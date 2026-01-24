Trực tiếp bóng đá West Ham - Sunderland: Khó khăn chồng chất cho chủ nhà (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

West Ham United vs Sunderland
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Heidenheim vs RB Leipzig
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Werder Bremen
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Bayern Munich vs Augsburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Brighton & Hove Albion
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Tottenham Hotspur
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
AFC Bournemouth vs Liverpool
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Le Havre vs Monaco
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Villarreal vs Real Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Olympique Marseille vs Lens
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Trực tiếp bóng đá West Ham - Sunderland: Khó khăn chồng chất cho chủ nhà (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 West Ham United

(19h30, 24/1, vòng 23 Ngoại hạng Anh) West Ham đã thắng Tottenham nhưng họ vẫn đang ở khu vực nguy hiểm và sắp gặp một đối thủ đang tranh vé dự cúp châu Âu.

   

Premier League | 19h30, 24/1 | SVĐ Olympic

West Ham
Trực tiếp bóng đá West Ham - Sunderland: Khó khăn chồng chất cho chủ nhà (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá West Ham - Sunderland: Khó khăn chồng chất cho chủ nhà (Ngoại hạng Anh) - 1
Sunderland
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá West Ham - Sunderland: Khó khăn chồng chất cho chủ nhà (Ngoại hạng Anh) - 1
Areola, Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos, Scarles, Bowen, Soucek, Fernandes, Summerville, Pablo, Castellanos
Trực tiếp bóng đá West Ham - Sunderland: Khó khăn chồng chất cho chủ nhà (Ngoại hạng Anh) - 1
Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo, Sadiki, Xhaka, Hume, Le Fee, Adingra, Brobbey

West Ham tiếp tục đi tìm lối thoát

Đánh bại Tottenham 2-1 rất kịch tính trên sân khách đã giúp West Ham cắt đứt mạch 10 vòng liên tiếp không thắng. Tuy nhiên West Ham vẫn kém khu vực an toàn 5 điểm và họ chưa trận nào giữ sạch lưới kể từ khi HLV Nuno Santo lên dẫn dắt.

Hiệp 2 là thời điểm yếu nhất của West Ham khi họ đã thủng lưới tới 26 bàn thua, con số cao nhất tại Premier League

Sunderland trở lại mạch thắng, nhưng có vấn đề trên sân khách

Sunderland ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 trên sân nhà để cắt đứt mạch 5 trận không thắng, và kết quả này đã giúp họ trở thành đội ngược dòng tốt số 2 Premier League. Họ đã giành 16 điểm trong các trận đấu bị dẫn trước, chỉ Aston Villa ghi nhiều điểm hơn.

Tuy nhiên phong độ sân khách của Sunderland không tốt, họ đã không thắng 6 vòng gần nhất khi không đá ở SVĐ Ánh Sáng, hòa 3 thua 3. 

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ
Dự đoán tỷ số vòng 23 Ngoại hạng Anh: Arsenal vất vả trước MU, đại gia khác "dễ thở"
Dự đoán tỷ số vòng 23 Ngoại hạng Anh: Arsenal vất vả trước MU, đại gia khác "dễ thở"

Trong khi MU và Arsenal đại chiến, những đội bóng còn lại trong "Big 6" đều gặp đối thủ dưới cơ ở vòng đấu này.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/01/2026 12:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN