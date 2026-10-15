Trực tiếp bóng đá Salzburg - AC Milan: Lời giải nào cho Amorim? (Europa League)

C1 - Champions League | 23h45 15/10 | Red Bull Arena Salzburg 0 - 0 Milan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Salzburg vs Milan Milan Điểm Frucht Kratzig Boma Blank Morgalla Tohumcu Diabate Lindstrom Konate Tabakovic Vertessen Điểm Maignan Gila De Winter Pavlovic Chukwueze Modric Rabiot Moreira Pulisic Hutchinson Ramos Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Salzburg Salzburg Milan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Frucht, Kratzig, Boma, Blank, Morgalla, Tohumcu, Diabate, Lindstrom, Konate, Tabakovic, Vertessen Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic, Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira, Pulisic, Hutchinson, Ramos

AC Milan bế tắc và bài toán phong độ

"Rossoneri" chỉ thắng 1/5 trận chính thức gần đây trước đối thủ yếu Lecce, khi lối chơi của HLV Ruben Amorim dần bị đối phương bắt bài. Dù thi đấu không tệ trước Juventus, AC Milan lại tỏ ra hời hợt và thiếu sắc thảo mỗi khi đụng độ các đội bóng cửa dưới.

Trung phong Goncalo Ramos bỏ lỡ lượng cơ hội nhiều gấp 7 đến 8 lần số bàn thắng thực tế, khiến hàng công "Rossoneri" liên tục rơi vào thế bế tắc.

Thử thách Salzburg và sự thực dụng

Trái ngược với vị thế chỉ còn là cái bóng mờ của AC Milan, Salzburg đang dần ổn định dưới thời HLV Danny Rohl nhờ lối chơi vô cùng thực dụng với thành tích giữ sạch lưới 4/5 trận gần nhất.

Đáng chú ý, AC Milan vốn không xem trọng các đấu trường ngoài Champions League, trong khi Salzburg sở hữu điểm tựa sân nhà dù đang chịu tổn thất với 6 ca chấn thương gồm Aguilar, Diabate, Omoregie, Redzic, Veratschnig và Zawieschitzky.

Tương quan lực lượng và lịch sử đối đầu

Lịch sử đang ủng hộ đội khách khi Milan bất bại trong 4 lần đụng độ Salzburg ở Cúp châu Âu với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, bao gồm trận thắng 1-0 tối quan trọng nhờ bàn thắng của Daniele Massaro ở mùa 1994/95.

Về phía lực lượng, AC Milan chỉ có duy nhất trường hợp vắng mặt của cầu thủ chạy cánh Alexis Saelemaekers do chấn thương.