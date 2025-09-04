Neymar đột nhiên kế thừa 1 tỷ USD từ người lạ chưa từng gặp mặt

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Malaysia vs Singapore
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Kazakhstan vs Wales
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Na Uy vs Phần Lan
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
UAE vs Syria
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Syria - SYR Syria
-
Nga vs Jordan
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Jordan - JOR Jordan
-
Hà Lan vs Ba Lan
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Liechtenstein vs Bỉ
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Bulgaria vs Tây Ban Nha
Logo Bulgaria - BUL Bulgaria
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Slovakia vs Đức
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Đức - GER Đức
-
Australia vs New Zealand
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Indonesia vs Đài Loan (Trung Quốc)
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Đài Loan &#40;Trung Quốc&#41; - TPE Đài Loan (Trung Quốc)
-
Faroe Islands vs Croatia
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Ukraine vs Pháp
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Italy vs Estonia
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Slovenia vs Thụy Điển
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Scotland
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Armenia vs Bồ Đào Nha
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Anh vs Andorra
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Andorra - AND Andorra
-
Mỹ vs Hàn Quốc
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mexico vs Nhật Bản
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Qatar vs Nga
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo Nga - RUS Nga
-
Lithuania vs Hà Lan
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Đức vs Northern Ireland
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Tây Ban Nha
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Bỉ vs Kazakhstan
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Ba Lan vs Phần Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Phần Lan - FIN Phần Lan
-
Malaysia vs Palestine
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Palestine - PLE Palestine
-
Indonesia vs Lebanon
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Lebanon - LBN Lebanon
-
UAE vs Bahrain
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Cộng Hòa Séc vs Saudi Arabia
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Israel vs Italy
Logo Israel - ISR Israel
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Greece vs Đan Mạch
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Kosovo vs Thụy Điển
Logo Kosovo - RKS Kosovo
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
New Zealand vs Australia
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Azerbaijan vs Ukraine
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Wales vs Canada
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Canada - CAN Canada
-
Hungary vs Bồ Đào Nha
Logo Hungary - HUN Hungary
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Iceland
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Iceland - ISL Iceland
-
Serbia vs Anh
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Bosnia-Herzegovina vs Áo
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Logo Áo - AUT Áo
-
Na Uy vs Moldova
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Mỹ vs Nhật Bản
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mexico vs Hàn Quốc
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-

Neymar đột nhiên kế thừa 1 tỷ USD từ người lạ chưa từng gặp mặt

Sự kiện: Neymar
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Một doanh nhân người Brazil đã để lại số tài sản 1 tỷ USD của mình cho Neymar thừa kế.

Báo chí Brazil cho biết vào ngày 3/9 vừa qua tại Porto Alegre (Brazil), tài liệu về việc thừa kế tài sản của một doanh nhân mới chỉ 31 tuổi đã được chứng thực, với sự chứng kiến của 2 nhân chứng. Đáng chú ý là số tài sản này, bao gồm bất động sản, cổ phiếu chứng khoán và các khoản đầu tư kinh doanh, sẽ được để lại cho Neymar, ngôi sao bóng đá người Brazil có trị giá tài sản ước tính 1,1 tỷ USD.

Neymar bỗng được thừa kế 1 tỷ USD tài sản từ một doanh nhân chưa từng gặp mặt

Neymar bỗng được thừa kế 1 tỷ USD tài sản từ một doanh nhân chưa từng gặp mặt

Danh tính của vị doanh nhân này không được tiết lộ, nhưng người đại diện của vị doanh nhân đó đã có mặt ở văn phòng công chứng để trả lời phỏng vấn báo chí. Vị tỷ phú này thực tế chưa từng gặp Neymar bao giờ.

Người đại diện kia cho hay vị doanh nhân này đã chọn Neymar thừa kế tài sản của mình do không chỉ ưa thích cầu thủ này, mà còn cảm thấy mình giống Neymar ở nhiều điều. Quan trọng nhất, vị doanh nhân 31 tuổi rất nể Neymar vì mối quan hệ giữa anh với bố (doanh nhân này đã mất bố), cũng như việc Neymar không quá coi trọng tiền bạc. “Neymar không phải người vị kỷ, đó là điều hiếm có ngày nay”, người đại diện nói.

Được biết vị doanh nhân kia còn trẻ mà đã làm di chúc là bởi có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong thời gian dài. Ngoài ra người này cảm thấy bị đánh giá một cách không công bằng bởi xã hội, do đó cho rằng người như Neymar cũng giống mình và xứng đáng kế thừa tài sản.

Khi được báo giới liên hệ, cố vấn của Neymar cho biết họ chưa nhận được bất cứ thông báo chính thức nào về câu chuyện này. Họ hiện tỏ ra khá dè dặt và muốn tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện thừa kế này.

Câu chuyện này đang lan truyền trên mạng tại Brazil và khơi lên nhiều ý kiến khác nhau. Bên cạnh những người cho rằng vị doanh nhân này là một kẻ lập dị, có những người khác bình luận rằng anh ta là một người cô đơn và có vấn đề về lòng tin hoặc sự sẻ chia cảm xúc, những điều mà tài sản không thể mua được.

Neymar đã khóc sau khi Santos nhận thất bại đậm 0-6 trước đội bóng của Coutinho.

Bấm xem >>

Theo Q.D (Tổng hợp)

04/09/2025 02:03 AM (GMT+7)
