Quốc Khánh 02/09/2025

Video bóng đá Villarreal - Girona: "Tàu ngầm vàng" thăng hoa, đánh chiếm ngôi đầu (La Liga)

Sự kiện: La liga 2025-26
Villarreal đang đạt phong độ cao và bước vào cuộc so tài với Girona bằng sự tự tin. Màn trình diễn trên sân De la Ceramica cho thấy điều đó.

  

Ở vòng mở màn, Villarreal hạ đẹp Real Oviedo 2-0, còn Girona thua đau Rayo Vallecano 1-3. Ở hoàn cảnh hiện tại, "Tàu ngầm vàng" được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ. Và thực tế chỉ ra điều đó.

Villarreal (áo vàng) thi đấu bùng nổ

Villarreal (áo vàng) thi đấu bùng nổ

Ngay phút thứ 7, cựu tiền đạo Arsenal là Nicolas Pepe đã đưa Villarreal vượt lên bằng pha chớp thời cơ ấn tượng. Tiếp đà thăng hoa, Tajon Buchanan đào sâu cách biệt cho đội chủ nhà ở phút 16, xuất phát từ đường kiến tạo của Santiago Mourino.

Những phút sau đó, Girona hoàn toàn vỡ trận. Phút 25, Rafa Marin đem về bàn thứ ba cho Villarreal và đến phút 28, tỷ số đã là 4-0 sau khi Tajon Buchanan có cú đúp cho riêng mình.

Ở hiệp 2, Tajon Buchanan còn có thêm 1 pha lập công nữa để hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình. Với Villarreal, chiến thắng đậm đà 5-0 trước Girona đưa họ lên ngôi đầu La Liga, có cùng 6 điểm với Barcelona và Real Madrid nhưng sở hữu chỉ số phụ tốt hơn.

Tỷ số chung cuộc: Villarreal 5-0 Girona (H1: 4-0)

Ghi bàn (Kiến tạo)

Villarreal: Pepe 7', Buchanan 16' (Mourino) - 28' (Cardona) - 64' (Etta Eyong), Rafa Marin 25' (Pino)

Đội hình thi đấu

Villarreal: Luiz Junior, Mourino, Foyth, Marin, Cardona, Bunchanan, Gueye, Comesana, Pino, Pepe, Etta Eyong

Girona: Krapyvtsov, Rincon, Vitor Reis, Krejci, Blind, Portu, Tsygankov, Solis Romero, Herrera, Roca, Camara

Theo Hạ My

Nguồn: [Link nguồn]

25/08/2025 03:02 AM (GMT+7)
