Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thụy Điển vs Greece 05/06/26 - Trực tiếp
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
0
Logo Greece - GRE Greece
1
Tây Ban Nha vs Iraq
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Pháp vs Côte d'Ivoire
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Mexico vs Serbia
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Singapore vs Trung Quốc
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Thái Lan vs Kuwait
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Kuwait - KUW Kuwait
-
Indonesia vs Oman
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Oman - OMA Oman
-
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-

“Messi xứ Thanh” Lê Quốc Phương giải nghệ và đam mê ấp ủ

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Thanh Hóa

Trong những vòng đấu cuối cùng của V.League 2025/2026, người hâm mộ bóng đá cả nước, đặc biệt là Đông Á Thanh Hóa, cảm thấy ngỡ ngàng khi Lê Quốc Phương tuyên bố giải nghệ. Đơn giản bởi họ nhìn thấy cầu thủ sinh năm 1991 này vẫn có thể thi đấu chuyên nghiệp được 1-2 mùa giải nữa. Vậy đâu là lý do?

Lê Quốc Phương: Khi tình yêu bị thử thách quá nhiều

Trong 15 năm gần nhất, bên cạnh những cái tên đã trở thành biểu tượng của bóng đá xứ Thanh như Hoàng Đình Tùng, Lê Văn Thắng thì Lê Quốc Phương chính là người mà CĐV trên sân yêu mến nhất. Nhỏ con, khéo léo và những siêu phẩm từ cái chân trái cực dị là những ai theo dõi bóng đá Việt Nam đều biết về Lê Quốc Phương.

Nhưng chính lòng trung thành và tình yêu dành cho đội bóng quê hương mới là điều tạc nên hình tượng "Messi xứ Thanh" trong lòng người hâm mộ Thanh Hóa. Trong mùa giải 2025/2026 đầy khó khăn của Đông Á Thanh Hóa, khi đội bóng thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, Lê Quốc Phương nhiều lần thi đấu trong tình trạng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

“Messi xứ Thanh” Lê Quốc Phương giải nghệ và đam mê ấp ủ - 1

Lê Quốc Phương (bên phải) luôn thi đấu với sự tận hiến đáng khâm phục. Ảnh: Dong A Thanh Hoa FC

HLV Mai Xuân Hợp từng chia sẻ rằng ông xúc động khi chứng kiến tiền vệ này quấn băng kín cổ chân vẫn cố gắng ra sân vì màu cờ sắc áo. Thế nhưng những quyền lợi về kinh tế: Lương, thưởng hay lót tay, tất cả vẫn chưa được BLĐ đội bóng giải quyết triệt để, dù Đông Á Thanh Hóa đã đạt mục tiêu trụ hạng sớm. Chính những lần phải lên tiếng, phải đi đòi quyền lợi cho bản thân và anh em trong đội, đã dần bào mòn phần nào khát khao cống hiến của Lê Quốc Phương.

Đam mê với sới phủi

Một nguyên nhân khác khiến Lê Quốc Phương giải nghệ đó là quyết tâm chinh phục các giải bóng đá phong trào mà HPL là một ví dụ. Trong buổi trao đổi riêng với PV Báo Dân Việt, Phương nói rằng muốn tranh thủ khi còn đủ khỏe có thể cống hiến và chinh phục sân chơi này một cách sòng phẳng.

Trước đây, khi còn là cầu thủ chuyên nghiệp, việc đi đá phủi có nhiều hạn chế bởi hợp đồng, trách nhiệm và nghĩa vụ với đội bóng trả lương cho mình. Nên ngay từ đầu mùa giải 2025/2026, Lê Quốc Phương đã có kế hoạch giải nghệ, và đây được coi là quyết định nghiêm túc, lý trí chứ không phải để cảm xúc dẫn lối. Nếu không có gì thay đổi, nhiều người sẽ thấy Lê Quốc Phương tung hoành trên sân cỏ HPL giai đoạn 2 tới đây.

“Messi xứ Thanh” Lê Quốc Phương giải nghệ và đam mê ấp ủ - 2

Lê Quốc Phương sẽ có lối đi mới trong thời gian tới. Ảnh: Dong A Thanh Hoa FC

Cống hiến vì cộng đồng

Và nguyên nhân cuối cùng, cũng là giấc mơ ấp ủ bao lâu, khiến Lê Quốc Phương kiên định chia tay sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp đó là nuôi dưỡng tình yêu bóng đá cho các em nhỏ quê hương. Chia sẻ với người viết, Lê Quốc Phương mong muốn tạo ra một môi trường mà ở đó, các em nhỏ có thể chơi bóng một cách hồn nhiên nhất.

Trước đây, Hoàng Đình Tùng cũng mở những lớp bóng đá cộng đồng. Chính những ngày tháng qua hỗ trợ đàn anh đã nhen nhóm tình yêu với trẻ nhỏ của Lê Quốc Phương. Và nó cứ âm ỉ tới tận khi cầu thủ này bước vào những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp.

Với một địa phương có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt như Thanh Hóa, Lê Quốc Phương tin rằng chỉ cần làm với cái tâm, ngọn lửa đam mê của các em nhỏ sẽ được gìn giữ. Và với những tài năng bóng đá được phát hiện, sẽ thay Phương và thế hệ cầu thủ trước tiếp tục cống hiến cho quê nhà! Khi ngọn lửa được truyền lại, giấc mơ sẽ được nối tiếp. Và đó chẳng phải là một trong nhiều vẻ đẹp của bóng đá hay sao?

Messi ghi bàn & kiến tạo ầm ầm trước World Cup 2026, Ronaldo gây thất vọng lớn
Messi ghi bàn & kiến tạo ầm ầm trước World Cup 2026, Ronaldo gây thất vọng lớn

Lionel Messi đang duy trì phong độ ấn tượng trước thềm World Cup 2026 khi liên tục ghi bàn và kiến tạo. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo lại không có...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Việt ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/06/2026 16:10 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN