Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Singapore vs Trung Quốc
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Thái Lan vs Kuwait
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Kuwait - KUW Kuwait
-
Indonesia vs Oman
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Oman - OMA Oman
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Kuwait: Chờ sức mạnh "Voi chiến" (Giao hữu)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Thái Lan

(19h30, 5/6, giao hữu ĐTQG) ĐT Thái Lan được kỳ vọng có thể đánh bại Kuwait trong trận giao hữu quan trọng trên sân nhà.

19h30, 5/6 | BG Stadium

Thái Lan
Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Kuwait: Chờ sức mạnh "Voi chiến" (Giao hữu) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Kuwait: Chờ sức mạnh "Voi chiến" (Giao hữu) - 1
Kuwait
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Kuwait: Chờ sức mạnh "Voi chiến" (Giao hữu) - 1
Khammai, Weerawatnodom, Sayriya, Bihr, Bureerat, Yooyen, Pomphan, Ratree, Puangchan, Sareepim, Poeiphimai
Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Kuwait: Chờ sức mạnh "Voi chiến" (Giao hữu) - 1
K Al-Rashidi, Al-Dosari, Al-Hajeri, Al-Dhafiri, Al-Barazi, Hani, Majed, Faleh, Al-Rashidi, Nasser, Daham

Lịch sử gọi tên Kuwait

Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau sau 12 năm dài đằng đẵng. Ở 8 lần đối đầu trước đó, Kuwait áp đảo hoàn toàn với 6 chiến thắng, trong khi Thái Lan chỉ có duy nhất một lần ca khúc khải hoàn. Trận đấu gần nhất giữa hai đội diễn ra vào tháng 5/2014 kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

"Voi chiến" đang thăng hoa

Thái Lan đang trải qua giai đoạn thăng hoa rực rỡ dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Anthony Hudson. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2025 thay thế Masatada Ishii, chiến lược gia này đã toàn thắng cả 3 trận đầu tiên, góp phần kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp của "Voi chiến" lên con số 5.

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

 BÌNH CHỌN    Xem kết quả

Báo Thái Lan "chấn động mạnh" vì thầy Park, ví như bài kiểm tra "kỷ luật thép"
Báo Thái Lan "chấn động mạnh" vì thầy Park, ví như bài kiểm tra "kỷ luật thép"

Việc HLV Park Hang Seo được bổ nhiệm dẫn dắt Kanchanaburi Power FC đã thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông Thái Lan.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hải My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/06/2026 13:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN