Công an Hà Nội FC - Một tập thể vô địch - Một thành tích đặc biệt trong lịch sử V-League

Họ đến với Công an Hà Nội ở những thời điểm khác nhau, mang theo những câu chuyện khác nhau. Từ đội bóng Công an nhân dân vô địch giải hạng Nhất năm 2022 đến nhà vô địch V-League 2025/2026 - đó là hành trình từ một tập thể được hình thành bằng sự chuyển giao và những bản hợp đồng lớn đến một đội bóng có chiều sâu, có bản sắc và có khả năng chinh phục những mục tiêu lớn hơn.

Những người giữ lửa của đội bóng Công an nhân dân

Ngày cái tên Công an Hà Nội trở lại V-League, phía sau nó không phải là một đội bóng hoàn toàn mới. Hạt nhân đầu tiên chính là lực lượng đã cùng Câu lạc bộ Công an nhân dân đi qua nhiều mùa giải ở các hạng đấu, đặc biệt là đội bóng giành chức vô địch giải hạng Nhất năm 2022 và giành quyền trở lại sân chơi cao nhất sau hai thập niên. Cuối tháng 11-2022, đội Công an nhân dân được chuyển giao cho Công an thành phố Hà Nội và đổi tên thành Công an Hà Nội để chuẩn bị cho V-League 2023. Đó là một lớp người không có hào quang của những bản hợp đồng đình đám, nhưng họ chính là những người mang theo phần ký ức gần nhất của bóng đá Công an nhân dân vào cuộc tái sinh của Công an Hà Nội.

Đội bóng đá Công an nhân dân vô địch giải hạng Nhất năm 2022 là tiền thân của Câu lạc bộ Công an Hà Nội hiện nay

Thủ môn Đỗ Sỹ Huy là một ví dụ. Anh đã bắt chính 18 trận cho Công an nhân dân tại giải hạng Nhất năm 2022, trước khi tiếp tục có tên trong đội hình Công an Hà Nội ở những mùa giải đầu tiên. Dữ liệu của VPF (Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam) cho thấy, Đỗ Sỹ Huy đã thi đấu cho đội bóng này từ những ngày còn mang tên Công an nhân dân. Đinh Thanh Bình (cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội ở mùa giải 2022 với 7 pha lập công), Nguyễn Trung Đại Dương hay các nhân tố như Lê Minh Bình, Trần Thanh Sơn… Đó là ý nghĩa đặc biệt của lớp cầu thủ chuyển tiếp. Họ không chỉ chuyển từ một câu lạc bộ này sang một câu lạc bộ khác. Họ mang theo ký ức, thói quen sinh hoạt, tinh thần tập thể và cảm giác về màu áo ngành Công an từ chặng đường Công an nhân dân sang một chương mới mang tên Công an Hà Nội. Nhưng nếu chỉ giữ lại những gì đã có, Công an Hà Nội khó có thể bước ngay vào cuộc đua ở V-League. Và một cuộc tái thiết lớn được mở ra…

Ngôi sao hội tụ ở Hàng Đẫy

Ngay trước mùa giải 2023, Công an Hà Nội trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng. Một đội bóng vừa thăng hạng nhưng sở hữu tham vọng lớn đã đưa về hàng loạt tuyển thủ quốc gia và những cầu thủ giàu kinh nghiệm.

Đội hình Câu lạc bộ Công an Hà Nội ở trận đầu tiên trở lại sân chơi V-League, mùa 2023

Đoàn Văn Hậu từ Hà Nội FC; Phan Văn Đức từ Sông Lam Nghệ An; Hồ Tấn Tài từ Bình Định; Vũ Văn Thanh từ Hoàng Anh Gia Lai lần lượt xuất hiện. Bên cạnh đó là Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Xuân Nam cùng một loạt cầu thủ có kinh nghiệm V-League. Ở hàng công, Jhon Cley và Gustavo Henrique tạo thành những phương án đáng chú ý. Đó là một cuộc hội tụ hiếm thấy. Đoàn Văn Hậu khi ấy là một trong những hậu vệ được chú ý nhất của bóng đá Việt Nam, từng thi đấu tại Hà Lan. Vũ Văn Thanh là sản phẩm nổi bật của lứa HAGL JMG, còn Phan Văn Đức và Hồ Tấn Tài đều là những tuyển thủ đã khẳng định vị trí trong màu áo đội tuyển quốc gia. Mỗi người đến từ một môi trường bóng đá khác nhau. Họ có những thói quen, cách chơi và cá tính riêng. Nhiệm vụ của Công an Hà Nội vì thế không chỉ là đưa những cầu thủ giỏi về một chỗ, mà còn phải biến những cá nhân ấy thành một đội bóng. Đây chính là bài toán mà mùa giải 2023 nhanh chóng đặt ra.

