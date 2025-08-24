Trực tiếp bóng đá Real Oviedo - Real Madrid: Cazorla và đồng đội có thể tạo bất ngờ? (La Liga)

Laliga | 2h30, 25/8 | Estadio Carlos Tartiere Real Oviedo 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Real Oviedo vs Real Madrid Real Madrid Điểm Escandell Calvo Leander Dendoncker Costas Alhassane Sibo Luka Ilic Nacho Vidal Hassan Chaira Rondon Điểm Courtois Carreras Huijsen Militao Alexander-Arnold Guler Tchouameni Valverde Brahim Diaz Vinicius Mbappe Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Oviedo Real Oviedo Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Escandell, Calvo, Leander Dendoncker, Costas, Alhassane, Sibo, Luka Ilic, Nacho Vidal, Hassan, Chaira, Rondon Courtois, Carreras, Huijsen, Militao, Alexander-Arnold, Guler, Tchouameni, Valverde, Brahim Diaz, Vinicius, Mbappe

Khó khăn chồng chất cho Real Oviedo

Real Oviedo trở lại La Liga sau 24 năm vắng bóng nhưng nhanh chóng cảm nhận sự khắc nghiệt của hạng đấu cao nhất TBN. Họ thua Villarreal 0-2 ngày ra quân và họ ngoài ra còn mất tiền vệ đánh chặn Alberto Reina vì thẻ đỏ.

Real Madrid chưa định hình lối chơi

Thắng Osasuna ở trận ra quân, nhưng Real Madrid thực tế chơi khá bế tắc và có thể đã bị cầm hòa nếu không nhờ Kylian Mbappe kiếm penalty. Cách chơi tấn công của Real vẫn lâm vào lối mòn mùa trước, họ chủ yếu trông chờ vào các pha đột phá cá nhân để tạo ra đột biến, và khi khó thì đẩy bóng ra cho các hậu vệ hay tiền vệ sút xa.

Cazorla có ra sân?

Mặc dù sự góp mặt của Santi Cazorla được xem là sức hút lớn nhất của Real Oviedo lúc này, sau khi anh giúp Oviedo đoạt vé thăng hạng mùa trước, nhiều khả năng lão tướng 40 tuổi sẽ chỉ ra sân ở cuối trận. Cazorla đã đá chỉ 5 phút trước Villarreal và trong một trận đấu hứa hẹn cường độ cao, Cazorla sẽ không thể xuất phát từ đầu.