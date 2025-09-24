Trực tiếp bóng đá Real Betis - Nottingham Forest: Chờ Antony tỏa sáng (Europa League)

Europa League | 2h, 25/9 | Estadio de La Cartuja Betis 0 - 0 Nottingham Forest (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Betis vs Nottingham Forest Nottingham Forest Điểm Valles Bellerin Natan Gomez Firpo Fornals Altimira Antony Lo Celso Riquelme Hernandez Điểm Sels Williams Milenkovic Savona Morato Sangare Anderson Ndoye Gibbs White Hudson Odoi Wood Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Betis Betis Nottingham Forest Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Valles, Bellerin, Natan, Gomez, Firpo, Fornals, Altimira, Antony, Lo Celso, Riquelme, Hernandez Sels, Williams, Milenkovic, Savona, Morato, Sangare, Anderson, Ndoye, Gibbs White, Hudson Odoi, Wood

Phong độ trái ngược của hai đội

Real Betis đang có phong độ khá tốt trong giai đoạn đầu mùa giải. Hiện tại, họ đang xếp thứ 5 tại La Liga và vừa có chiến thắng 3-0 trước Real Sociedad hồi cuối tuần trước. Trong khi đó, Nottingham Forest đang chơi không hề tốt khi xếp thứ 15/20 tại Ngoại hạng Anh. Sau 5 vòng, HLV Postecoglou cùng các học trò mới kiếm được 5 điểm. Lần gần nhất ra sân, họ bị cầm hòa 1-1.

Tình hình lực lượng

Real Betis không có sự phục vụ của tiền vệ sáng tạo Isco do bị chấn thương. Nobel Mendy, Marc Bartra, Ricardo Rodriguez và Aitor Ruibal cũng đang phải chạy đua với thời gian để góp mặt trong trận đấu này. Còn bên phía Nottingham Forest, HLV Ange Postecoglou không có sự phục vụ của Nicolás Domínguez và Ola Aina vì chấn thương.