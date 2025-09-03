Trực tiếp bóng đá U23 Yemen - U23 Singapore: Đội hình mạnh cho mục tiêu 3 điểm (U23 châu Á)
(16h, 3/9, lượt 1 bảng C) U23 Yemen và U23 Singapore chính là 2 đối thủ nằm chung bảng đấu với U23 Việt Nam. Vì thế cuộc so tài giữa họ cũng sẽ nhận được sự quan tâm của dư luận.
U23 Châu Á | 19h, 3/9 |
Điểm
Mokref
Maroof
Ebrahim
Al-Turaiqi
Al-Godaimah
Moqbel
Masnom
Ban Agag
Al-Dugin
Al-Batol
Al-Awami
Điểm
Aizil Yazid
Aqil Yazid
Suhaimi
Kieran Teo
Andrew Aw
Nadim Rahim
Rashid
Yussri
Asis
Jonan Tan
Danish
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U23 Yemen đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 với đội hình gồm 23 cầu thủ, chủ yếu đến từ các câu lạc bộ trong nước. Đáng chú ý, thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan đang thi đấu tại Saudi Arabia. Với kinh nghiệm quốc tế và sự đồng đều trong đội hình, U23 Yemen được xem là ứng viên nặng ký tại bảng C, nơi họ sẽ cạnh tranh trực tiếp với U23 Việt Nam.
Trong khi đó, U23 Singapore đang đối mặt với nhiều thách thức về phong độ. Đội bóng này không tham dự VCK U23 Đông Nam Á 2025, một giải đấu quan trọng để thử nghiệm đội hình. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kosei Nakamura, Singapore đã có hai trận giao hữu, trong đó hòa U23 Philippines và thắng U23 Malaysia. Tuy nhiên, phong độ không ổn định có thể khiến Singapore gặp khó khăn trong việc tạo bất ngờ trước các đối thủ đến từ Tây Á.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/09/2025 10:57 AM (GMT+7)