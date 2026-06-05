Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Kuwait: Chờ sức mạnh "Voi chiến" (Giao hữu)
(19h30, 5/6, giao hữu ĐTQG) ĐT Thái Lan được kỳ vọng có thể đánh bại Kuwait trong trận giao hữu quan trọng trên sân nhà.
19h30, 5/6 | BG Stadium
Điểm
Khammai
Weerawatnodom
Sayriya
Bihr
Bureerat
Yooyen
Pomphan
Ratree
Puangchan
Sareepim
Poeiphimai
Điểm
K Al-Rashidi
Al-Dosari
Al-Hajeri
Al-Dhafiri
Al-Barazi
Hani
Majed
Faleh
Al-Rashidi
Nasser
Daham
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Lịch sử gọi tên Kuwait
Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau sau 12 năm dài đằng đẵng. Ở 8 lần đối đầu trước đó, Kuwait áp đảo hoàn toàn với 6 chiến thắng, trong khi Thái Lan chỉ có duy nhất một lần ca khúc khải hoàn. Trận đấu gần nhất giữa hai đội diễn ra vào tháng 5/2014 kết thúc với tỷ số hòa 1-1.
"Voi chiến" đang thăng hoa
Thái Lan đang trải qua giai đoạn thăng hoa rực rỡ dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Anthony Hudson. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2025 thay thế Masatada Ishii, chiến lược gia này đã toàn thắng cả 3 trận đầu tiên, góp phần kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp của "Voi chiến" lên con số 5.
Việc HLV Park Hang Seo được bổ nhiệm dẫn dắt Kanchanaburi Power FC đã thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông Thái Lan.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/06/2026 13:20 PM (GMT+7)