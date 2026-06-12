Trực tiếp chuyển nhượng 12/6: PSG "bật đèn xanh", Arsenal thừa cơ đón sao 130 triệu euro
Bản tin liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.
Theo trang L'équipe (Pháp), PSG sẽ không ngăn Bradley Barcola ra đi bằng mọi giá, bất chấp hợp đồng còn thời hạn tới năm 2028 và đội bóng vẫn xem anh là một phần quan trọng. Hồi đầu năm, đôi bên đã tổ chức đàm phán gia hạn hợp đồng giữa không đi đến đâu.
Hiện tại, Arsenal cũng quan tâm sát sao tới Barcola, tuy nhiên phía PSG từng ra giá 130 triệu euro cho ngôi sao 23 tuổi.
Theo El Desmarque , HLV Cesc Fabregas rất muốn đưa hậu vệ kỳ cựu Daniel Carvajal về Como, sau khi cầu thủ người Tây Ban Nha chia tay Real Madrid vào mùa hè. Bên cạnh mối quan hệ thân thiết với Carvajal thời cầu thủ, việc Como được tham dự Champions League mùa tới là yếu tố giúp Fabregas tự tin thuyết phục đồng đội cũ ở tuyển Tây Ban Nha tới Serie A chơi bóng.
Theo thông tin cập nhật từ nhà báo người Pháp Sebastien Denis, MU đã đưa tiền vệ phòng ngự Mamadou Sangare vào tầm ngắm. Mùa giải vừa qua, cầu thủ 23 tuổi có 33 lần ra sân cho Lens, đóng góp 3 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, đồng thời góp mặt trong Đội hình tiêu biểu Ligue 1.
Dù vậy, nhà báo Sebastien Denis tiết lộ có hơn 10 CLB đang quan tâm tới ngôi sao người Mali, bên cạnh MU. Hiện tại phía Lens kỳ vọng thu về 40 triệu euro từ Sangare.
Theo tiết lộ từ FootballTransfers, MU đang chuẩn bị gửi lời đề nghị đầu tiên trị giá 65 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Mateus Fernandes của West Ham. Cầu thủ 21 tuổi được dự báo sẽ trở thành tâm điểm của cuộc cạnh tranh chuyển nhượng trong mùa hè này sau khi “Búa tạ” phải xuống hạng.
MU được xem là một trong những ứng viên hàng đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Mateus Fernandes. Tuy nhiên, mức giá mà đội chủ sân Old Trafford dự kiến đưa ra vẫn thấp hơn đáng kể so với yêu cầu của West Ham. Đội bóng thành London hiện định giá Mateus Fernandes ở mức 80 triệu bảng.
Morgan Rogers được cho là sẽ ưu tiên gia nhập Arsenal thay vì MU nếu quyết định chia tay Aston Villa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Theo nhà báo Steve Kay, đại diện của tiền vệ người Anh đã có các cuộc tiếp xúc với “Pháo thủ” cũng như gã khổng lồ nước Đức Bayern Munich để thảo luận về khả năng chuyển nhượng.
Trong khi đó, MU được cho là đã gửi tín hiệu quan tâm tới Rogers. Tuy nhiên, thương vụ này chưa đạt được bất kỳ bước tiến đáng kể nào và nhiều khả năng sẽ không có tiến triển trong thời gian tới.
Aston Villa hiện định giá Rogers ở mức 100 triệu bảng. Đội chủ sân Villa Park lấy đó làm cột mốc tham chiếu từ thương vụ Man City chiêu mộ Jack Grealish với giá 100 triệu bảng cách đây 5 năm.
Dù rất ngưỡng mộ tài năng của Rogers, Arsenal hiện chưa sẵn sàng đáp ứng mức phí mà Aston Villa yêu cầu.
Atletico Madrid đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ hậu vệ trái Marc Cucurella của Chelsea, nhưng vẫn tỏ ra dè dặt trước mức giá 50 triệu bảng mà đội bóng thành London yêu cầu. Ngoài Atletico Madrid, tuyển thủ Tây Ban Nha cũng nhận được sự quan tâm từ hai ông lớn khác của La Liga là Barcelona và Real Madrid.
