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Rực rỡ Arsenal vượt Man City, lên đỉnh bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Sự kiện: Premier League 2026-27 Liverpool Manchester City

Arsenal cuối cùng cũng đã soán được ngôi đầu Ngoại hạng Anh của Man City.

   

Arsenal thi đấu vô cùng bản lĩnh khi hành quân đến sân Anfield ở vòng 9 Ngoại hạng Anh. Ngay phút 16, "Pháo thủ" ghi được bàn mở điểm nhờ công của Havertz. Anh đệm bóng cận thành sau khi được Rice "dọn cỗ" bằng pha căng ngang rất khó chịu.

Đoàn quân HLV Arteta dành phần lớn thời gian để phòng ngự săn khi khoan thủng mành lưới của Liverpool. Điều này khiến đội chủ sân Anfield tỏ ra bế tắc, qua đấy chấp nhận thua chung cuộc 0-1 trước Arsenal.

Niềm vui khôn xiết của Arsenal

Niềm vui khôn xiết của Arsenal

Việc giành 3 điểm trước Liverpool giúp Arsenal leo lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh. Đoàn quân HLV Arteta nắm trong tay 24 điểm, đẩy Man City xuống vị trí thứ 2 với 3 điểm nhiều hơn. 

Việc chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh ở thời điểm này có ý nghĩa lớn với Arsenal. Họ vừa khiến cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn, vừa tạo ra bầu không khí sảng khoái trong phòng thay đồ để hướng đến cuộc chiến bảo vệ ngôi vương.

Còn với Liverpool, họ bỏ lỡ thời cơ để trở lại top 4 Ngoại hạng Anh sau trận thua Arsenal. Đội bóng của HLV Iraola có trong tay 15 điểm sau 9 trận đấu, xếp thứ 5 khi kém top 4 đúng 1 điểm. 

Nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng đấu thứ 9

Nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng đấu thứ 9

Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: Bảo vệ thành quả mong manh (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Arsenal: Bảo vệ thành quả mong manh (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 9 Ngoại hạng Anh) Liverpool tịt ngòi trước Arsenal, qua đó chấp nhận trắng tay ngay trên sân nhà.

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ruc-ro-arsenal-vuot-man-city-len-dinh-bang-...

-02/11/2026 01:05 AM (GMT+7)
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