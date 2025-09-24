Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Real Betis - Nottingham Forest: Chờ Antony tỏa sáng (Europa League)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Nottingham Forest Europa League 2025-26

(2h, 25/9) Khán giả Real Betis hy vọng tân binh Antony có thể tỏa sáng trong ngày ra quân tại Europa League.

Europa League | 2h, 25/9 | Estadio de La Cartuja

Betis
Trực tiếp bóng đá Real Betis - Nottingham Forest: Chờ Antony tỏa sáng (Europa League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Real Betis - Nottingham Forest: Chờ Antony tỏa sáng (Europa League) - 1
Nottingham Forest
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Real Betis - Nottingham Forest: Chờ Antony tỏa sáng (Europa League) - 1
Valles, Bellerin, Natan, Gomez, Firpo, Fornals, Altimira, Antony, Lo Celso, Riquelme, Hernandez
Trực tiếp bóng đá Real Betis - Nottingham Forest: Chờ Antony tỏa sáng (Europa League) - 1
Sels, Williams, Milenkovic, Savona, Morato, Sangare, Anderson, Ndoye, Gibbs White, Hudson Odoi, Wood

Phong độ trái ngược của hai đội

Real Betis đang có phong độ khá tốt trong giai đoạn đầu mùa giải. Hiện tại, họ đang xếp thứ 5 tại La Liga và vừa có chiến thắng 3-0 trước Real Sociedad hồi cuối tuần trước. Trong khi đó, Nottingham Forest đang chơi không hề tốt khi xếp thứ 15/20 tại Ngoại hạng Anh. Sau 5 vòng, HLV Postecoglou cùng các học trò mới kiếm được 5 điểm. Lần gần nhất ra sân, họ bị cầm hòa 1-1.

Tình hình lực lượng

Real Betis không có sự phục vụ của tiền vệ sáng tạo Isco do bị chấn thương. Nobel Mendy, Marc Bartra, Ricardo Rodriguez và Aitor Ruibal cũng đang phải chạy đua với thời gian để góp mặt trong trận đấu này. Còn bên phía Nottingham Forest, HLV Ange Postecoglou không có sự phục vụ của Nicolás Domínguez và Ola Aina vì chấn thương.

