thủ…

Các bài quyền ông diễn luyện khi cương thì như hổ gầm trong núi sâu, khi nhu thì như mưa dầm dai dẳng, khi nhanh tựa trận xoáy quét đất, khi chậm lại tựa mây trôi thong dong. Động tác cương nhu tương hỗ, vươn thoát khoáng đạt, khiến người xem không khỏi chấn động và hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ đẹp độc đáo cùng uy lực kinh người của Thái Cực Quyền. Từ đây, tên tuổi Trần Chiếu Sâm vang xa.

Đánh thắng nhà vô địch vật toàn quốc

Ông trở thành võ sư danh tiếng tại Trần Gia Câu; những người yêu thích Thái Cực Quyền ở các làng xã lân cận nườm nượp tìm đến bái sư học quyền, và giới Thái Cực Quyền cũng ngày càng chú ý đến ngôi sao mới nổi này.

Trần Chiếu Sâm bắt đầu truyền dạy Trần thị Thái Cực quyền từ năm 1979, lần lượt đến các tỉnh Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây, An Huy, Sơn Đông, Phúc Kiến, Giang Tây và Hải Nam, đào tạo gần 10.000 học viên.

Giai đoạn 1983-2000, ông đảm nhiệm các vị trí huấn luyện viên trưởng và hiệu trưởng Trường Thái Cực quyền Trần Gia Câu. Trong giai đoạn 1979-1988, Trần Chiếu Sâm liên tiếp giành vị trí thứ nhất ở các nội dung quyền thuật, binh khí và thôi thủ tại các giải đấu Thái Cực quyền. Từ năm 1983, ông nhiều lần dẫn dắt các đội tuyển tham dự giải võ thuật với vai trò huấn luyện viên, giành hàng trăm huy chương vàng và bạc.

Trần Chiếu Sâm từng đánh thắng 1 nhà vô địch vật

Trong sự nghiệp võ thuật của mình, Trần Chiếu Sâm không tranh khỏi việc bị võ sư khác thách đấu. Năm 1985, Trần Chiếu Sâm đến Nhà máy Thiết bị Điện lực tỉnh Sơn Đông dạy võ cho công nhân. Trong buổi tiệc chia tay, một người đàn ông họ Tưởng, từng vô địch vật toàn quốc, cùng bốn đồ đệ tìm đến khiêu chiến. Dù được lãnh đạo Công đoàn khuyên tránh va chạm, họ Tưởng vẫn kéo người đến tận phòng nghỉ của Trần Chiếu Sâm, giả vờ bắt tay rồi bất ngờ tấn công.

Chỉ trong tích tắc, Trần Chiếu Sâm vận nén khí lực, xoay nhẹ mình, hai tay nhấc lên - chỉ nghe thấy tiếng “vù” một cái, tên họ Tưởng bỗng dưng bắn hẫng lên không trung rồi bị đẩy ngã dính chặt vào bức tường phía sau. Đúng lúc Trần Chiếu Sâm ra chiêu niêm thủ khiến đám đệ tử ngã rên hừ hừ trên mặt đất, tên họ Tưởng thẹn quá hóa giận lại lồm ngồm lao đến ôm chầm lấy đầu Trần Chiếu Sâm.

Ông chỉ lật cổ tay, cất chân nhẹ một cái, đẩy văng cả tên họ Tưởng lẫn một tên đồ đệ rơi tọp xuống chiếc ghế sofa ở góc phòng.Thế trận này khiến những kẻ thách đấu không khỏi nổi da gà, sợ hãi. Đám đồ đệ đứng bên thấy vậy vội tiến lên, xấu hổ chắp tay vái chào Trần Chiếu Sâm tạ lỗi: “Sư phụ Trần, thôi thôi! Chúng tôi xin tạ lỗi! Xin tạ lỗi!”.

Trần Chiếu Sâm tích cực truyền bá Thái Cực Quyền

Trần Chiếu Sâm biết mình mới chỉ dùng tới bảy phần lực nên không làm đối phương bị thương nặng, ông liền thuận thế đáp lễ, đám người nọ đành lý nhí vái chào rồi lui ra ngoài.

Trần Chiếu Sâm sau đó lần lượt được trao danh hiệu Võ sư cấp một tỉnh Hà Nam (1993), Cán bộ hướng dẫn võ thuật xuất sắc tỉnh Hà Nam (1995) và giải Biểu diễn xuất sắc tại cuộc thi giao lưu Thái Cực quyền quốc tế (1998).

Năm 2000, ông được bình chọn là một trong 10 võ sư Trần thị Thái Cực quyền tiêu biểu. Bên cạnh giảng dạy, Trần Chiếu Sâm còn giữ nhiều chức vụ trong các tổ chức Thái Cực quyền tại Trung Quốc, trong đó có Hiệu trưởng Trường Công phu Thái Cực quyền Trần Gia Câu và Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Phát triển Trần thức Thái Cực quyền Bắc Kinh. Ông cũng biên soạn bài Trần thị Thái Cực quyền tinh luyện 26 thức, đồng thời phát hành giáo trình hướng dẫn bằng hình ảnh và âm thanh.