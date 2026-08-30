Nóng bảng xếp hạng NHA: Liverpool - Tottenham sa lầy, "hiện tượng" Hull City bay cao

Liverpool - Tottenham chưa tìm được chiến thắng đầu tay

Sau trận hòa 2-2 kịch tính trước Newcastle ngày ra quân, Liverpool bước vào cuộc chạm trán Nottingham Forest tại vòng 2 Ngoại hạng Anh nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tay. Dù vậy trên sân Anfield, người hâm mộ tiếp tục chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số điên rồ nữa cũng với tỷ số 2-2.

Liverpool chưa thắng trận nào từ đầu mùa

2 trận liên tiếp, đoàn quân do HLV Iraola dẫn dắt bị đặt vào tình cảnh rượt đuổi tỷ số, thậm chí phải nhờ tới những pha lập công vào khoảng thời gian cuối trận để mang về 1 điểm. Thói quen "lấy công bù thủ" này rõ ràng không mang tới sự yên tâm cho người hâm mộ, còn Liverpool ngụp lặn ở vị trí thứ 11 (2 điểm/2 trận).

Tương tự Liverpool, Tottenham chưa giành chiến thắng ở Ngoại hạng Anh 2026/27, thậm chí tình trạng của đội bóng thành London còn thê thảm hơn thua thua 2 trận liên tiếp. Tiếp nổi thảm bại 0-3 trước Brentford, thầy trò Roberto De Zerbi bị Newcastle đánh bại "tâm phục khẩu phục" với tỷ số 2-0.

Rõ ràng, thành tích 0 điểm, 0 bàn thắng, 5 bàn thua sau 2 trận cùng vị trí bét bảng không tương xứng với hàng trăm triệu bảng mà Tottenham chi ra ở kỳ chuyển nhượng hè.

Hull City bay cao, đội của Lampard gây thất vọng

Cũng ở vòng 2 Ngoại hạng Anh, cuộc chạm trán giữa những đội bóng mới lên hạng là Hull City và Coventry City khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về "Những chú hổ". Trước đó, Hull City đã gây tiếng vang khi đánh bại MU 2-0.

Càng bất ngờ hơn nếu biết, thầy trò HLV Sergej Jakirovic giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, qua đó chễm chệ ở ngôi nhì bảng (chỉ kém đội đầu bảng Man City hiệu số phụ).

Thành tích này vượt xa mong đợi từ người hâm mộ Hull City, nếu chứng kiến đội bóng mới lên hạng khác là Conventry City - được dẫn dắt bởi huyền thoại Frank Lampard - toàn thua 2 trận. Thời gian tới, "Những chú hổ" chắc chắn sẽ khiến dư luận lẫn các đối thủ phải dè chừng.

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