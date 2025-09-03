Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trực tiếp bóng đá U23 Yemen - U23 Singapore: Đội hình mạnh cho mục tiêu 3 điểm (U23 châu Á)

Sự kiện: U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2023 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(16h, 3/9, lượt 1 bảng C) U23 Yemen và U23 Singapore chính là 2 đối thủ nằm chung bảng đấu với U23 Việt Nam. Vì thế cuộc so tài giữa họ cũng sẽ nhận được sự quan tâm của dư luận.

U23 Châu Á | 19h, 3/9 |

U23 Yemen
Trực tiếp bóng đá U23 Yemen - U23 Singapore: Đội hình mạnh cho mục tiêu 3 điểm (U23 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Yemen - U23 Singapore: Đội hình mạnh cho mục tiêu 3 điểm (U23 châu Á) - 1
U23 Singapore
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá U23 Yemen - U23 Singapore: Đội hình mạnh cho mục tiêu 3 điểm (U23 châu Á) - 1
Mokref, Maroof, Ebrahim, Al-Turaiqi, Al-Godaimah, Moqbel, Masnom, Ban Agag, Al-Dugin, Al-Batol, Al-Awami
Trực tiếp bóng đá U23 Yemen - U23 Singapore: Đội hình mạnh cho mục tiêu 3 điểm (U23 châu Á) - 1
Aizil Yazid, Aqil Yazid, Suhaimi, Kieran Teo, Andrew Aw, Nadim Rahim, Rashid, Yussri, Asis, Jonan Tan, Danish

U23 Yemen đang tích cực chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 với đội hình gồm 23 cầu thủ, chủ yếu đến từ các câu lạc bộ trong nước. Đáng chú ý, thủ môn Muhammad Ramadan Shuey Jumaan đang thi đấu tại Saudi Arabia. Với kinh nghiệm quốc tế và sự đồng đều trong đội hình, U23 Yemen được xem là ứng viên nặng ký tại bảng C, nơi họ sẽ cạnh tranh trực tiếp với U23 Việt Nam.

Trong khi đó, U23 Singapore đang đối mặt với nhiều thách thức về phong độ. Đội bóng này không tham dự VCK U23 Đông Nam Á 2025, một giải đấu quan trọng để thử nghiệm đội hình. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kosei Nakamura, Singapore đã có hai trận giao hữu, trong đó hòa U23 Philippines và thắng U23 Malaysia. Tuy nhiên, phong độ không ổn định có thể khiến Singapore gặp khó khăn trong việc tạo bất ngờ trước các đối thủ đến từ Tây Á.

Trực tiếp bóng đá U23 Yemen - U23 Singapore: Đội hình mạnh cho mục tiêu 3 điểm (U23 châu Á) - 1

 Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan
U23 Việt Nam
