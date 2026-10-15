PSG đạt tiêu chuẩn "kim cương", bóng dáng CLB vĩ đại nhất lịch sử Cúp C1

Chiến thắng mang tiêu chuẩn "kim cương"

PSG đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tham vọng bảo vệ ngôi vương Champions League bằng chiến thắng 4-2 trước Man City trên sân Etihad. Lối chơi tốc độ, khả năng di chuyển linh hoạt và những pha phối hợp chính xác giúp PSG kiểm soát trận đấu, đồng thời phơi bày những hạn chế trong cách tổ chức phòng ngự của đội chủ nhà.

Trước trận đấu, Maresca thừa nhận ông chưa biết Man City đã đạt đến trình độ của nhà đương kim vô địch châu Âu hay chưa. Thất bại tại Etihad đã mang đến câu trả lời rõ ràng cho nhà cầm quân này.

Man City khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh rất tốt, giành chiến thắng tại Old Trafford và Anfield. Tuy nhiên, phong độ trong nước chưa thể hiện đầy đủ năng lực của đội bóng khi đối đầu với những đối thủ hàng đầu châu Âu.

Man City nhận bài học về khoảng cách với nhà vô địch châu Âu

Kể từ khi vô địch Champions League năm 2023, Man City chưa thể vượt qua vòng tứ kết. Mùa trước, họ còn bị Real Madrid loại ngay từ vòng 16 đội. Trận thua PSG tiếp tục cho thấy đội bóng Anh vẫn cần cải thiện nếu muốn cạnh tranh danh hiệu ở giai đoạn loại trực tiếp.

Dù vậy, thất bại này chưa đồng nghĩa với việc Man City hết cơ hội tiến sâu tại Champions League mùa giải hiện tại. Thời gian vẫn còn để đội bóng điều chỉnh lối chơi và khắc phục những hạn chế. Nhưng nếu muốn cạnh tranh với những đội mạnh nhất, Man City cần thể hiện bộ mặt khác biệt so với những gì đã diễn ra tại Etihad.

Ở thời điểm hiện tại, PSG đang cho thấy họ là một trong những chuẩn mực hàng đầu của bóng đá châu Âu. Man City đã không thể theo kịp chuẩn mực đó trong cuộc đối đầu vừa qua.

PSG tiếp tục khắc chế các đại diện Ngoại hạng Anh

Chiến thắng trước Man City nối dài thành tích đối đầu ấn tượng của PSG trước các câu lạc bộ Anh. Sau khi đánh bại Arsenal ở bán kết Champions League hai mùa trước, Luis Enrique từng nói đùa về thành tích của đội bóng trước các đại diện Ngoại hạng Anh: "Cũng không tệ đối với một đội bóng đến từ giải đấu kém chất lượng phải không?".

Ở mùa giải trước, PSG tiếp tục giành chiến thắng trước Tottenham, Chelsea, Liverpool và Arsenal trong trận chung kết. Họ cũng hòa Newcastle United ở giai đoạn phân hạng. Aston Villa của HLV Unai Emery là đội bóng Anh gần nhất đánh bại PSG, nhưng chiến thắng ở lượt về tứ kết Champions League năm 2025 không đủ giúp đại diện nước Anh giành quyền đi tiếp.

Theo thống kê, kể từ đầu mùa giải 2024/25, PSG đã thắng 11 trong 16 trận gặp các đội bóng thuộc Ngoại hạng Anh, hòa hai và thua ba. Arsenal và Liverpool là những đội từng đánh bại đại diện nước Pháp trong giai đoạn này.

Sức mạnh của PSG trước các đối thủ Anh đến từ chất lượng cầu thủ, cường độ hoạt động cao và khả năng di chuyển linh hoạt cả khi có bóng lẫn không có bóng. Những yếu tố đó giúp đội bóng Pháp tạo ra lợi thế trong các cuộc tranh chấp và khai thác khoảng trống của đối phương.

PSG hướng đến vị trí đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Cúp C1

Chiến thắng trước Man City cũng khiến PSG được đặt lên bàn cân với những đội bóng từng thống trị Champions League trong quá khứ.

Barcelona của Lionel Messi, Xavi và Andrés Iniesta, đội vô địch năm 2009 và 2011, thường được xem là một trong những tập thể xuất sắc nhất lịch sử giải đấu. Trong khi đó, Real Madrid với Cristiano Ronaldo từng giành ba chức vô địch liên tiếp vào các năm 2016, 2017 và 2018.

PSG hiện sở hữu cơ hội chinh phục danh hiệu thứ ba liên tiếp. Điểm đáng chú ý là đội bóng của Luis Enrique không phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất. Nếu Barcelona từng dựa nhiều vào tài năng của Messi, còn Real Madrid có Ronaldo làm đầu tàu trên hàng công, PSG thể hiện sức mạnh dựa trên sự đồng đều của cả tập thể.

Dembélé, Doué và Khvicha Kvaratskhelia là những nhân tố nổi bật ở tuyến trên. Tuy nhiên, đóng góp của họ không thể tách rời vai trò của các tiền vệ Vitinha, Fabián Ruiz hay những cầu thủ phòng ngự như Achraf Hakimi và Marquinhos.

Cách vận hành đồng bộ giúp PSG duy trì sức ép, luân chuyển bóng linh hoạt và tạo ra nhiều phương án tấn công. Nếu tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch Champions League mùa này, đội bóng Pháp sẽ có thêm cơ sở để tham gia cuộc tranh luận về tập thể xuất sắc nhất trong lịch sử giải đấu kể từ mùa 1992/93.