Trực tiếp bóng đá Công an Hà Nội - Hà Nội: Đỉnh cao derby, khẳng định vị thế (V-League)

V-League | 19h15 18/10 | Hàng Đẫy Công An Hà Nội 0 - 0 Hà Nội (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Công An Hà Nội vs Hà Nội Hà Nội Điểm Nguyễn Filip Adou Minh Việt Anh Quang Vinh Văn Đô Frans Putros Quang Hải Thành Long Đình Bắc Leo Artur Perea Andres Điểm Văn Chuẩn Felida Kevin Faurand Tournaire Thành Chung Công Nhật Xuân Mạnh Ferreira Tadeu Save Iuva Hùng Dũng Jung Patrick Hải Long Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Công An Hà Nội Công An Hà Nội Hà Nội Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyễn Filip, Adou Minh, Việt Anh, Quang Vinh, Văn Đô, Frans Putros, Quang Hải, Thành Long, Đình Bắc, Leo Artur, Perea Andres Văn Chuẩn, Felida Kevin, Faurand Tournaire, Thành Chung, Công Nhật, Xuân Mạnh, Ferreira Tadeu, Save Iuva, Hùng Dũng, Jung Patrick, Hải Long

CAHN thăng hoa cùng lối chơi công thủ toàn diện

Dù trải qua 2 thất bại tại đấu trường AFC Champions League Elite, thầy trò HLV Mano Polking vẫn duy trì sự áp đảo tuyệt đối ở V.League với 3 trận toàn thắng để độc chiếm ngôi đầu. CAHN đang thể hiện hình ảnh công thủ toàn diện khi ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào.

Sự bùng nổ của những Quang Vinh, Adou Minh cùng khả năng ghi bàn đa dạng từ Alan, Artur, Thành Long, Perea Vargas và Mauk giúp CAHN vô cùng tự tin trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vương.

Hà Nội FC và bài toán khắc phục hàng phòng ngự

Trái ngược với đối thủ, Hà Nội FC dưới thời HLV Harry Kewell đang khởi động khá ì ạch khi để thua hoặc thắng rất chật vật trước các đội bóng yếu hơn như SLNA, TP.HCM hay Bắc Ninh.

Trục trặc trên hàng công cùng hệ thống phòng ngự để thủng lưới tới 7 bàn đang là bài toán khiến chiến lược gia người Australia đau đầu.

Dù vậy, bản lĩnh trận mạc cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong quá khứ (thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 lần chạm trán gần nhất) vẫn là điểm tựa lớn nhất để đội bóng áo tím hy vọng vượt khó.

Thông tin lực lượng hai đội

Về lực lượng, CAHN không có sự phục vụ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu do án treo giò. Trong khi đó, Hà Nội FC bước vào trận derby này với đầy đủ quân số mạnh nhất.

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