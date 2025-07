Trực tiếp bóng đá Preston - Liverpool: Gạt nỗi đau mất Jota vì mục tiêu phía trước (Giao hữu)

Giao Hữu | 21h, 13/7 | Deepdale Preston 0 - 0 Liverpool (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Preston vs Liverpool Liverpool Điểm Woodman Kesler-Hayden Porteous Lindsay Gibson Meghoma Ledso Frokjear-Jensen Thordarson Keane Jakobsen Điểm Adrian Bradley Konate Van Dijk Robertson Gravenberch Mac Allister Szoboszlai Diaz Salah Gakpo Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Preston Preston Liverpool Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Woodman, Kesler-Hayden, Porteous, Lindsay, Gibson, Meghoma, Ledso, Frokjear-Jensen, Thordarson, Keane, Jakobsen Adrian, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Diaz, Salah, Gakpo

Chủ nhà Preston tổ chức nghi thức tưởng nhớ Jota

Preston đã đề nghị các khán giả đến sân và ổn định chỗ ngồi 15 phút trước giờ bóng lăn. Ca sĩ Claudia Rose Maguire sẽ hát 2 ca khúc "Can't Help Falling In Love" và "You'll never walk alone".

Đại diện Liverpool và Preston sẽ đặt hoa tưởng niệm anh em Diogo Jota trước khu vực khán đài dành cho đội khách, khán đài này có tên Bill Shankly Kop. HLV Bill Shankly, người mở đầu cho lịch sử huy hoàng của Liverpool, là một cầu thủ huyền thoại ở CLB Preston.

Sẽ có 1 phút mặc niệm trước trận, màn hình LED trên sân sẽ chiếu những lời tưởng niệm. 2 đội sẽ ra sân với băng đen ở ống tay áo.

Những cầu thủ có thể thi đấu

Thủ môn: Alisson, Mamardashvili, Woodman, Pecsi.

Hậu vệ: Van Dijk, Konate, Gomez, Bradley, Frimpong, Kerkez, Robertson, Tsimikas, Beck, Nallo.

Tiền vệ: Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch, Jones, Endo, Elliott*, Morton*, McConnell, Nyoni.

Tiền đạo: Salah, Gakpo, Nunez, Diaz, Chiesa, Doak, Danns.

* Riêng với Harvey Elliott và Tyler Morton, khả năng thi đấu của họ bỏ ngỏ do 2 cầu thủ đều đang nằm trong danh sách chuyển nhượng.