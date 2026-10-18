Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Nội: Đỉnh cao derby, khẳng định vị thế (V-League)
(19h15, 18/10, Vòng 4) Phong độ thăng hoa của nhà đương kim vô địch CAHN sẽ gặp thử thách lớn từ bản lĩnh của Hà Nội FC trong trận derby Thủ đô đầy duyên nợ.
V-League | 19h15 18/10 | Hàng Đẫy
Điểm
Nguyễn Filip
Adou Minh
Việt Anh
Quang Vinh
Văn Đô
Frans Putros
Quang Hải
Thành Long
Đình Bắc
Leo Artur
Perea Andres
Điểm
Văn Chuẩn
Felida Kevin
Faurand Tournaire
Thành Chung
Công Nhật
Xuân Mạnh
Ferreira Tadeu
Save Iuva
Hùng Dũng
Jung Patrick
Hải Long
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
CAHN thăng hoa cùng lối chơi công thủ toàn diện
Dù trải qua 2 thất bại tại đấu trường AFC Champions League Elite, thầy trò HLV Mano Polking vẫn duy trì sự áp đảo tuyệt đối ở V.League với 3 trận toàn thắng để độc chiếm ngôi đầu. CAHN đang thể hiện hình ảnh công thủ toàn diện khi ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào.
Sự bùng nổ của những Quang Vinh, Adou Minh cùng khả năng ghi bàn đa dạng từ Alan, Artur, Thành Long, Perea Vargas và Mauk giúp CAHN vô cùng tự tin trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vương.
Hà Nội FC và bài toán khắc phục hàng phòng ngự
Trái ngược với đối thủ, Hà Nội FC dưới thời HLV Harry Kewell đang khởi động khá ì ạch khi để thua hoặc thắng rất chật vật trước các đội bóng yếu hơn như SLNA, TP.HCM hay Bắc Ninh.
Trục trặc trên hàng công cùng hệ thống phòng ngự để thủng lưới tới 7 bàn đang là bài toán khiến chiến lược gia người Australia đau đầu.
Dù vậy, bản lĩnh trận mạc cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong quá khứ (thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 lần chạm trán gần nhất) vẫn là điểm tựa lớn nhất để đội bóng áo tím hy vọng vượt khó.
Thông tin lực lượng hai đội
Về lực lượng, CAHN không có sự phục vụ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu do án treo giò. Trong khi đó, Hà Nội FC bước vào trận derby này với đầy đủ quân số mạnh nhất.
Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Erling Haaland khiến Manchester City lo lắng sau khi dính chấn thương bàn chân ở những phút cuối trận thắng Ipswich Town 3-2 tại Premier League. Tiền...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/10/2026 12:13 PM (GMT+7)