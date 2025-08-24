Trực tiếp bóng đá Real Oviedo - Real Madrid: Cazorla và đồng đội có thể tạo bất ngờ? (La Liga)
(2h30, 25/8, vòng 2 La Liga) Real Oviedo khá yếu nhưng Real Madrid cũng chơi chưa có gì thuyết phục.
Laliga | 2h30, 25/8 | Estadio Carlos Tartiere
Điểm
Escandell
Calvo
Leander Dendoncker
Costas
Alhassane
Sibo
Luka Ilic
Nacho Vidal
Hassan
Chaira
Rondon
Điểm
Courtois
Carreras
Huijsen
Militao
Alexander-Arnold
Guler
Tchouameni
Valverde
Brahim Diaz
Vinicius
Mbappe
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Khó khăn chồng chất cho Real Oviedo
Real Oviedo trở lại La Liga sau 24 năm vắng bóng nhưng nhanh chóng cảm nhận sự khắc nghiệt của hạng đấu cao nhất TBN. Họ thua Villarreal 0-2 ngày ra quân và họ ngoài ra còn mất tiền vệ đánh chặn Alberto Reina vì thẻ đỏ.
Real Madrid chưa định hình lối chơi
Thắng Osasuna ở trận ra quân, nhưng Real Madrid thực tế chơi khá bế tắc và có thể đã bị cầm hòa nếu không nhờ Kylian Mbappe kiếm penalty. Cách chơi tấn công của Real vẫn lâm vào lối mòn mùa trước, họ chủ yếu trông chờ vào các pha đột phá cá nhân để tạo ra đột biến, và khi khó thì đẩy bóng ra cho các hậu vệ hay tiền vệ sút xa.
Cazorla có ra sân?
Mặc dù sự góp mặt của Santi Cazorla được xem là sức hút lớn nhất của Real Oviedo lúc này, sau khi anh giúp Oviedo đoạt vé thăng hạng mùa trước, nhiều khả năng lão tướng 40 tuổi sẽ chỉ ra sân ở cuối trận. Cazorla đã đá chỉ 5 phút trước Villarreal và trong một trận đấu hứa hẹn cường độ cao, Cazorla sẽ không thể xuất phát từ đầu.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/08/2025 18:00 PM (GMT+7)