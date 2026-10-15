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Trực tiếp bóng đá Salzburg - AC Milan: Lời giải nào cho Amorim? (Europa League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay AC Milan

(23h45, 15/10, Vòng phân hạng) AC Milan liên tục gặp khó khăn khi chỉ thắng 1/5 trận gần đây và cách vận hành của HLV Ruben Amorim đã dần bị bắt bài. Chuyến làm khách tới Áo dự báo đầy thử thách khi Salzburg đang thi đấu vô cùng thực dụng và giữ sạch lưới 4/5 trận vừa qua.

C1 - Champions League | 23h45 15/10 | Red Bull Arena

Salzburg
Trực tiếp bóng đá Salzburg - AC Milan: Lời giải nào cho Amorim? (Europa League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Salzburg - AC Milan: Lời giải nào cho Amorim? (Europa League) - 1
Milan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Salzburg - AC Milan: Lời giải nào cho Amorim? (Europa League) - 1
Frucht, Kratzig, Boma, Blank, Morgalla, Tohumcu, Diabate, Lindstrom, Konate, Tabakovic, Vertessen
Trực tiếp bóng đá Salzburg - AC Milan: Lời giải nào cho Amorim? (Europa League) - 1
Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira, Pulisic, Hutchinson, Ramos

AC Milan bế tắc và bài toán phong độ

"Rossoneri" chỉ thắng 1/5 trận chính thức gần đây trước đối thủ yếu Lecce, khi lối chơi của HLV Ruben Amorim dần bị đối phương bắt bài. Dù thi đấu không tệ trước Juventus, AC Milan lại tỏ ra hời hợt và thiếu sắc thảo mỗi khi đụng độ các đội bóng cửa dưới.

Trung phong Goncalo Ramos bỏ lỡ lượng cơ hội nhiều gấp 7 đến 8 lần số bàn thắng thực tế, khiến hàng công "Rossoneri" liên tục rơi vào thế bế tắc.

Thử thách Salzburg và sự thực dụng

Trái ngược với vị thế chỉ còn là cái bóng mờ của AC Milan, Salzburg đang dần ổn định dưới thời HLV Danny Rohl nhờ lối chơi vô cùng thực dụng với thành tích giữ sạch lưới 4/5 trận gần nhất.

Đáng chú ý, AC Milan vốn không xem trọng các đấu trường ngoài Champions League, trong khi Salzburg sở hữu điểm tựa sân nhà dù đang chịu tổn thất với 6 ca chấn thương gồm Aguilar, Diabate, Omoregie, Redzic, Veratschnig và Zawieschitzky.

Tương quan lực lượng và lịch sử đối đầu

Lịch sử đang ủng hộ đội khách khi Milan bất bại trong 4 lần đụng độ Salzburg ở Cúp châu Âu với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, bao gồm trận thắng 1-0 tối quan trọng nhờ bàn thắng của Daniele Massaro ở mùa 1994/95.

Về phía lực lượng, AC Milan chỉ có duy nhất trường hợp vắng mặt của cầu thủ chạy cánh Alexis Saelemaekers do chấn thương.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/10/2026 16:50 PM (GMT+7)
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