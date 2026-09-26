4 anh hào bán kết bóng đá nam ASIAD: Hàn Quốc đấu Trung Quốc, Nhật Bản gặp Uzbekistan

U23 Hàn Quốc là đội đầu tiên giành vé vào bán kết sau chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U23 Việt Nam. Chiến thắng này giúp đội bóng "Xứ kim chi" tiến thêm một bước trên hành trình hướng tới chức vô địch ASIAD thứ tư liên tiếp.

Hàn Quốc tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương ASIAD

Đáng chú ý, ở bán kết, Hàn Quốc sẽ chạm trán Trung Quốc – đội đã vượt qua Thái Lan 3-0 ở trận tứ kết diễn ra ngày 26/9.

Ở nhánh đấu còn lại, U23 Uzbekistan giành quyền đi tiếp sau khi đánh bại U23 Saudi Arabia 3-0. Đại diện Trung Á tiếp tục cho thấy khả năng tổ chức lối chơi chặt chẽ cùng hiệu quả trong những tình huống quyết định.

Đối thủ của Uzbekistan là chủ nhà U23 Nhật Bản. Nhật Bản vượt qua Triều Tiên 1-0 ở tứ kết để ghi tên mình vào vòng 4 đội mạnh nhất. Trước đó, đội chủ nhà toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, trong đó có chiến thắng 3-0 trước Thái Lan để giành ngôi đầu bảng A.

Nếu Hàn Quốc - Trung Quốc mang màu sắc của cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá Đông Á giàu truyền thống, thì Nhật Bản - Uzbekistan lại là màn chạm trán đáng chú ý giữa đại diện chủ nhà và một trong những thế lực đang lên của bóng đá Trung Á.

Chủ nhà Nhật Bản khẳng định sức mạnh

Theo lịch thi đấu, 3 trận bán kết bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ diễn ra ngày 30/9. CuHàn Quốc gặp Trung Quốc lúc 17h30 theo giờ Việt Nam, trong khi Uzbekistan đối đầu Nhật Bản lúc 13h. Hai trận đấu sẽ quyết định những cái tên góp mặt trong trận tranh huy chương vàng ngày 3/10.

4 đội còn lại của giải đấu đều đã vượt qua những thử thách khác nhau để tiến vào vòng đấu cuối cùng. Từ Hàn Quốc với mục tiêu bảo vệ ngôi vương, Nhật Bản với lợi thế sân nhà, Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội trở lại trận chung kết, đến Uzbekistan tiếp tục hành trình tạo dấu ấn tại sân chơi châu lục, bán kết ASIAD 2026 hứa hẹn sẽ là hai cuộc đối đầu đáng chú ý của bóng đá châu Á.