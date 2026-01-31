Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ)

VÀ...OOOOO!! SLNA 0-1 HÀ NỘI! Xem video

Bóng được treo vào vòng cấm của SLNA và tạo nên sự hỗn loạn. Hai Long quyết định sút luôn. Bóng đi căng vào giữa khung thành khiến Văn Bình không có cơ hội cứu thua.