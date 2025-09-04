Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Neymar thừa kế 1 tỷ USD: Đã giàu càng thêm giàu, tiêu tiền không tiếc tay

Sự kiện: Neymar
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Neymar có thể sớm gia tăng khối tài sản vốn đã khổng lồ của mình, khi một doanh nhân Brazil lập di chúc để lại toàn bộ gia sản cho anh.

💰Thực hư Neymar được thừa kế 1 tỷ USD

Một doanh nhân 31 tuổi ở thành phố Porto Alegre đã gây chấn động Brazil khi lập di chúc, để lại toàn bộ khối tài sản trị giá khoảng 6,1 tỷ real Brazil (tương đương 1 tỷ USD) cho Neymar, dù chưa từng gặp gỡ hay có bất kỳ mối liên hệ gia đình, công việc nào với cựu sao Barcelona.

Doanh nhân Brazil để lại toàn bộ tài sản hơn 1 tỷ USD cho Neymar trong di chúc

Doanh nhân Brazil để lại toàn bộ tài sản hơn 1 tỷ USD cho Neymar trong di chúc

Người đàn ông này, độc thân và không có con, đã chính thức đăng ký bản di chúc hôm 12/6 với sự chứng kiến của 2 nhân chứng và 1 công chứng viên. Thông tin chỉ mới được tiết lộ trong tuần này và đã được tờ GZH của Brazil xác nhận tính xác thực.

Chia sẻ với báo chí, doanh nhân giấu tên cho biết ông đang gặp vấn đề về sức khỏe và lý giải lý do chọn Neymar làm người thừa kế duy nhất.

“Tôi thích Neymar, tôi thấy mình có nhiều điểm đồng điệu với anh ấy. Mối quan hệ giữa Neymar và cha anh khiến tôi nhớ về cha mình, người đã qua đời. Nhưng trên hết, anh ấy không vụ lợi, điều rất hiếm thấy trong xã hội ngày nay”, doanh nhân này chia sẻ.

Tuy nhiên, phía đại diện của Neymar khi được hỏi đã khẳng định chưa hề nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến bản di chúc: “Không có thông tin nào được gửi tới chúng tôi”.

Câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm dư luận tại Brazil, khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng đây chỉ là hành động ngưỡng mộ kỳ lạ hay là minh chứng cuối cùng cho sự cô đơn của một tỷ phú?

💵Neymar giàu có ra sao?

Theo thống kê từ celebritynetworth.com, Neymar hiện sở hữu khối tài sản trị giá 279,5 triệu bảng (tương đương 350 triệu USD). Đáng chú ý, vào đầu năm 2023, con số này mới chỉ dừng ở mức 160 triệu bảng. Điều đó cho thấy thương vụ chuyển nhượng sang Al Hilal của Saudi Arabia đã giúp khối tài sản của ngôi sao người Brazil phình to hơn bao giờ hết.

Khối tài sản khổng lồ này không chỉ đến từ sân cỏ mà còn nhờ những bản hợp đồng tài trợ béo bở, trong đó có các thương hiệu lớn.

Tính đến ngày 5/2, Neymar đang là cầu thủ giàu thứ ba thế giới còn thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp, chỉ xếp sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Trở lại Santos, thu nhập của Neymar giảm đáng kể so với quãng thời gian chơi cho những CLB trước đó. Theo Daily Mail (Anh), ngôi sao người Brazil hiện nhận khoảng 135.000 bảng/tháng, nhưng bù lại, anh vẫn giữ được 90% quyền hình ảnh.

🏙️Không chỉ là tay chơi

Hồi tháng Năm, Neymar được cho là đã tậu một penthouse trị giá 54,45 triệu USD tại khu Bugatti Residences sang trọng ở Dubai (UAE). Căn hộ này sở hữu những tiện nghi xa hoa bậc nhất, bao gồm thang máy dành riêng cho ô tô, bể bơi trong nhà, cùng tầm nhìn tuyệt đẹp ra toàn cảnh Dubai.

Đến tháng Bảy, Neymar tiếp tục bỏ ra tới 1,8 triệu USD để sở hữu chiếc Batmobile, siêu xe biểu tượng trong bộ phim Batman. Chiếc xe được trang bị động cơ V8 công suất 500 mã lực, nhưng lại không được phép lưu thông hợp pháp trên đường phố.

