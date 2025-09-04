Neymar đột nhiên kế thừa 1 tỷ USD từ người lạ chưa từng gặp mặt

Báo chí Brazil cho biết vào ngày 3/9 vừa qua tại Porto Alegre (Brazil), tài liệu về việc thừa kế tài sản của một doanh nhân mới chỉ 31 tuổi đã được chứng thực, với sự chứng kiến của 2 nhân chứng. Đáng chú ý là số tài sản này, bao gồm bất động sản, cổ phiếu chứng khoán và các khoản đầu tư kinh doanh, sẽ được để lại cho Neymar, ngôi sao bóng đá người Brazil có trị giá tài sản ước tính 1,1 tỷ USD.

Neymar bỗng được thừa kế 1 tỷ USD tài sản từ một doanh nhân chưa từng gặp mặt

Danh tính của vị doanh nhân này không được tiết lộ, nhưng người đại diện của vị doanh nhân đó đã có mặt ở văn phòng công chứng để trả lời phỏng vấn báo chí. Vị tỷ phú này thực tế chưa từng gặp Neymar bao giờ.

Người đại diện kia cho hay vị doanh nhân này đã chọn Neymar thừa kế tài sản của mình do không chỉ ưa thích cầu thủ này, mà còn cảm thấy mình giống Neymar ở nhiều điều. Quan trọng nhất, vị doanh nhân 31 tuổi rất nể Neymar vì mối quan hệ giữa anh với bố (doanh nhân này đã mất bố), cũng như việc Neymar không quá coi trọng tiền bạc. “Neymar không phải người vị kỷ, đó là điều hiếm có ngày nay”, người đại diện nói.

Được biết vị doanh nhân kia còn trẻ mà đã làm di chúc là bởi có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong thời gian dài. Ngoài ra người này cảm thấy bị đánh giá một cách không công bằng bởi xã hội, do đó cho rằng người như Neymar cũng giống mình và xứng đáng kế thừa tài sản.

Khi được báo giới liên hệ, cố vấn của Neymar cho biết họ chưa nhận được bất cứ thông báo chính thức nào về câu chuyện này. Họ hiện tỏ ra khá dè dặt và muốn tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện thừa kế này.

Câu chuyện này đang lan truyền trên mạng tại Brazil và khơi lên nhiều ý kiến khác nhau. Bên cạnh những người cho rằng vị doanh nhân này là một kẻ lập dị, có những người khác bình luận rằng anh ta là một người cô đơn và có vấn đề về lòng tin hoặc sự sẻ chia cảm xúc, những điều mà tài sản không thể mua được.