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Trực tiếp bóng đá LASK - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" trút giận (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Liverpool Cup C1 - Champions League 2026/27

(23h45, 14/10) Sau thảm bại trước Man City ở Ngoại hạng Anh, Liverpool sẽ có cơ hội "trút giận" khi chạm trán đội bóng vô danh tại vòng bảng Champions League.

  

C1 - Champions League | 23h45, 14/10 | Raiffeisen Arena

LASK
Trực tiếp bóng đá LASK - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" trút giận (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá LASK - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" trút giận (Cúp C1) - 1
Liverpool
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá LASK - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" trút giận (Cúp C1) - 1
Jungwirth, Andrade, Alemao, Mbuyamba, Bogarde, Bello, Jorgensen, Horvath, Ljubicic, Lang, Usor
Trực tiếp bóng đá LASK - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" trút giận (Cúp C1) - 1
Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Allister, Munoz, Wirtz, Barcola, Koumas

Liverpool vừa thua 0-3 trước Man City đêm Chủ nhật. Đó là trận đấu mà The Kop chơi không tệ, nhưng thẻ đỏ của Gravenberch đã làm thay đổi tất cả. Chỉ 3 phút sau khi tiền vệ người Hà Lan bị đuổi khỏi sân, Liverpool đã thua liền 2 bàn và mất hết sức kháng cự trước Man xanh.

Nhìn chung, The Kop thu lại cả những điểm cộng và điểm trừ ở trận thua trước Man City. Điểm cộng đầu tiên là việc Gravenberch đang tìm lại phong độ cao. Bất chấp thẻ đỏ vô duyên phải nhận thì Gravenberch vẫn là người chơi hay nhất bên phía Liverpool. Những tình huống đánh chặn và kéo bóng của ngôi sao Hà Lan là điểm sáng ở khu vực giữa sân của The Kop, vị trí mà họ vẫn yếu từ đầu mùa giải. Tiếp theo, những cầu thủ trẻ như Munoz, Koumas cũng thể hiện được năng lượng tích cực trên hàng công, đặc biệt ở khả năng pressing nhờ nguồn thể lực dồi dào. 

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Dàn sao MU "hư" vì được Carrick cưng chiều, Barca & La Liga lấy lại uy danh ở Cúp C1 (Clip 1 phút)
Dàn sao MU "hư" vì được Carrick cưng chiều, Barca & La Liga lấy lại uy danh ở Cúp C1 (Clip 1 phút)

Phong độ kém cỏi cùng những phát ngôn sốc của dàn sao MU có phần trách nhiệm đến từ HLV Carrick.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/10/2026 17:09 PM (GMT+7)
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