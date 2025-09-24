Trực tiếp bóng đá Real Betis - Nottingham Forest: Chờ Antony tỏa sáng (Europa League)
(2h, 25/9) Khán giả Real Betis hy vọng tân binh Antony có thể tỏa sáng trong ngày ra quân tại Europa League.
Europa League | 2h, 25/9 | Estadio de La Cartuja
Điểm
Valles
Bellerin
Natan
Gomez
Firpo
Fornals
Altimira
Antony
Lo Celso
Riquelme
Hernandez
Điểm
Sels
Williams
Milenkovic
Savona
Morato
Sangare
Anderson
Ndoye
Gibbs White
Hudson Odoi
Wood
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Phong độ trái ngược của hai đội
Real Betis đang có phong độ khá tốt trong giai đoạn đầu mùa giải. Hiện tại, họ đang xếp thứ 5 tại La Liga và vừa có chiến thắng 3-0 trước Real Sociedad hồi cuối tuần trước. Trong khi đó, Nottingham Forest đang chơi không hề tốt khi xếp thứ 15/20 tại Ngoại hạng Anh. Sau 5 vòng, HLV Postecoglou cùng các học trò mới kiếm được 5 điểm. Lần gần nhất ra sân, họ bị cầm hòa 1-1.
Tình hình lực lượng
Real Betis không có sự phục vụ của tiền vệ sáng tạo Isco do bị chấn thương. Nobel Mendy, Marc Bartra, Ricardo Rodriguez và Aitor Ruibal cũng đang phải chạy đua với thời gian để góp mặt trong trận đấu này. Còn bên phía Nottingham Forest, HLV Ange Postecoglou không có sự phục vụ của Nicolás Domínguez và Ola Aina vì chấn thương.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/09/2025 17:27 PM (GMT+7)