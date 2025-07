Liverpool biến động sau khi Jota qua đời: Nunez ở lại, Konate tìm đường sang Real

📍 Nunez nhiều khả năng ở lại

Diogo Jota đã qua đời khiến kế hoạch lực lượng của Liverpool cho mùa giải 2025/26 cần có sự điều chỉnh. Jota dù không còn là cầu thủ quá quan trọng của đội bóng trong mùa 2024/25, nhưng khả năng ghi bàn ở những thời khắc cần thiết của anh vẫn rất cần thiết, chưa kể Liverpool không quá mạnh ở vị trí trung phong.

Darwin Nunez

Không còn Jota, Liverpool chỉ có Darwin Nunez cho vị trí “số 9”. Mới đây Napoli đã ra giá 50 triệu euro kèm thêm 5 triệu euro phụ phí dành cho Nunez, nhưng đề nghị này đã bị Liverpool bác bỏ. Mức giá đó tương đương 43 triệu bảng, chưa đủ so với số tiền Liverpool hy vọng, “The Kop” muốn Napoli phải ít nhất nâng con số lên hơn 50 triệu bảng để nghĩ đến việc đàm phán.

Với phong độ không tốt của Nunez mùa qua, Napoli có lẽ nghĩ mức phí 50 triệu euro là quá hời cho Liverpool. Nhưng với sự ra đi của Jota, Liverpool phải bán với mức phí cao hơn để không quá lỗ so với số tiền 75 triệu euro họ bỏ ra để mua Nunez từ Benfica, còn nếu không bán được gì giữ Nunez lại cũng tốt cho Liverpool để khỏi phải đi mua trung phong với giá “cắt cổ”.

Bên cạnh Nunez, HLV Arne Slot hè này sẽ cho tiền đạo trẻ Jayden Danns thử sức trong các trận giao hữu trước mùa để đánh giá năng lực. Nếu Danns chơi tốt thì sẽ được giữ lại để khi cần tung vào đá trung phong, cầu thủ trẻ này đã nổi lên từ thời Jurgen Klopp và đã chơi không tồi trong số ít trận được cho vào đá.

🔁 Konate sẽ về Real Madrid nếu rời Liverpool

Theo tin từ Sky Sports, trung vệ Ibrahima Konate đã quyết định rằng nếu anh rời Liverpool, anh sẽ gia nhập Real Madrid dưới dạng tự do vào năm sau. Quyết định này đã được Konate chuyển tới cho người đại diện và từ giờ cho tới hết năm 2025, nếu không có thỏa thuận gia hạn nào giữa anh với Liverpool, Konate sẽ bắt đầu đàm phán với Real Madrid.

Khúc mắc tiền lương khiến Konate không có ý định ở lại Liverpool

Hợp đồng của Konate sẽ hết hạn sau mùa 2025/26 và trong thời gian qua việc đàm phán gia hạn với Liverpool đã lâm vào ngõ cụt. Khúc mắc nằm ở tiền lương, Konate muốn hưởng không chỉ cao hơn số tiền 70.000 bảng/tuần anh đang nhận mà tiền lương mới phải là lương cứng. Nhưng Liverpool luôn có chính sách trả lương cứng ở mức vừa phải, còn lại cầu thủ phải đạt thành tích để có tiền thưởng cao.

Konate do đó quyết định rằng anh sẽ đợi sang năm sau để chuyển nhượng tự do. PSG và Real Madrid là hai đội theo đuổi trung vệ này, và anh đã chọn Real Madrid vì coi đây là CLB hoàn hảo để phát triển sự nghiệp của mình. Nếu gia nhập dưới dạng tự do, Konate sẽ cùng Trent Alexander-Arnold là 2 cầu thủ Liverpool gần đây chuyển tới Real Madrid mà Liverpool không được trả một đồng nào.

Ít nhất việc này có sự rõ ràng hơn so với vụ của Alexander-Arnold, bởi Konate đã làm rõ ý định của mình để Liverpool chuẩn bị. Với việc Jarrell Quansah đã được bán sang Leverkusen, Liverpool đằng nào cũng sẽ săn tìm trung vệ mới, và họ nhân thể cũng sẽ chọn người thay thế Konate. Marc Guehi của Crystal Palace đang là mục tiêu hàng đầu cho vị trí này.