Đây là “mảnh ghép” mới nhất trong bộ sưu tập siêu xe vốn đã quá đồ sộ của Neymar. Trước đây, ngôi sao người Brazil từng sở hữu hàng loạt chiếc xe trong mơ như Audi R8 Spyder V10 Plus, Ferrari Purosangue, nhiều chiếc Bentley Continental GT, Aston Martin DBX và Lamborghini Huracan, phần lớn được anh đặc biệt yêu cầu trong thời gian thi đấu tại Saudi Pro League.

Không chỉ là tay chơi khét tiếng với những bữa tiệc xa hoa, Neymar còn chứng tỏ mình là nhà đầu tư khôn ngoan. Dù chi tiết về danh mục đầu tư chưa được công bố rộng rãi, giới truyền thông tin rằng Neymar đã lấn sân sang lĩnh vực bất động sản.

Anh sở hữu nhiều bất động sản xa xỉ ở Brazil và từng có nhà riêng tại Pháp khi còn chơi cho PSG. Điều này cho thấy Neymar hiểu rõ tầm quan trọng của việc đa dạng hóa tài sản, yếu tố then chốt để duy trì lối sống xa hoa sau khi giải nghệ, tránh đi vào “vết xe đổ” của nhiều cựu danh thủ đồng hương.

Về hợp đồng tài trợ, Neymar hiện gắn bó với Puma kể từ tháng 9/2020. Thỏa thuận này được cho là trị giá 23 triệu bảng/năm, cao gấp đôi so với hợp đồng cũ với Nike (11 triệu bảng/năm trong suốt 11 năm). Ngoài ra, Neymar còn có các hợp đồng quảng bá cùng nhiều thương hiệu đình đám khác.

Neymar còn quản lý khối tài sản và thương hiệu cá nhân thông qua một công ty được thành lập từ năm 2006 để giám sát các hợp đồng thương mại và bản quyền hình ảnh của anh. Gần đây, công ty này đã hợp tác cùng một nhãn hàng tung ra thị trường Brazil dòng cocktail tự nhiên và đồ uống không cồn, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tiêu dùng.

💔Neymar tiếp tục lỡ hẹn ĐT Brazil

Còn về mặt chuyên môn, Neymar đã dần lấy lại phong độ với 6 bàn thắng và có 3 kiến tạo sau 20 trận từ khi trở lại Santos hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, anh vẫn không được HLV Carlo Ancelotti triệu tập lên ĐT Brazil trong đợt tập trung mới nhất.

Neymar&nbsp;đã vắng bóng ở ĐT Brazil&nbsp;gần hai năm

Neymar đã vắng bóng ở ĐT Brazil gần hai năm

Quyết định này đồng nghĩa với việc Neymar tiếp tục phải chờ ngày trở lại “Selecao”. Lần gần nhất anh khoác áo ĐT Brazil đã từ ngày 18/10/2023. Dù đang có phong độ tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây, tiền đạo 33 tuổi vẫn tiếp tục bị loại, và chính Neymar cũng từng nhấn mạnh nguyên nhân không phải do chấn thương.

HLV Ancelotti thừa nhận năng lực chuyên môn của Neymar là điều không ai có thể phủ nhận, nhưng ông nhấn mạnh thể trạng và khả năng duy trì cường độ mới là yếu tố quyết định.

“Đó là quyết định kỹ thuật dựa trên nhiều yếu tố. Không ai nghi ngờ đẳng cấp của Neymar. Điều chúng tôi đánh giá trước mỗi trận đấu là thể lực. Điều đó không chỉ áp dụng với Neymar, mà với tất cả các cầu thủ. Chúng tôi sẽ xem xét chất lượng, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi sự sung sức 100% và khả năng thi đấu vì tập thể, chứ không phải cá nhân”, chiến lược gia người Italia giải thích trong buổi họp báo trước trận Brazil gặp Chile ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ.

Brazil đã sớm giành vé tham dự VCK World Cup 2026, vì vậy việc thiếu vắng Neymar sẽ không ảnh hưởng đến tấm vé của “Selecao”, nhưng chắc chắn tiếp tục làm dấy lên những hoài nghi về vai trò của anh trong kế hoạch dài hạn của đội bóng áo vàng xanh dưới thời HLV Ancelotti.

04/09/2025 13:26 PM (GMT+7)
