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Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Kashima Antlers: Chủ nhà quyết giành điểm (Cúp C1 châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Công an Hà Nội

(19h15, 13/10, lượt 2 vòng bảng AFC Champions League) CAHN sẽ phải đối diện nhiều khó khăn trong cuộc so tài với Kashima Antlers - đội bóng lớn đến từ Nhật Bản.

19h15, 13/10 | Hàng Đẫy

CAHN
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Kashima Antlers: Chủ nhà quyết giành điểm (Cúp C1 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Kashima Antlers: Chủ nhà quyết giành điểm (Cúp C1 châu Á) - 1
Kashima Antlers
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Kashima Antlers: Chủ nhà quyết giành điểm (Cúp C1 châu Á) - 1
Nguyễn Filip, Văn Hậu, Putros Frans, Kevin Phạm Ba, Pedant Quang Vinh, Văn Đô, Mauk Stefan, Thành Long, Alan, Henen, Perara Andres
Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Kashima Antlers: Chủ nhà quyết giành điểm (Cúp C1 châu Á) - 1
Hayakawa, Hirose, Ueda, Kim Tae Hyeon, Ogawa, Matsumura, Misao, Shibasaki, Yoshida, Suzuki, Leo Ceara

CAHN gặp khó về lực lượng

CAHN đang gặp một số vấn đề về lực lượng khi khá nhiều cầu thủ trụ cột không có thể trạng tốt sau thời gian phải thi đấu liên tục trong màu áo ĐT Việt Nam. Những gương mặt chủ chốt như Quang Hải, Đình Bắc, Việt Anh… đều đang gặp vấn đề về sức khỏe hoặc dính chấn thương nhẹ. Đây sẽ là thách thức không nhỏ đối với HLV Mano Polking. Ở chiều ngược lại, Kashima Antlers có lực lượng ổn định hơn.

Chủ nhà có phong độ cao

CAHN đang là đương kim vô địch bóng đá Việt Nam, đồng thời sở hữu lực lượng thuộc hàng đầu V-League với nhiều hảo thủ chất lượng. Vì thế, không ngạc nhiên khi sau 3 vòng đấu tại V-League, đội bóng này đang có thành tích tốt nhất với 3 trận toàn thắng, qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm.

Đội bóng Nhật Bản tự tin

Kashima Antlers đang rất hưng phấn sau chiến thắng đậm 7-1 trước Newcastle Jets ở lượt trận ra quân. Tại đấu trường J-League 1, đội bóng này vừa đánh bại Gamba Osaka với tỷ số 2-0 và hiện đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Với thực lực được đánh giá cao, Kashima Antlers chắc chắn muốn giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách lần này.

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Nhận định bóng đá CAHN vs Kashima Antlers: Quyết gây bất ngờ
Nhận định bóng đá CAHN vs Kashima Antlers: Quyết gây bất ngờ

Trên sân nhà, CAHN đặt mục tiêu giành được 3 điểm trước Kashima Antlers (Nhật Bản), lượt trận thứ 2 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27, lúc 19h15 ngày...

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/10/2026 12:20 PM (GMT+7)
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