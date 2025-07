Arsenal & Liverpool đua chiêu mộ Rodrygo, Real Madrid hét giá 100 triệu euro

💰Real Madrid hét giá Rodrygo

Rodrygo không còn được trọng dụng ở Real Madrid kể từ khi HLV Alonso đến với sân Bernabeu. Trong trận thua muối mặt 0-4 của "Los Blancos" trước PSG tại bán kết FIFA Club World Cup 2025, cầu thủ người Brazil tiếp tục bị đày trên băng ghế dự bị, đánh dấu trận thứ 5 liên tiếp anh không được đá chính.

Tương lai của Rodrygo ở Real Madrid vô cùng mịt mờ

Real Madrid sẵn sàng để Rodrygo rời đi, nhưng họ không hề đưa ra mức giá dễ chịu. Tờ UOL Esporte (Brazil) cho biết con số mà đội chủ sân Bernabeu đưa ra lên tới 100 triệu euro.

Rodrygo từng bày tỏ mong muốn được chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái, vị trí hiện thuộc về Vinicius. Dưới thời cựu HLV Carlo Ancelotti, anh được bố trí đá ở cánh phải, nhưng tân HLV Alonso lại không sử dụng Rodrygo ở vị trí này.

⚔️Arsenal và Liverpool cạnh tranh chiêu mộ Rodrygo

Arsenal là điểm đến tiềm năng cho Rodrygo và đội bóng này đã tiến hành các cuộc đàm phán sơ bộ với phía ngôi sao người Brazil. Nhưng khi nhìn vào mức phí chuyển nhượng lên tới 100 triệu euro, "Pháo thủ" có lẽ sẽ dè chừng. Chưa kể hiện Arsenal đạt được thỏa thuận mua Madueke của Chelsea nên họ không phải quyết tâm chiêu mộ bằng được Rodrygo.

Có lẽ Liverpool sẽ là điểm đến khả dĩ hơn dành cho Rodrygo. Hiện "The Kop" có nguy cơ mất Diaz ở kỳ chuyển nhượng hè 2025 khi anh được một số đội bóng quan tâm. Bản thân Diaz cũng cởi mở trong việc rời Liverpool. Đó là lý do để "The Kop" quan tâm Rodrygo.

Về mặt tài chính, Liverpool tỏ ra bạo tay ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Họ đã bỏ ra số tiền lên tới 213 triệu euro để mang về các tân binh như Frimpong, Kerkez và Wirtz. Do vậy, sẽ không bất ngờ nếu "The Kop" chịu chi để mang Rodrygo về sân Anfield.

Nhà báo Sacha Tavolieri từ Sky Sports xác nhận Rodrygo đã từ chối lời mời đến từ Al Nassr. Anh ưu tiên đến Ngoại hạng Anh thi đấu.