Trực tiếp bóng đá PVF-CAND - Thể Công Viettel: Quyết săn 3 điểm bám đuổi ngôi đầu (V-League)
(Vòng 11 V-League) Thể Công Viettel hành quân đến sân PVF-CAND với mục tiêu giành trọn 3 điểm để thu hẹp cách biệt với đội dẫn đầu Ninh Bình. Trong khi đó, đội chủ nhà đang chịu áp lực lớn khi đứng cuối BXH và trải qua chuỗi trận chỉ hòa và thua.
V-League | 18h, 8/11 | SVĐ PVF
Điểm
Sỹ Huy
Eyenga
Hiểu Minh
Bảo Long
Anh Quân
Xuân Bắc
Văn Thuận
Thái Quý
Marco Antonio
Thanh Nhàn
Amarildo
Điểm
Văn Việt
Viết Tú
Tiến Dũng
Colonna
Tuấn Tài
Tiến Anh
Văn Khang
Wesley
Văn Tú
Lucas Vinicius
Pedro Henrique
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Thể Công Viettel bước vào giai đoạn giữa mùa V-League 2025/26 mà chưa duy trì được sự ổn định như kỳ vọng. Dẫu vậy, tập thể dưới quyền HLV Popov vẫn nắm thế chủ động và giữ được sự tự tin trong hành trình chinh phục ngôi vương.
Trải qua 9 vòng đấu, "đội bóng áo lính" đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 18 điểm, kém đội dẫn đầu Ninh Bình 6 điểm. Nếu có được trọn vẹn 3 điểm trong chuyến hành quân tới sân PVF-CAND, Thể Công Viettel sẽ leo lên ngôi nhì bảng và rút ngắn đáng kể khoảng cách với top đầu.
Trước đối thủ PVF-CAND đang có phong độ sa sút, đội khách nhiều khả năng chọn cách nhập cuộc chủ động, dồn ép ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm để tạo ưu thế về thế trận và tâm lý.
Ở chiều ngược lại, PVF-CAND sau chiến thắng trước SLNA ở ngày mở màn đã trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp chỉ hòa và thua. Hàng công của thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh mới ghi được 10 bàn, trong khi hàng thủ để thủng lưới tới 20 lần - cao nhất giải đấu tính đến lúc này.
Việc đứng cuối bảng xếp hạng cho thấy mùa giải đầu tiên tại V-League đang thực sự quá nhiều thử thách với PVF-CAND. Áp lực càng lúc càng lớn, và phía trước họ là bài toán nan giải mang tên Thể Công Viettel.
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
TPO - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik đã có sự chuẩn bị rất công phu cho cuộc đua tranh tấm HCV SEA Games 33 trên đất Thái Lan....
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-08/11/2025 12:27 PM (GMT+7)