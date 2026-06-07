Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Công an Hà Nội: Derby nóng bỏng ngày hạ màn (V-League)

V-League | 18h, 7/6 | Thiên Trường Thể Công 0 - 0 Công an Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thể Công vs Công an Hà Nội Công an Hà Nội Điểm Văn Việt Tuấn Tài Tiến Dũng Tuấn Phong Văn Nam Hoàng Minh Xuân Tiến Văn Tú Damian Vũ Công Phương Pedro Henrique Điểm Nguyễn Filip Quang Vinh Đình Trọng Việt Anh Adou Minh Văn Đô Stephan Mauk Văn Đức Quang Hải Đình Bắc Leo Artur Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thể Công Thể Công Công an Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Việt, Tuấn Tài, Tiến Dũng, Tuấn Phong, Văn Nam, Hoàng Minh, Xuân Tiến, Văn Tú, Damian Vũ, Công Phương, Pedro Henrique Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng, Việt Anh, Adou Minh, Văn Đô, Stephan Mauk, Văn Đức, Quang Hải, Đình Bắc, Leo Artur

Nhiệm vụ khó với Thể Công

Tưởng như vị trí á quân đã sớm nằm trong tay để dồn sức cho bán kết Cúp Quốc gia, nhưng những trận hòa gần đây đã khiến Thể Công buộc phải bung sức ở lượt cuối. Thực tế, đoàn quân của ông Popov sẽ mất vị trí thứ nhì nếu thua trận, đồng thời Ninh Bình thắng trận. Điều kiện đặt ra cho Thể Công trong cuộc tiếp đón nhà vô địch CAHN trên sân Thiên Trường là phải có ít nhất 1 điểm.

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