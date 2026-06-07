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Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Công an Hà Nội: Derby nóng bỏng ngày hạ màn (V-League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Công an Hà Nội CLB Viettel

(18h, 7/6, vòng cuối V-League) Thể Công và Công an Hà Nội sẽ gặp nhau ở vòng cuối trên sân Thiên Trường.

   

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SHB Đà Nẵng
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Đông Á Thanh Hóa
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FPT Play, HTV4, MyTV, TV360, SCTV
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FPT Play, MyTV, TV360+7
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Thể Công - Viettel
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Công An Hà Nội
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FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
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FPT Play, MyTV, TV360+14
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PVF-CAND
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FPT Play, MyTV, TV360+15
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Becamex TP Hồ Chí Minh
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Hoàng Anh Gia Lai
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FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
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Công An TP Hồ Chí Minh
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FPT Play, MyTV, TV360+13
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V-League | 18h, 7/6 | Thiên Trường

Thể Công
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Công an Hà Nội: Derby nóng bỏng ngày hạ màn (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Công an Hà Nội: Derby nóng bỏng ngày hạ màn (V-League) - 1
Công an Hà Nội
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Công an Hà Nội: Derby nóng bỏng ngày hạ màn (V-League) - 1
Văn Việt, Tuấn Tài, Tiến Dũng, Tuấn Phong, Văn Nam, Hoàng Minh, Xuân Tiến, Văn Tú, Damian Vũ, Công Phương, Pedro Henrique
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Công an Hà Nội: Derby nóng bỏng ngày hạ màn (V-League) - 1
Nguyễn Filip, Quang Vinh, Đình Trọng, Việt Anh, Adou Minh, Văn Đô, Stephan Mauk, Văn Đức, Quang Hải, Đình Bắc, Leo Artur

Nhiệm vụ khó với Thể Công

Tưởng như vị trí á quân đã sớm nằm trong tay để dồn sức cho bán kết Cúp Quốc gia, nhưng những trận hòa gần đây đã khiến Thể Công buộc phải bung sức ở lượt cuối. Thực tế, đoàn quân của ông Popov sẽ mất vị trí thứ nhì nếu thua trận, đồng thời Ninh Bình thắng trận. Điều kiện đặt ra cho Thể Công trong cuộc tiếp đón nhà vô địch CAHN trên sân Thiên Trường là phải có ít nhất 1 điểm.

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Theo Hải My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/06/2026 11:50 AM (GMT+7)
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