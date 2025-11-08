Trực tiếp bóng đá PVF-CAND - Thể Công Viettel: Quyết săn 3 điểm bám đuổi ngôi đầu (V-League)

V-League | 18h, 8/11 | SVĐ PVF PVF-CAND 0 - 0 Thể Công Viettel (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: PVF-CAND vs Thể Công Viettel Thể Công Viettel Điểm Sỹ Huy Eyenga Hiểu Minh Bảo Long Anh Quân Xuân Bắc Văn Thuận Thái Quý Marco Antonio Thanh Nhàn Amarildo Điểm Văn Việt Viết Tú Tiến Dũng Colonna Tuấn Tài Tiến Anh Văn Khang Wesley Văn Tú Lucas Vinicius Pedro Henrique Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận PVF-CAND PVF-CAND Thể Công Viettel Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sỹ Huy, Eyenga, Hiểu Minh, Bảo Long, Anh Quân, Xuân Bắc, Văn Thuận, Thái Quý, Marco Antonio, Thanh Nhàn, Amarildo Văn Việt, Viết Tú, Tiến Dũng, Colonna, Tuấn Tài, Tiến Anh, Văn Khang, Wesley, Văn Tú, Lucas Vinicius, Pedro Henrique

Thể Công Viettel bước vào giai đoạn giữa mùa V-League 2025/26 mà chưa duy trì được sự ổn định như kỳ vọng. Dẫu vậy, tập thể dưới quyền HLV Popov vẫn nắm thế chủ động và giữ được sự tự tin trong hành trình chinh phục ngôi vương.

Trải qua 9 vòng đấu, "đội bóng áo lính" đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 18 điểm, kém đội dẫn đầu Ninh Bình 6 điểm. Nếu có được trọn vẹn 3 điểm trong chuyến hành quân tới sân PVF-CAND, Thể Công Viettel sẽ leo lên ngôi nhì bảng và rút ngắn đáng kể khoảng cách với top đầu.

Trước đối thủ PVF-CAND đang có phong độ sa sút, đội khách nhiều khả năng chọn cách nhập cuộc chủ động, dồn ép ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm để tạo ưu thế về thế trận và tâm lý.

Ở chiều ngược lại, PVF-CAND sau chiến thắng trước SLNA ở ngày mở màn đã trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp chỉ hòa và thua. Hàng công của thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh mới ghi được 10 bàn, trong khi hàng thủ để thủng lưới tới 20 lần - cao nhất giải đấu tính đến lúc này.

Việc đứng cuối bảng xếp hạng cho thấy mùa giải đầu tiên tại V-League đang thực sự quá nhiều thử thách với PVF-CAND. Áp lực càng lúc càng lớn, và phía trước họ là bài toán nan giải mang tên Thể Công Viettel.

