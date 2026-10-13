Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Kashima Antlers: Chủ nhà quyết giành điểm (Cúp C1 châu Á)
(19h15, 13/10, lượt 2 vòng bảng AFC Champions League) CAHN sẽ phải đối diện nhiều khó khăn trong cuộc so tài với Kashima Antlers - đội bóng lớn đến từ Nhật Bản.
19h15, 13/10 | Hàng Đẫy
Điểm
Nguyễn Filip
Văn Hậu
Putros Frans
Kevin Phạm Ba
Pedant Quang Vinh
Văn Đô
Mauk Stefan
Thành Long
Alan
Henen
Perara Andres
Điểm
Hayakawa
Hirose
Ueda
Kim Tae Hyeon
Ogawa
Matsumura
Misao
Shibasaki
Yoshida
Suzuki
Leo Ceara
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
CAHN gặp khó về lực lượng
CAHN đang gặp một số vấn đề về lực lượng khi khá nhiều cầu thủ trụ cột không có thể trạng tốt sau thời gian phải thi đấu liên tục trong màu áo ĐT Việt Nam. Những gương mặt chủ chốt như Quang Hải, Đình Bắc, Việt Anh… đều đang gặp vấn đề về sức khỏe hoặc dính chấn thương nhẹ. Đây sẽ là thách thức không nhỏ đối với HLV Mano Polking. Ở chiều ngược lại, Kashima Antlers có lực lượng ổn định hơn.
Chủ nhà có phong độ cao
CAHN đang là đương kim vô địch bóng đá Việt Nam, đồng thời sở hữu lực lượng thuộc hàng đầu V-League với nhiều hảo thủ chất lượng. Vì thế, không ngạc nhiên khi sau 3 vòng đấu tại V-League, đội bóng này đang có thành tích tốt nhất với 3 trận toàn thắng, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm.
Đội bóng Nhật Bản tự tin
Kashima Antlers đang rất hưng phấn sau chiến thắng đậm 7-1 trước Newcastle Jets ở lượt trận ra quân. Tại đấu trường J-League 1, đội bóng này vừa đánh bại Gamba Osaka với tỷ số 2-0 và hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Với thực lực được đánh giá cao, Kashima Antlers chắc chắn muốn giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách lần này.
Xem trọn vẹn AFC Champions League 2026/2027 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.
Trên sân nhà, CAHN đặt mục tiêu giành được 3 điểm trước Kashima Antlers (Nhật Bản), lượt trận thứ 2 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27, lúc 19h15 ngày...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/10/2026 12:20 PM (GMT+7)