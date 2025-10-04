Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Villarreal: "Kền kền trắng" khát khao đòi lại ngôi đầu (La Liga)
(2h, 5/10) Real Madrid đang khát khao 3 điểm để vượt qua Barcelona trên bảng xếp hạng, ít nhất là cho tới khi đội bóng xứ Catalunya xung trận.
Laliga | 2h, 5/10 | Bernabeu
Điểm
Courtois
Militao
Huijsen
Tchouameni
Valverde
Guler
Camavinga
Carreras
Bellingham
Vinicius
Mbappe
Điểm
Junior
Mourino
Veiga
Marin
Cardona
Akhomach
Partey
Gueye
Moleiro
Mikautadze
Pepe
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Real Madrid muốn đòi lại ngôi đầu
Real Madrid mở màn La Liga mùa này bằng 6 chiến thắng liên tiếp trước Osasuna, Real Oviedo, Mallorca, Real Sociedad, Espanyol và Levante. Tuy nhiên, họ vừa phải nhận thất bại bất ngờ 2-5 trước Atletico Madrid trong trận derby cuối tuần qua. Kết quả này khiến Los Blancos đánh mất ngôi đầu vào tay Barcelona.
Hiện tại, họ đang kém "đại kình địch" đúng 1 điểm. Thầy trò Hansi Flick phải tới 21h15 ngày 5/10 mới ra trận nên Real Madrid sẽ chiếm ngôi đầu trong trường hợp họ vượt qua được Villarreal.
Villarreal không dễ bị bắt nạt
Villarreal vừa hòa 2-2 với Juventus ở Champions League, qua đó có 1 điểm sau 2 lượt trận. Tại La Liga, "Tàu ngầm vàng" đang khởi đầu ấn tượng với 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, giành 16 điểm để đứng thứ ba trên bảng xếp hạng - kém Real Madrid 2 điểm và ít hơn Barcelona 3 điểm.
