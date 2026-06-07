Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Công an Hà Nội: Derby nóng bỏng ngày hạ màn (V-League)
(18h, 7/6, vòng cuối V-League) Thể Công và Công an Hà Nội sẽ gặp nhau ở vòng cuối trên sân Thiên Trường.
Danh sách các trận đấu HOT
V-League | 18h, 7/6 | Thiên Trường
Điểm
Văn Việt
Tuấn Tài
Tiến Dũng
Tuấn Phong
Văn Nam
Hoàng Minh
Xuân Tiến
Văn Tú
Damian Vũ
Công Phương
Pedro Henrique
Điểm
Nguyễn Filip
Quang Vinh
Đình Trọng
Việt Anh
Adou Minh
Văn Đô
Stephan Mauk
Văn Đức
Quang Hải
Đình Bắc
Leo Artur
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Nhiệm vụ khó với Thể Công
Tưởng như vị trí á quân đã sớm nằm trong tay để dồn sức cho bán kết Cúp Quốc gia, nhưng những trận hòa gần đây đã khiến Thể Công buộc phải bung sức ở lượt cuối. Thực tế, đoàn quân của ông Popov sẽ mất vị trí thứ nhì nếu thua trận, đồng thời Ninh Bình thắng trận. Điều kiện đặt ra cho Thể Công trong cuộc tiếp đón nhà vô địch CAHN trên sân Thiên Trường là phải có ít nhất 1 điểm.
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CLB CAHN khẳng định luôn chia sẻ, tạo điều kiện cho các cầu thủ được lên tuyển Việt Nam, trong đó có trường hợp của Đình Bắc, Quang Hải... ở ASEAN Cup...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-07/06/2026 11:50 AM (GMT+7)