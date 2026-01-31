Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Hà Nội FC V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng

(Vòng 12 V-League) Văn Chuẩn có pha bay người cứu thua đẹp mắt ngăn SLNA ghi bàn thứ 2.

   

V-League | 18h, 31/3 | SVĐ Vinh

SLNA
Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ) - 1
1 - 3
Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ) - 1
Hà Nội
(H1: 0-2)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận
Mạnh Quỳnh 89' Xem video
Xem video 8' Hai Long
Xem video 25' Hùng Dũng
Xem video 62' Da Silva

1’

 Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ) - 1

Trận đấu bắt đầu!

Hà Nội FC giao bóng trước. 

2’

 Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOOO NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC TÍNH!

Nasimento thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang cho Fisher băng vào dứt điểm tung lưới đối thủ. Đáng tiếc, trọng tài thổi việt vị nên bàn thắng không được công nhận. 

7’

Sút xa!

Hai Long đi ngang từ bên trái sang bên phải rồi dứt điểm bằng chân phải nhưng bóng chưa đủ khó để hạ Văn Bình. 

8’

 Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOOO!! SLNA 0-1 HÀ NỘI!

Bóng được treo vào vòng cấm của SLNA và tạo nên sự hỗn loạn. Hai Long quyết định sút luôn. Bóng đi căng vào giữa khung thành khiến Văn Bình không có cơ hội cứu thua. 

13’

 Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ) - 1

Thẻ vàng đầu tiên!

Moore ham bóng và lao thẳng vào người Văn Chuẩn. Trọng tài rút ngay thẻ vàng cảnh cáo. 

21’

Văn Bình cứu thua!

Hoàng Hên sút luôn từ chấm đá phạt chếch bên phải và Văn Bình đã đấm bóng giải nguy thành công. 

23’

Sút xa!

Hai Long sút ngay nhưng bị chặn lại nên phải chuyền ngược ra. Công Nhật băng lên dứt điểm khá căng nhưng bóng lại đi thiếu chính xác. 

25’

 Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOOOO!!! SLNA 0-2 HÀ NỘI!

Hà Nội phản công nhanh và Hoàng Hên chọc khe quá hay cho Hùng Dũng. Số 88 nhẹ nhàng hạ gục Văn Bình để nâng tỉ số lên thành 2-0. 

33’

Phạt góc liên tiếp!

Hà Nội FC được hưởng 3 quả phạt góc liên tiếp nhưng chưa thể có bàn thắng thứ ba. 

40’

Đánh đầu!

Tình huống nguy hiểm của SLNA nhưng Moore lại đánh đầu ra ngoài trong tư thế không bị ai kèm. 

44’

 Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ) - 1

VAR & THẺ ĐỎ CHO HÙNG DŨNG!

Trọng tài Ngô Duy Lân xem lại băng hình và quyết định rút thẻ đỏ cho Hùng Dũng sau khi cầu thủ này phạm lỗi với Nguyên Hoàng. 

45’

Bù giờ!

Hiệp một có 5 phút bù giờ. 

45+5’

 Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ) - 1

Hết hiệp một!

Tỉ số là 2-0 cho Hà Nội FC.

46’

 Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ) - 1

Hiệp hai bắt đầu!

SLNA giao bóng. 

49’

Không vào!

Khắc Ngọc treo bóng tốt và Olaha theo kịp bóng. Văn Chuẩn băng ra lỡ trớn nhưng cú sút quá nhẹ nên thủ môn này vẫn kịp phản xạ. 

56’

Treo bóng không tốt!

Khắc Ngọc lại treo bóng vào vòng cấm nhưng lần này bóng đi quá sâu và Văn Chuẩn xử lý tốt. 

56’

Sút xa!

Olaha nhận bóng bên cánh phải và quyết định sút luôn. Bóng đi căng nhưng lại đi chệch cột dọc. 

62’

 Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀ...OOOOOO!!!! SLNA 0-3 HÀ NỘI!

Hà Nội FC phản công nhanh và Hai Long tung đường chuyền tốt cho Da Silva băng vào dứt điểm tung lưới đối thủ. 

69’

Suýt có bàn thắng!

SLNA được hưởng phạt góc và Moore đánh đầu chéo góc. Văn Chuẩn đã đứng im nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. 

72’

Đánh đầu!

Bóng lại được treo vào và Garcia đã đánh đầu rất tốt rồi nhưng lại đi trúng chỗ Văn Chuẩn. 

77’

Không được!

Hoàng Hên chọc khe nhưng Fernando lại không thể tiếp cận được trái bóng. 

82’

 Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ) - 1

Thay người!

Hai Long rời sân và Văn Quyết vào thay. 

89’

 Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ) - 1

VÀO!! SLNA 1-3 HÀ NỘI!!

Olaha tạt từ cánh trái, Garcia khống chế và sút trúng xa ngang ở góc hẹp trước khi Mạnh Quỳnh băng vào dứt điểm bồi!

90+6’

 Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ) - 1

VĂN CHUẨN CỨU THUA!!

Văn Chuẩn bay người cản phá cú dứt điểm từ xa của Xuân Bình!!

 Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ) - 1

TRẬN ĐẤU KẾT THÚC

Hà Nội đánh bại SLNA 3-1.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ) - 1
Văn Bình, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Olaha, Văn Bách, Reon Moore, Nam Hải, Văn Lương, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Garcia
Trực tiếp bóng đá SLNA - Hà Nội: Văn Chuẩn bay người cứu thua (V-League) (Hết giờ) - 1
Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Văn Toàn, Hoàng Hên, Hai Long, Công Nhật, Tadeu, Fisher, Luiz Fernando, Hùng Dũng

Sao U23 Việt Nam đấu Hoàng Hên

Thủ môn Cao Văn Bình đang là cái tên gây chú ý bậc nhất bóng đá nước nhà hiện tại, sau khi giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á.

Trở lại từ giải đấu đáng nhớ, "người gác đền" 21 tuổi được kỳ vọng giúp SLNA thi đấu tốt để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng V-League (xếp thứ 9/14, chỉ hơn đội cuối bảng 3 điểm). Ở vòng 12, SLNA đối đầu Hà Nội, đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia, bên cạnh ngôi sao nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

-31/01/2026 12:45 PM (GMT+7)
