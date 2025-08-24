Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
02/09/2025

Trực tiếp bóng đá Real Oviedo - Real Madrid: Cazorla và đồng đội có thể tạo bất ngờ? (La Liga)

Real Madrid La liga 2025-26

(2h30, 25/8, vòng 2 La Liga) Real Oviedo khá yếu nhưng Real Madrid cũng chơi chưa có gì thuyết phục.

  

Laliga | 2h30, 25/8 | Estadio Carlos Tartiere

Real Oviedo
Trực tiếp bóng đá Real Oviedo - Real Madrid: Cazorla và đồng đội có thể tạo bất ngờ? (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Real Oviedo - Real Madrid: Cazorla và đồng đội có thể tạo bất ngờ? (La Liga) - 1
Real Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Real Oviedo - Real Madrid: Cazorla và đồng đội có thể tạo bất ngờ? (La Liga) - 1
Escandell, Calvo, Leander Dendoncker, Costas, Alhassane, Sibo, Luka Ilic, Nacho Vidal, Hassan, Chaira, Rondon
Trực tiếp bóng đá Real Oviedo - Real Madrid: Cazorla và đồng đội có thể tạo bất ngờ? (La Liga) - 1
Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Alexander-Arnold, Guler, Tchouameni, Valverde, Brahim Diaz, Vinicius, Mbappe

Khó khăn chồng chất cho Real Oviedo

Real Oviedo trở lại La Liga sau 24 năm vắng bóng nhưng nhanh chóng cảm nhận sự khắc nghiệt của hạng đấu cao nhất TBN. Họ thua Villarreal 0-2 ngày ra quân và họ ngoài ra còn mất tiền vệ đánh chặn Alberto Reina vì thẻ đỏ.

Real Madrid chưa định hình lối chơi

Thắng Osasuna ở trận ra quân, nhưng Real Madrid thực tế chơi khá bế tắc và có thể đã bị cầm hòa nếu không nhờ Kylian Mbappe kiếm penalty. Cách chơi tấn công của Real vẫn lâm vào lối mòn mùa trước, họ chủ yếu trông chờ vào các pha đột phá cá nhân để tạo ra đột biến, và khi khó thì đẩy bóng ra cho các hậu vệ hay tiền vệ sút xa.

Cazorla có ra sân?

Mặc dù sự góp mặt của Santi Cazorla được xem là sức hút lớn nhất của Real Oviedo lúc này, sau khi anh giúp Oviedo đoạt vé thăng hạng mùa trước, nhiều khả năng lão tướng 40 tuổi sẽ chỉ ra sân ở cuối trận. Cazorla đã đá chỉ 5 phút trước Villarreal và trong một trận đấu hứa hẹn cường độ cao, Cazorla sẽ không thể xuất phát từ đầu.

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Video bóng đá Levante - Barcelona: Ngược dòng đẳng cấp, bản lĩnh nhà vô địch (La Liga)
Video bóng đá Levante - Barcelona: Ngược dòng đẳng cấp, bản lĩnh nhà vô địch (La Liga)

(Vòng 2 La Liga) Barcelona đã cực kỳ vất vả trước Levante và họ có màn lội ngược dòng trong hiệp hai.

Bấm xem >>

Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/08/2025 18:00 PM (GMT+7)
