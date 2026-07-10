Trực tiếp chuyển nhượng 10/7: MU dồn lực theo đuổi sao ĐT Pháp 50 triệu bảng

MU đẩy mạnh theo đuổi sao ĐT Pháp

Theo TEAMtalk, MU đã đẩy mạnh sự quan tâm dành cho tiền vệ Manu Kone của Roma sau khi xác định tuyển thủ Pháp là một trong những mục tiêu hàng đầu.

"Quỷ đỏ" vẫn muốn chiêu mộ thêm một tiền vệ trung tâm thứ ba trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, sau khi đã đạt thỏa thuận với Ederson và Andrey Santos. Trong bối cảnh đó, Kone đang nổi lên như một phương án nghiêm túc.

Kone sẵn sàng thử sức tại Ngoại hạng Anh, trong khi Roma cũng chấp nhận để tiền vệ người Pháp ra đi nếu nhận được lời đề nghị phù hợp, được cho là vào khoảng 50 triệu bảng.

Theo ESPN, MU chuyển hướng sang Kone sau khi không thể chiêu mộ Aurelien Tchouameni, người được cho là sắp ký hợp đồng dài hạn mới với Real Madrid.