Trực tiếp bóng đá West Ham - Sunderland: Khó khăn chồng chất cho chủ nhà (Ngoại hạng Anh)
(19h30, 24/1, vòng 23 Ngoại hạng Anh) West Ham đã thắng Tottenham nhưng họ vẫn đang ở khu vực nguy hiểm và sắp gặp một đối thủ đang tranh vé dự cúp châu Âu.
Premier League | 19h30, 24/1 | SVĐ Olympic
Điểm
Areola
Wan-Bissaka
Todibo
Mavropanos
Scarles
Bowen
Soucek
Fernandes
Summerville
Pablo
Castellanos
Điểm
Roefs
Mukiele
Ballard
Alderete
Reinildo
Sadiki
Xhaka
Hume
Le Fee
Adingra
Brobbey
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
West Ham tiếp tục đi tìm lối thoát
Đánh bại Tottenham 2-1 rất kịch tính trên sân khách đã giúp West Ham cắt đứt mạch 10 vòng liên tiếp không thắng. Tuy nhiên West Ham vẫn kém khu vực an toàn 5 điểm và họ chưa trận nào giữ sạch lưới kể từ khi HLV Nuno Santo lên dẫn dắt.
Hiệp 2 là thời điểm yếu nhất của West Ham khi họ đã thủng lưới tới 26 bàn thua, con số cao nhất tại Premier League.
Sunderland trở lại mạch thắng, nhưng có vấn đề trên sân khách
Sunderland ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 trên sân nhà để cắt đứt mạch 5 trận không thắng, và kết quả này đã giúp họ trở thành đội ngược dòng tốt số 2 Premier League. Họ đã giành 16 điểm trong các trận đấu bị dẫn trước, chỉ Aston Villa ghi nhiều điểm hơn.
Tuy nhiên phong độ sân khách của Sunderland không tốt, họ đã không thắng 6 vòng gần nhất khi không đá ở SVĐ Ánh Sáng, hòa 3 thua 3.
Trong khi MU và Arsenal đại chiến, những đội bóng còn lại trong "Big 6" đều gặp đối thủ dưới cơ ở vòng đấu này.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/01/2026 12:20 PM (GMT+7)