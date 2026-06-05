Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Kuwait: Chờ sức mạnh "Voi chiến" (Giao hữu)

19h30, 5/6 | BG Stadium Thái Lan 0 - 0 Kuwait (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thái Lan vs Kuwait Kuwait Điểm Khammai Weerawatnodom Sayriya Bihr Bureerat Yooyen Pomphan Ratree Puangchan Sareepim Poeiphimai Điểm K Al-Rashidi Al-Dosari Al-Hajeri Al-Dhafiri Al-Barazi Hani Majed Faleh Al-Rashidi Nasser Daham Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thái Lan Thái Lan Kuwait Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Khammai, Weerawatnodom, Sayriya, Bihr, Bureerat, Yooyen, Pomphan, Ratree, Puangchan, Sareepim, Poeiphimai K Al-Rashidi, Al-Dosari, Al-Hajeri, Al-Dhafiri, Al-Barazi, Hani, Majed, Faleh, Al-Rashidi, Nasser, Daham

Lịch sử gọi tên Kuwait

Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau sau 12 năm dài đằng đẵng. Ở 8 lần đối đầu trước đó, Kuwait áp đảo hoàn toàn với 6 chiến thắng, trong khi Thái Lan chỉ có duy nhất một lần ca khúc khải hoàn. Trận đấu gần nhất giữa hai đội diễn ra vào tháng 5/2014 kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

"Voi chiến" đang thăng hoa

Thái Lan đang trải qua giai đoạn thăng hoa rực rỡ dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Anthony Hudson. Kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2025 thay thế Masatada Ishii, chiến lược gia này đã toàn thắng cả 3 trận đầu tiên, góp phần kéo dài chuỗi trận thắng liên tiếp của "Voi chiến" lên con số 5.