Trực tiếp bóng đá LASK - Liverpool: "Lữ đoàn đỏ" trút giận (Cúp C1)

C1 - Champions League | 23h45, 14/10 | Raiffeisen Arena LASK 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: LASK vs Liverpool Liverpool Điểm Jungwirth Andrade Alemao Mbuyamba Bogarde Bello Jorgensen Horvath Ljubicic Lang Usor Điểm Alisson Araujo Jacquet Van Dijk Kerkez Gravenberch Allister Munoz Wirtz Barcola Koumas Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận LASK LASK Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Jungwirth, Andrade, Alemao, Mbuyamba, Bogarde, Bello, Jorgensen, Horvath, Ljubicic, Lang, Usor Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Allister, Munoz, Wirtz, Barcola, Koumas

Liverpool vừa thua 0-3 trước Man City đêm Chủ nhật. Đó là trận đấu mà The Kop chơi không tệ, nhưng thẻ đỏ của Gravenberch đã làm thay đổi tất cả. Chỉ 3 phút sau khi tiền vệ người Hà Lan bị đuổi khỏi sân, Liverpool đã thua liền 2 bàn và mất hết sức kháng cự trước Man xanh.

Nhìn chung, The Kop thu lại cả những điểm cộng và điểm trừ ở trận thua trước Man City. Điểm cộng đầu tiên là việc Gravenberch đang tìm lại phong độ cao. Bất chấp thẻ đỏ vô duyên phải nhận thì Gravenberch vẫn là người chơi hay nhất bên phía Liverpool. Những tình huống đánh chặn và kéo bóng của ngôi sao Hà Lan là điểm sáng ở khu vực giữa sân của The Kop, vị trí mà họ vẫn yếu từ đầu mùa giải. Tiếp theo, những cầu thủ trẻ như Munoz, Koumas cũng thể hiện được năng lượng tích cực trên hàng công, đặc biệt ở khả năng pressing nhờ nguồn thể lực dồi dào.