Theo Daily Mail, Tottenham đang đạt được những bước tiến tích cực trong nỗ lực chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Savinho của Man City. Các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn đang diễn ra, với giá trị thương vụ được cho là vào khoảng 60 triệu bảng.
Theo các nguồn tin, những cuộc đàm phán hiện tập trung vào cấu trúc thanh toán của thương vụ. Các khoản thưởng và phụ phí được dự đoán sẽ đóng vai trò quan trọng trong thỏa thuận cuối cùng giữa hai câu lạc bộ.
The Athletic đưa tin Real Madrid từng nhắm đến bộ đôi tiền vệ Vitinha và Joao Neves của PSG nhằm tăng cường sức mạnh tuyến giữa. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã được thông báo rằng nhà đương kim vô địch Champions League không có ý định bán bất kỳ cầu thủ nào trong hai cái tên kể trên.
Vì vậy, Real Madrid đã chuyển hướng sang những mục tiêu khác. Enzo Fernandez nằm trong danh sách rút gọn của đội chủ sân Santiago Bernabeu, bên cạnh tiền vệ Mateus Fernandes của West Ham, cầu thủ cũng đang nhận được sự quan tâm từ MU và PSG.
Dù vậy, Chelsea hiện không chủ động bán Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina gia nhập đội bóng thành London từ Benfica với mức phí 107 triệu bảng cách đây 3 năm và vẫn được xem là một nhân tố quan trọng trong đội hình “The Blues”.
Theo Sky Sports, Bernardo Silva đang rất gần với việc gia nhập Real Madrid. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã đàm phán với đội chủ sân Bernabeu trong thời gian qua và đạt được sự nhất trí chung. Jose Mourinho, đồng hương của Silva là một trong những nhân tố thúc đẩy thương vụ này. Bernardo Silva mới rời Man City và được cả Barcelona lẫn Atletico Madrid săn đón. Cựu sao Man City có thể là bản hợp đồng đầu tiên dưới thời Mourinho tại Real Madrid.
Theo báo chí Anh, Man City đang nhắm đến Pedro Porro, hậu vệ cánh phải của Tottenham. Cầu thủ người Tây Ban Nha thi đấu khá ấn tượng trong những mùa giải gần đây dù thành tích của “Gà trống” có phần bết bát. Hợp đồng của Porro vẫn còn thời hạn tới năm 2028 nên nhiều khả năng Man City sẽ phải tốn khoảng 50 triệu bảng mới thuyết phục được Tottenham “nhả người”.
Theo Sky Sports, Newcastle đang đàm phán với Osasuna để chiêu mộ tiền vệ Victor Munoz. Đây được coi là giải pháp thay thế cho sự ra đi của Anthony Gordon. Nguồn tin cho biết Osasuna muốn nhận khoảng 35 triệu bảng cho thương vụ này. Munoz thi đấu khá tốt mùa trước khi có 6 bàn và 2 kiến tạo.
Theo báo chí Anh, Liverpool đang muốn chiêu mộ Warren Zaire – Emery từ PSG. Cầu thủ 20 tuổi đang mất chỗ đứng tại sân Công viên các hoàng tử. Tuy nhiên, PSG không muốn mất đi “ngọc quý”. Bởi vậy, họ yêu cầu mức giá 80 triệu euro cho tiền vệ trẻ người Pháp.
Theo báo chí Italia, Juventus vừa đưa John Stones vào danh sách muốn chiêu mộ. Cầu thủ người Anh không được Man City gia hạn hợp đồng sau khi liên tục chấn thương trong 2 mùa giải gần nhất. Đây là điều Juventus cần đặc biệt chú ý nếu như không muốn rước “gánh nặng” về nhà.
Real Madrid chính thức bổ nhiệm HLV Jose Mourinho làm HLV trưởng của đội bóng trong 3 mùa giải tới.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-12/06/2026 03:20 AM (GMT+7)