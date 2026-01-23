Dự đoán tỷ số vòng 23 Ngoại hạng Anh: Arsenal vất vả trước MU, đại gia khác "dễ thở"

Đại gia ra quân trong ngày thứ Bảy

Vòng 23 Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ bắt đầu bằng trận đấu sớm giữa West Ham và Sunderland (19h30, 24/1). Phong độ của hai đội có phần tương đồng khi đều thắng 2 trận gần nhất, một tại Ngoại hạng Anh, một tại FA Cup để dứt chuỗi toàn hòa và thua. Trận đấu này nhiều khả năng sẽ kết thúc với tỷ số hòa và mỗi bên có được từ 1 đến 2 bàn thắng.

Man City có cơ hội giành trọn 3 điểm khi chỉ phải đối đầu với Wolves

Ở khung giờ 22h quen thuộc, Tottenham có cơ hội giành trọn 3 điểm khi làm khách của Burnley. Nếu như giữ được phong độ như hồi giữa tuần tại Champions League, nhiệm vụ này của thầy trò Thomas Frank có lẽ không quá khó.

Tương tự như vậy, Man City chỉ phải đối đầu với Wolves, đội đang xếp cuối bảng. Đó là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò Pep Guardiola tìm lại mạch chiến thắng. Cùng khung giờ này còn có trận đấu giữa Fulham và Brighton. Đây là cuộc đối đầu cân tài cân sức và chủ nhà nhiều khả năng có điểm.

Muộn nhất trong ngày thứ bảy (theo giờ địa phương) là chuyến làm khách của Liverpool trước Bournemouth. Chủ nhà đang có phong độ không quá tốt, lại mới mất thêm chân sút chủ lực Semenyo. Câu hỏi đặt ra là liệu Liverpool có vượt qua được bức tường phòng ngự của Bournemouth hay không.

Trong ngày Chủ nhật (23/1), Ngoại hạng Anh sẽ có 3 trận diễn ra vào khung 21h. Chelsea sẽ phải làm khách của đội bóng cùng thành phố, Crystal Palace. Tinh thần của đội bóng này đang xuống khá thấp khi trụ cột lần lượt ra đi. HLV Glasner cũng nhiều khả năng rời đội nên Chelsea có cửa thắng khá cao.

Tâm điểm Arsenal - Man United

Trong khi đó, Nottingham sẽ gặp đối thủ ngang tầm là Brentford. Đây sẽ là cặp đấu cân tài cân sức và khó dự đoán kết quả. Còn Newcastle sẽ gặp thử thách lớn khi phải đối đầu với Aston Villa. Cả hai đều phải thi đấu hồi giữa tuần nên HLV nào sử dụng con người tốt hơn sẽ là bên giành chiến thắng.

Man United sẽ phải làm khách của Arsenal

Tâm điểm của vòng đấu này sẽ là cuộc đối đầu giữa Arsenal và Man United (23h30, 25/1). Chủ nhà gặp bất lợi hơn về mặt thể lực khi vừa phải đấu ở Champions League hồi giữa tuần. Michael Carrick có đủ 1 tuần cùng đầy đủ quân số để chuẩn bị.

Cuộc đối đầu này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với "Quỷ đỏ" bởi nếu thua, họ sẽ vất vả trong cuộc đua vào nhóm được dự Champions League. Nên nhớ rằng Man United không thắng trên sân của Arsenal tại Ngoại hạng Anh kể từ năm 2017 tới nay. Bởi vậy, nhiều khả năng "Quỷ đỏ" chỉ có 1 điểm khi rời London.

Trong khi đó, trận đấu cuối cùng của vòng đấu sẽ diễn ra vào rạng sáng thứ ba (theo giờ Việt Nam, 3h, 27/1) giữa Everton và Leeds. Đội khách đang thi đấu khá tệ khi phải xa nhà trong khi Everton thường tận dụng tốt lợi thế từ sân Goodison Park nên 3 điểm dễ về tay thầy trò David Moyes.