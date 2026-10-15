Nhà vô địch Olympic bỏ tuyển Úc thi đấu cho Anh, bị đuổi khỏi đội vì trịch thượng

Từ vị thế ngôi sao được săn đón bậc nhất của làng đua xe đạp Vương quốc Anh, Matthew Richardson bất ngờ rơi thẳng xuống vực thẳm. Vụ trục xuất ngay trước thềm giải vô địch thế giới 2026 tại Thượng Hải là cái tát thẳng mặt vào sự kiêu ngạo của một ngôi sao ngỡ mình đứng trên kỷ luật.

Matthew Richardson (bên phải) trả giá đắt khi những cáo buộc về cách hành xử khiến anh mất suất dự giải thế giới

Cú "lật kèo" tạo nên cái tôi ảo tưởng

Chưa đầy hai tháng trước, Matthew Richardson (27 tuổi) là tâm điểm của truyền thông quốc tế. Sau khi mang về cho nước Úc 3 tấm huy chương danh giá tại Olympic Paris 2024, tay đua này đã thực hiện cú "đào tẩu" chấn động để chuyển sang đầu quân cho đội tuyển Vương quốc Anh (Team GB).

Hành động này biến Richardson thành "kẻ thù công khai" tại Úc và nhận án cấm thi đấu vĩnh viễn từ quốc gia này. Tuy nhiên, ở xứ sở sương mù, anh lại được chào đón như một vị thần. Sự tung hô quá đà cùng việc kết đôi với cô bạn gái Emma Finucane đã khiến cái tôi của Richardson trở nên vượt kiểm soát. Anh tự phụ khẳng định mình là "tay đua nhanh nhất lịch sử". Chính sự nuông chiều ấy đã nuôi dưỡng một tư duy trịch thượng, đẩy anh vào hố sâu sai lầm.

Bản án đanh thép ngay trước giờ G

Tháng 10 năm 2026, toàn đội tuyển Anh đổ bộ xuống Thượng Hải để tham dự giải vô địch thế giới (UCI Track Cycling World Championships). Richardson là niềm hy vọng vàng và là gương mặt đại diện của chiến dịch truyền thông.

Tuy nhiên, trong buổi tập quyết định hôm 12/10, tay đua này hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, Liên đoàn Xe đạp Anh (British Cycling) phát đi thông báo: Matthew Richardson chính thức bị rút tên khỏi danh sách thi đấu và lập tức bị trục xuất về nước.

Theo cuộc điều tra từ tờ The Times, lý do đằng sau lệnh cấm này là những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi vi phạm đạo đức và quy chuẩn ứng xử đối với các đồng đội. Một vận động viên trong đội tiết lộ Richardson liên tục thể hiện thái độ trịch thượng, bắt nạt và quấy rối. Sự kiêu ngạo của anh ta lên đến đỉnh điểm khi kiên quyết không sửa đổi hành vi sai trái của mình, liên tục có thái độ kỳ thị và quấy rối các đồng đội yếu thế.

Đạo đức không phải thứ để thương lượng

Sự kiên nhẫn của ban huấn luyện Team GB đã chạm mốc giới hạn. Đại diện British Cycling thẳng thắn khẳng định coi các hành vi quấy rối, bắt nạt hay phân biệt đối xử là cực kỳ nghiêm trọng và sẽ điều tra triệt để. Việc gạch tên ngôi sao số một ngay trước thềm giải đấu lớn là minh chứng: Trong thể thao hiện đại, không một tài năng nào được phép đứng trên đạo đức và sự tôn trọng tập thể.

Hậu quả đến với Richardson ngay lập tức, tài khoản mạng xã hội với hơn 62.000 người theo dõi phải khóa. Anh lủi thủi bay chuyến muộn nhất về lại Manchester trong sự bủa vây của bão dư luận, trong khi cô bạn gái Emma Finucane vẫn ở lại Trung Quốc thi đấu.