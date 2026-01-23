Dự đoán tỷ số vòng 23 Ngoại hạng Anh: Arsenal vất vả trước MU, đại gia khác "dễ thở"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Auxerre vs Paris Saint-Germain
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Pisa
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
West Ham United vs Sunderland
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Heidenheim vs RB Leipzig
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Bayer Leverkusen vs Werder Bremen
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Bayern Munich vs Augsburg
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
U23 Trung Quốc vs U23 Nhật Bản
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Manchester City vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Brighton & Hove Albion
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Tottenham Hotspur
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Union Berlin vs Borussia Dortmund
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
AFC Bournemouth vs Liverpool
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Le Havre vs Monaco
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Villarreal vs Real Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Olympique Marseille vs Lens
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Atlético de Madrid vs Mallorca
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Newcastle United vs Aston Villa
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Chelsea
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brentford vs Nottingham Forest
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Barcelona vs Real Oviedo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Metz vs Olympique Lyonnais
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Arsenal vs Manchester United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Juventus vs Napoli
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Alavés vs Real Betis
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Everton vs Leeds United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Dự đoán tỷ số vòng 23 Ngoại hạng Anh: Arsenal vất vả trước MU, đại gia khác "dễ thở"

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Manchester United

Trong khi MU và Arsenal đại chiến, những đội bóng còn lại trong "Big 6" đều gặp đối thủ dưới cơ ở vòng đấu này.

   

Đại gia ra quân trong ngày thứ Bảy

Vòng 23 Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ bắt đầu bằng trận đấu sớm giữa West Ham và Sunderland (19h30, 24/1). Phong độ của hai đội có phần tương đồng khi đều thắng 2 trận gần nhất, một tại Ngoại hạng Anh, một tại FA Cup để dứt chuỗi toàn hòa và thua. Trận đấu này nhiều khả năng sẽ kết thúc với tỷ số hòa và mỗi bên có được từ 1 đến 2 bàn thắng.

Man City có cơ hội giành trọn 3 điểm khi chỉ phải đối đầu với Wolves

Man City có cơ hội giành trọn 3 điểm khi chỉ phải đối đầu với Wolves

Ở khung giờ 22h quen thuộc, Tottenham có cơ hội giành trọn 3 điểm khi làm khách của Burnley. Nếu như giữ được phong độ như hồi giữa tuần tại Champions League, nhiệm vụ này của thầy trò Thomas Frank có lẽ không quá khó.

Tương tự như vậy, Man City chỉ phải đối đầu với Wolves, đội đang xếp cuối bảng. Đó là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò Pep Guardiola tìm lại mạch chiến thắng. Cùng khung giờ này còn có trận đấu giữa Fulham và Brighton. Đây là cuộc đối đầu cân tài cân sức và chủ nhà nhiều khả năng có điểm.

Muộn nhất trong ngày thứ bảy (theo giờ địa phương) là chuyến làm khách của Liverpool trước Bournemouth. Chủ nhà đang có phong độ không quá tốt, lại mới mất thêm chân sút chủ lực Semenyo. Câu hỏi đặt ra là liệu Liverpool có vượt qua được bức tường phòng ngự của Bournemouth hay không.

Trong ngày Chủ nhật (23/1), Ngoại hạng Anh sẽ có 3 trận diễn ra vào khung 21h. Chelsea sẽ phải làm khách của đội bóng cùng thành phố, Crystal Palace. Tinh thần của đội bóng này đang xuống khá thấp khi trụ cột lần lượt ra đi. HLV Glasner cũng nhiều khả năng rời đội nên Chelsea có cửa thắng khá cao.

Tâm điểm Arsenal - Man United

Trong khi đó, Nottingham sẽ gặp đối thủ ngang tầm là Brentford. Đây sẽ là cặp đấu cân tài cân sức và khó dự đoán kết quả. Còn Newcastle sẽ gặp thử thách lớn khi phải đối đầu với Aston Villa. Cả hai đều phải thi đấu hồi giữa tuần nên HLV nào sử dụng con người tốt hơn sẽ là bên giành chiến thắng.

Man United sẽ phải làm khách của Arsenal

Man United sẽ phải làm khách của Arsenal

Tâm điểm của vòng đấu này sẽ là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Man United (23h30, 25/1). Chủ nhà gặp bất lợi hơn về mặt thể lực khi vừa phải đấu ở Champions League hồi giữa tuần. Michael Carrick có đủ 1 tuần cùng đầy đủ quân số để chuẩn bị.

Cuộc đối đầu này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với "Quỷ đỏ" bởi nếu thua, họ sẽ vất vả trong cuộc đua vào nhóm được dự Champions League. Nên nhớ rằng Man United không thắng trên sân của Arsenal tại Ngoại hạng Anh kể từ năm 2017 tới nay. Bởi vậy, nhiều khả năng "Quỷ đỏ" chỉ có 1 điểm khi rời London.

Trong khi đó, trận đấu cuối cùng của vòng đấu sẽ diễn ra vào rạng sáng thứ ba (theo giờ Việt Nam, 3h, 27/1) giữa Everton và Leeds. Đội khách đang thi đấu khá tệ khi phải xa nhà trong khi Everton thường tận dụng tốt lợi thế từ sân Goodison Park nên 3 điểm dễ về tay thầy trò David Moyes.

Dự đoán tỉ số vòng 23 Ngoại hạng Anh

19h30, 24/1: West Ham 1-1 Sunderland

22h, 24/1: Burnley 1-3 Tottenham

22h, 24/1: Fulham 1-1 Brighton

22h, 24/1: Man City 4-0 Wolves

0h30, 25/1: Bournemouth 1-2 Liverpool

21h, 25/1: Brentford 2-1 Nottingham Forest

21h, 25/1: Crystal Palace 0-2 Chelsea

21h, 25/1: Newcastle 1-1 Aston Villa

23h30, 25/1: Arsenal 1-1 Man United

3h, 27/1: Everton 2-1 Leeds United

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ
Ngoại hạng Anh làm trùm Cúp C1, Real cần Vinicius - Mbappe thành bộ đôi hoàn hảo (Clip 1 phút)
Ngoại hạng Anh làm trùm Cúp C1, Real cần Vinicius - Mbappe thành bộ đôi hoàn hảo (Clip 1 phút)

Các đội Ngoại hạng Anh đang thể hiện sự thống trị khi chiếm 5 vị trí trong top 8 vòng bảng Champions League.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/01/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN