Trực tiếp bóng đá West Ham - Sunderland: Khó khăn chồng chất cho chủ nhà (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 19h30, 24/1 | SVĐ Olympic West Ham 0 - 0 Sunderland (H1: 0-0)

Đội hình dự kiến:

West Ham: Areola, Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos, Scarles, Bowen, Soucek, Fernandes, Summerville, Pablo, Castellanos

Sunderland: Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo, Sadiki, Xhaka, Hume, Le Fee, Adingra, Brobbey

West Ham tiếp tục đi tìm lối thoát

Đánh bại Tottenham 2-1 rất kịch tính trên sân khách đã giúp West Ham cắt đứt mạch 10 vòng liên tiếp không thắng. Tuy nhiên West Ham vẫn kém khu vực an toàn 5 điểm và họ chưa trận nào giữ sạch lưới kể từ khi HLV Nuno Santo lên dẫn dắt.

Hiệp 2 là thời điểm yếu nhất của West Ham khi họ đã thủng lưới tới 26 bàn thua, con số cao nhất tại Premier League.

Sunderland trở lại mạch thắng, nhưng có vấn đề trên sân khách

Sunderland ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 trên sân nhà để cắt đứt mạch 5 trận không thắng, và kết quả này đã giúp họ trở thành đội ngược dòng tốt số 2 Premier League. Họ đã giành 16 điểm trong các trận đấu bị dẫn trước, chỉ Aston Villa ghi nhiều điểm hơn.

Tuy nhiên phong độ sân khách của Sunderland không tốt, họ đã không thắng 6 vòng gần nhất khi không đá ở SVĐ Ánh Sáng, hòa 3 thua 3.