“Messi xứ Thanh” Lê Quốc Phương giải nghệ và đam mê ấp ủ

Lê Quốc Phương: Khi tình yêu bị thử thách quá nhiều

Trong 15 năm gần nhất, bên cạnh những cái tên đã trở thành biểu tượng của bóng đá xứ Thanh như Hoàng Đình Tùng, Lê Văn Thắng thì Lê Quốc Phương chính là người mà CĐV trên sân yêu mến nhất. Nhỏ con, khéo léo và những siêu phẩm từ cái chân trái cực dị là những ai theo dõi bóng đá Việt Nam đều biết về Lê Quốc Phương.

Nhưng chính lòng trung thành và tình yêu dành cho đội bóng quê hương mới là điều tạc nên hình tượng "Messi xứ Thanh" trong lòng người hâm mộ Thanh Hóa. Trong mùa giải 2025/2026 đầy khó khăn của Đông Á Thanh Hóa, khi đội bóng thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, Lê Quốc Phương nhiều lần thi đấu trong tình trạng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.

Lê Quốc Phương (bên phải) luôn thi đấu với sự tận hiến đáng khâm phục. Ảnh: Dong A Thanh Hoa FC

HLV Mai Xuân Hợp từng chia sẻ rằng ông xúc động khi chứng kiến tiền vệ này quấn băng kín cổ chân vẫn cố gắng ra sân vì màu cờ sắc áo. Thế nhưng những quyền lợi về kinh tế: Lương, thưởng hay lót tay, tất cả vẫn chưa được BLĐ đội bóng giải quyết triệt để, dù Đông Á Thanh Hóa đã đạt mục tiêu trụ hạng sớm. Chính những lần phải lên tiếng, phải đi đòi quyền lợi cho bản thân và anh em trong đội, đã dần bào mòn phần nào khát khao cống hiến của Lê Quốc Phương.

Đam mê với sới phủi

Một nguyên nhân khác khiến Lê Quốc Phương giải nghệ đó là quyết tâm chinh phục các giải bóng đá phong trào mà HPL là một ví dụ. Trong buổi trao đổi riêng với PV Báo Dân Việt, Phương nói rằng muốn tranh thủ khi còn đủ khỏe có thể cống hiến và chinh phục sân chơi này một cách sòng phẳng.

Trước đây, khi còn là cầu thủ chuyên nghiệp, việc đi đá phủi có nhiều hạn chế bởi hợp đồng, trách nhiệm và nghĩa vụ với đội bóng trả lương cho mình. Nên ngay từ đầu mùa giải 2025/2026, Lê Quốc Phương đã có kế hoạch giải nghệ, và đây được coi là quyết định nghiêm túc, lý trí chứ không phải để cảm xúc dẫn lối. Nếu không có gì thay đổi, nhiều người sẽ thấy Lê Quốc Phương tung hoành trên sân cỏ HPL giai đoạn 2 tới đây.

Lê Quốc Phương sẽ có lối đi mới trong thời gian tới. Ảnh: Dong A Thanh Hoa FC

Cống hiến vì cộng đồng

Và nguyên nhân cuối cùng, cũng là giấc mơ ấp ủ bao lâu, khiến Lê Quốc Phương kiên định chia tay sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp đó là nuôi dưỡng tình yêu bóng đá cho các em nhỏ quê hương. Chia sẻ với người viết, Lê Quốc Phương mong muốn tạo ra một môi trường mà ở đó, các em nhỏ có thể chơi bóng một cách hồn nhiên nhất.

Trước đây, Hoàng Đình Tùng cũng mở những lớp bóng đá cộng đồng. Chính những ngày tháng qua hỗ trợ đàn anh đã nhen nhóm tình yêu với trẻ nhỏ của Lê Quốc Phương. Và nó cứ âm ỉ tới tận khi cầu thủ này bước vào những ngày tháng cuối cùng của sự nghiệp.

Với một địa phương có tình yêu bóng đá cuồng nhiệt như Thanh Hóa, Lê Quốc Phương tin rằng chỉ cần làm với cái tâm, ngọn lửa đam mê của các em nhỏ sẽ được gìn giữ. Và với những tài năng bóng đá được phát hiện, sẽ thay Phương và thế hệ cầu thủ trước tiếp tục cống hiến cho quê nhà! Khi ngọn lửa được truyền lại, giấc mơ sẽ được nối tiếp. Và đó chẳng phải là một trong nhiều vẻ đẹp của bóng đá hay sao?