Người đến sau và “bom tấn” làm thay đổi cục diện

Nếu giai đoạn đầu mùa 2023 là cuộc hội tụ của những tuyển thủ quốc gia, thì giữa mùa giải chứng kiến hai bản hợp đồng làm thay đổi đáng kể diện mạo Công an Hà Nội: Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Filip.

Bùi Hoàng Việt Anh là thủ lĩnh hàng thủ Câu lạc bộ Công an Hà Nội

Đình Bắc càng chơi càng hay trong màu áo Công an Hà Nội

Quang Hải trở về Việt Nam sau quãng thời gian thi đấu tại Pau FC ở Pháp. Nguyễn Filip trở về từ Cộng hòa Czech, nơi anh từng thi đấu cho Slovan Liberec và Slovacko, đồng thời có kinh nghiệm tại các giải đấu châu Âu. Sự xuất hiện của họ không chỉ bổ sung chuyên môn. Quang Hải mang theo đẳng cấp của một trong những tiền vệ nổi bật nhất bóng đá Việt Nam. Nguyễn Filip mang đến kinh nghiệm của một thủ môn trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu. Hai con người từng đi theo những con đường rất khác nhau cuối cùng lại đứng chung dưới mái nhà Công an Hà Nội. Và họ đến đúng thời điểm đội bóng cần thêm bản lĩnh. Công an Hà Nội đã trải qua những biến động trên băng ghế huấn luyện ngay trong mùa giải đầu tiên. Huấn luyện viên Paulo Foiani dẫn đội từ cuối năm 2022 đến tháng 4-2023, sau đó Flavio Cruz tiếp quản. Trong chặng cuối mùa giải, Giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành đội bóng.

Thủ môn Nguyễn Filip cùng gia đình nhỏ và chiếc cúp vô địch quốc gia 2025/2026

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu tươi rói bên các thành viên trong gia đình trong lễ ăn mừng của Câu lạc bộ Công an Hà Nội

Cuối cùng, sau rất nhiều lần vượt qua chông gai, những mảnh ghép ấy đã tạo thành một bức tranh đủ hoàn chỉnh để Công an Hà Nội đi đến chức vô địch V-League 2023. 38 điểm sau mùa giải, 39 bàn thắng và ngôi đầu bảng là kết quả được ghi nhận trong mùa đầu tiên đội bóng trở lại sân chơi cao nhất. Công an Hà Nội trở thành đội vô địch ngay mùa đầu tiên sau khi thăng hạng, một thành tích đặc biệt trong lịch sử V-League. Nhưng chức vô địch đó chỉ là điểm khởi đầu. Bởi sau danh hiệu quốc gia đầu tiên kể từ năm 1984, Câu lạc bộ Công an Hà Nội hiểu rằng một đội bóng muốn tồn tại ở đỉnh cao không thể chỉ dựa vào những bản hợp đồng đình đám của một mùa giải. Cần có sự ổn định, những cầu thủ phù hợp với triết lý, sự kế thừa và cần tạo ra một bộ khung đủ sức tồn tại qua nhiều mùa giải. Bùi Hoàng Việt Anh là một trong những mảnh ghép quan trọng của quá trình ấy. Gia nhập Công an Hà Nội sau mùa giải 2023, trung vệ trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC nhanh chóng trở thành trụ cột ở hàng thủ. Mùa 2023/2024, anh thi đấu trọn vẹn 26 trận và ghi 5 bàn, được lựa chọn vào đội hình tiêu biểu V-League. Từ đây, bộ khung mới của Công an Hà Nội từng bước được hình thành.

Những mảnh ghép mới, những câu chuyện mới

Mùa giải 2024/2025 đánh dấu một bước tiếp theo trong quá trình xây dựng của đội bóng ngành Công an. Công an Hà Nội đưa về hàng loạt cầu thủ mới, trong đó đáng chú ý có Cao Pendant Quang Vinh, Trần Đình Trọng, Hugo Gomes, Lê Văn Đô, Nguyễn Đình Bắc, Alan Grafite và Leonardo Artur.

Từ một cầu thủ Việt kiều chưa từng thi đấu tại Việt Nam (trưởng thành từ Sochaux, Quevilly-Rouen và New York Red Bulls), Quang Vinh dần trở thành một phần quan trọng của Công an Hà Nội. Alan Grafite và Leo Artur lại mang đến một màu sắc khác. Hai cầu thủ Brazil từng cùng tạo dấu ấn trong màu áo Bình Định trước khi hội ngộ tại Công an Hà Nội. Mùa 2024/2025, Alan ghi 14 bàn và có 5 kiến tạo, trong khi Leo Artur ghi 10 bàn và có 6 kiến tạo tại V-League.

