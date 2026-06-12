Trực tiếp chuyển nhượng 12/6: PSG "bật đèn xanh", Arsenal thừa cơ đón sao 130 triệu euro

Morgan Rogers ưu tiên Arsenal hơn MU

Morgan Rogers được cho là sẽ ưu tiên gia nhập Arsenal thay vì MU nếu quyết định chia tay Aston Villa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Theo nhà báo Steve Kay, đại diện của tiền vệ người Anh đã có các cuộc tiếp xúc với “Pháo thủ” cũng như gã khổng lồ nước Đức Bayern Munich để thảo luận về khả năng chuyển nhượng.

Trong khi đó, MU được cho là đã gửi tín hiệu quan tâm tới Rogers. Tuy nhiên, thương vụ này chưa đạt được bất kỳ bước tiến đáng kể nào và nhiều khả năng sẽ không có tiến triển trong thời gian tới.

Aston Villa hiện định giá Rogers ở mức 100 triệu bảng. Đội chủ sân Villa Park lấy đó làm cột mốc tham chiếu từ thương vụ Man City chiêu mộ Jack Grealish với giá 100 triệu bảng cách đây 5 năm.

Dù rất ngưỡng mộ tài năng của Rogers, Arsenal hiện chưa sẵn sàng đáp ứng mức phí mà Aston Villa yêu cầu.