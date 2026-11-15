Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha - Anh: Áp lực của các vị khách (Nations League)

Nations League | 2h45, 16/11 | Metropolitano Tây Ban Nha 0 - 0 Anh (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Tây Ban Nha vs Anh Anh Điểm Simon Cucurella Huijsen Cubarsi Pubill Ruiz Zubimendi Nico Williams Pedri Yamal Oyarzabal Điểm Trafford White Burn Konsa Hall Rice Anderson Rogers Bellingham Gordon Kane Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Tây Ban Nha Tây Ban Nha Anh Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Simon, Cucurella, Huijsen, Cubarsi, Pubill, Ruiz, Zubimendi, Nico Williams, Pedri, Yamal, Oyarzabal Trafford, White, Burn, Konsa, Hall, Rice, Anderson, Rogers, Bellingham, Gordon, Kane

Sức mạnh áp đảo của TBN

Tây Ban Nha thắng 2-0 trên sân của CH Czech Séc, qua đó duy trì thành tích toàn thắng tại kỳ UEFA Nations League này, đồng thời nối dài chuỗi trận bất bại con số 43 (thắng 34, hòa 9). "La Roja" chắc chắn sẽ vượt qua vòng bảng UNL lần thứ tư liên tiếp; với việc từng lọt vào trận chung kết trong cả ba kỳ trước đó, họ hoàn toàn có cơ sở để tự tin lặp lại thành tích này và hướng tới mục tiêu nắm giữ cả ba danh hiệu quốc tế lớn mà họ có thể chinh phục.

Luis de la Fuente – người từng dẫn dắt đội tuyển giành chức vô địch giải đấu này vào năm 2023 – vẫn chưa để thua bất kỳ trận đấu nào trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Tây Ban Nha khi chơi trên sân nhà. Lần gần nhất Tây Ban Nha thất bại trên sân nhà là trước Thụy Sĩ vào tháng 9 năm 2022.

ĐT Anh phải thắng

Dù không thể hiện phong độ tốt nhất ở lượt trận thứ 5, nhưng chiến thắng 2-1 trước Croatia vẫn giúp đội tuyển Anh duy trì hy vọng giành ngôi đầu bảng. Họ đã chắc vé tứ kết, một bước tiến đáng kể đối với "Tam Sư" bởi kể từ kỳ Nations League đầu tiên (2018/19) đến nay, họ chưa từng vượt qua được vòng bảng. Dù vậy họ sẽ phải thắng để có ngôi nhất bảng và có thể tránh một đối thủ mạnh.

Đội bóng của HLV Thomas Tuchel sẽ phải thể hiện khả năng thắng các đối thủ mạnh nhất, khi họ đã thua 2 trận trong năm nay đều trước những đội hàng đầu như Argentina và chính TBN. Điều lạ lẫm là khi đá trên sân khách, ĐT Anh lại chưa từng thua trong 4 năm qua.