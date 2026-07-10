Trực tiếp chuyển nhượng 10/7: MU dồn lực theo đuổi sao ĐT Pháp 50 triệu bảng
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 10/7.
Theo TEAMtalk, MU đã đẩy mạnh sự quan tâm dành cho tiền vệ Manu Kone của Roma sau khi xác định tuyển thủ Pháp là một trong những mục tiêu hàng đầu.
"Quỷ đỏ" vẫn muốn chiêu mộ thêm một tiền vệ trung tâm thứ ba trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, sau khi đã đạt thỏa thuận với Ederson và Andrey Santos. Trong bối cảnh đó, Kone đang nổi lên như một phương án nghiêm túc.
Kone sẵn sàng thử sức tại Ngoại hạng Anh, trong khi Roma cũng chấp nhận để tiền vệ người Pháp ra đi nếu nhận được lời đề nghị phù hợp, được cho là vào khoảng 50 triệu bảng.
Theo ESPN, MU chuyển hướng sang Kone sau khi không thể chiêu mộ Aurelien Tchouameni, người được cho là sắp ký hợp đồng dài hạn mới với Real Madrid.
Theo tờ AS (Tây Ban Nha), Real Madrid vẫn dành sự quan tâm tới tiền đạo Erling Haaland của Man City, bất chấp việc đã hạ nhiệt sự theo đuổi đối với người đồng đội Rodri.
Đội chủ sân Santiago Bernabeu tiếp tục theo dõi Haaland và đã dành sự quan tâm tới tiền đạo người Na Uy kể từ khi anh tạo bước đột phá trong màu áo Molde (Na Uy).
Trong khi đó, Real Madrid không còn tích cực theo đuổi Rodri như trước, sau khi từng xem tuyển thủ Tây Ban Nha là phương án tăng cường cho hàng tiền vệ.
Theo The Athletic, Dortmund đã từ chối lời đề nghị trị giá 20 triệu euro mà Barcelona gửi tới để chiêu mộ Karim Adeyemi.
Adeyemi được cho là đã đạt thỏa thuận cá nhân với nhà đương kim vô địch La Liga, đồng thời cũng thông báo với Dortmund rằng anh muốn gia nhập đội bóng của HLV Hansi Flick.
Barcelona vẫn lạc quan rằng hai CLB có thể đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng.
Nếu thống nhất được mức phí với Dortmund, tiền đạo 24 tuổi nhiều khả năng sẽ chuyển đến Camp Nou trong thời gian tới.
Arsenal đã chính thức công bố bản hợp đồng mang tên Illan Meslier sau khi thủ thành này chia tay Leeds United.
Thủ thành người Pháp chia sẻ: "Tôi vô cùng hạnh phúc. Đây là một ngày tuyệt vời với tôi vì tôi vừa gia nhập nhà vô địch. Đối với tôi, Arsenal là CLB lớn nhất nước Anh.
Tôi rất hạnh phúc và tự hào khi gia nhập Arsenal. Tôi nóng lòng được thể hiện tình yêu dành cho màu áo này, đồng thời không thể chờ đợi để cùng đội bóng giành các danh hiệu, bởi đây là một CLB cần phải nâng cao những chiếc cúp hết lần này đến lần khác".
Crystal Palace đã hoàn tất việc chiêu mộ Oscar Mingueza theo bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải 2029/30.
Cầu thủ đa năng này gia nhập "Đại bàng" theo dạng chuyển nhượng tự do sau 4 mùa giải khoác áo Celta Vigo, nơi anh ra sân 147 trận, ghi 7 bàn và có 15 pha kiến tạo. Trước đó, Mingueza trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona và thi đấu cho đội một của đội bóng xứ Catalunya trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2022.
Chủ tịch Steve Parish của Crystal Palace chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng chào đón một cầu thủ có phẩm chất và cá tính như Mingueza đến với CLB. Thành tích của cậu ấy đã nói lên tất cả, với kinh nghiệm thi đấu ở đẳng cấp cao nhất cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Chúng tôi tin rằng cậu ấy sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho Crystal Palace".
Mingueza trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Crystal Palace kể từ khi HLV Pierre Sage tiếp quản đội bóng thành London.
Brighton được cho là đang tiến rất gần đến việc chiêu mộ trung vệ Luka Vuskovic của Tottenham trong thương vụ được kỳ vọng sẽ trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB.
Theo nguồn tin từ The Sun (Anh), "Chim mòng biển" sẵn sàng chi khoảng 50 triệu bảng để sở hữu tuyển thủ Croatia, qua đó vượt qua mức phí chuyển nhượng kỷ lục mà họ từng bỏ ra trước đây.
Cầu thủ 19 tuổi được cho là rất mong muốn gia nhập Brighton và dự kiến sẽ tiến hành kiểm tra y tế trong vài ngày tới.
Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, Vuskovic sẽ hội quân cùng Brighton kịp thời điểm đội bóng lên đường sang Pháp tập huấn trước mùa giải vào cuối tháng này.
Thương vụ chiêu mộ Ederson từ Atalanta của Man United bất ngờ có biến khi "Quỷ đỏ" lo ngại tiền sử chấn thương của cầu thủ này.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/07/2026 23:58 PM (GMT+7)