Nếu Quang Hải tạo nhịp, Việt Anh tạo sự chắc chắn, Quang Vinh đem đến tốc độ và khả năng thích nghi, thì Alan và Leo Artur giúp Công an Hà Nội có thêm những phương án tấn công đầy biến hóa. Sức mạnh của Câu lạc bộ Công an Hà Nội được bồi đắp bằng những sự bổ sung đúng vào vị trí cần thiết. Sau đó, Nguyễn Đình Bắc là một trong những gương mặt tiêu biểu cho cách Công an Hà Nội bắt đầu kết hợp kinh nghiệm với sức trẻ. Tiền đạo sinh năm 2004 trưởng thành từ Quảng Nam, gia nhập Công an Hà Nội từ giữa năm 2024 và từng bước tìm được vị trí của mình trong hệ thống. Ở mùa giải 2025/2026, Đình Bắc trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của Công an Hà Nội. Cùng với Quang Hải, anh tạo nên sự kết nối giữa kinh nghiệm và sức trẻ trên hàng công.

Huấn luyện viên Polking bên gia đình nhỏ, hạnh phúc trong ngày Công an Hà Nội FC đăng quang V-League 2025/2026

Chức vô địch V-League 2025/2026 một lần nữa khẳng định vị thế của Câu lạc bộ Công an Hà Nội trên bản đồ bóng đá Việt Nam

Và ở phía sau họ là một lớp cầu thủ khác, những người không phải lúc nào cũng xuất hiện trên trang nhất nhưng góp phần tạo nên chiều sâu cho đội bóng. Lê Phạm Thành Long là một ví dụ. Không ồn ào, tiền vệ này dần trở thành một mắt xích quan trọng ở khu trung tuyến, đảm nhận phần việc cần sự bền bỉ, kỷ luật và ổn định. Đến mùa hè 2025, Công an Hà Nội tiếp tục tìm kiếm những mảnh ghép mới. Stefan Mauk, tiền vệ người Australia từng vô địch A-League cùng Adelaide United. Ngoài ra, Công an Hà Nội còn đưa về trung vệ Việt kiều Pháp Leygley Adou Minh từ Hà Tĩnh. Sinh ra tại Pháp, trưởng thành trong bóng đá Pháp rồi mới đến Việt Nam năm 2024, Đến năm 2026, anh chính thức có quốc tịch Việt Nam và mang tên Nguyễn Adou Leygley Minh. Những con người như Quang Vinh, Adou Minh hay Mauk cho thấy diện mạo Công an Hà Nội đã thay đổi như thế nào.

Nếu những cầu thủ là những viên gạch, thì huấn luyện viên Mano Polking là người có nhiệm vụ xây dựng những viên gạch ấy thành “tòa lâu đài”. Nhà cầm quân người Brazil đến Công an Hà Nội trong năm 2024 và sau một mùa giải chưa đạt được danh hiệu V-League, ông cùng đội bóng tiếp tục kiên trì với cách chơi kiểm soát bóng, tổ chức chặt chẽ và phát huy khả năng của nhiều mẫu cầu thủ khác nhau.

Mùa 2024/2025, Câu lạc bộ Công an Hà Nội giành Cúp Quốc gia sau chiến thắng 5-0 trước Sông Lam Nghệ An, đồng thời kết thúc V-League ở vị trí thứ ba và vào chung kết giải các Câu lạc bộ Đông Nam Á. Những kết quả ấy tạo tiền đề cho mùa giải tiếp theo. Điều quan trọng nhất không nằm ở việc Công an Hà Nội tiếp tục mua thêm bao nhiêu cầu thủ, mà ở chỗ đội bóng giữ được một bộ khung đủ lâu để các cầu thủ hòa thành một khối vững vàng.

Và khi chiếc Cúp V-League 2025/2026 được nâng lên, giá trị của nó không chỉ nằm ở 26 vòng đấu và một mùa giải thành công, đó còn là sự ghi nhận cho cả một hành trình dài, nơi những con người đến từ những môi trường, những thế hệ và những con đường khác nhau đã cùng hội tụ, cùng trưởng thành và từng bước tạo dựng nên một tập thể thống nhất dưới màu áo Công an Hà Nội. Từ những người đặt nền móng trong ngày trở lại, những tuyển thủ quốc gia, các tài năng trẻ cho đến những cầu thủ Việt kiều và ngoại binh, tất cả đã góp phần tạo nên diện mạo mới của Câu lạc bộ Công an Hà Nội - giàu khát vọng, giàu bản sắc và ngày càng vững vàng trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.