Elche vs Atlético de Madrid 23/04/26 - Trực tiếp
Paris Saint-Germain vs Nantes 23/04/26 - Trực tiếp
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Ninh Bình vs Hà Nội
Napoli vs Cremonese
Brest vs Lens
Sunderland vs Nottingham Forest
Real Betis vs Real Madrid
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Fulham vs Aston Villa
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Getafe vs Barcelona
Bologna vs Roma
Arsenal vs Newcastle United
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Toulouse vs Monaco
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Rennes vs Nantes
Paris FC vs Lille
Torino vs Inter Milan
Milan vs Juventus
Olympique Marseille vs Nice
Villarreal vs Celta de Vigo
Lazio vs Udinese
Manchester United vs Brentford
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Atlético de Madrid vs Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
"Chân chuyền" số 1 V-League khiến người hâm mộ Việt Nam lo lắng

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Công an Hà Nội

(NLĐO) - Vắng mặt hai vòng đấu liên tiếp ở V-League 2025-2026 vì chấn thương, tiền vệ Leo Artur khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Sau 2 trận đấu không thể góp mặt cùng CLB Công an Hà Nội, Leo Artur được đồn đoán sẽ chia tay Việt Nam để chuyển sang thi đấu tại Thai- League (Giải VĐQG Thái Lan). Tuy nhiên, đội bóng ngành Công an khẳng định tiền vệ được mệnh danh là "chân chuyền" số 1 V-League đang dính chấn thương và sẽ tiếp tục ra sân sau khi bình phục.

Trên trang cá nhân hôm 21-4, Leo Artur đăng dòng trạng thái với nội dung "cảm ơn khán giả Việt Nam". Chân sút sinh năm 1995 gốc Brazil muốn gửi lời tri ân đến bóng đá Việt Nam, mảnh đất đã "hồi sinh" đam mê chơi bóng của anh.

Trước đó, Leo từng rơi vào trầm cảm, suýt bỏ luôn bóng đá vì biến cố mất đi đứa con thứ 2 trong một vụ tai nạn thương tâm. Nhưng sau khi đưa gia đình đến Việt Nam thi đấu, khoác áo CLB Bình Định từ năm 2023, tinh thần của Leo khởi sắc, vui vẻ trở lại và tiếp tục gắn bó với nghiệp "quần đùi áo số".

Với đẳng cấp của một cầu thủ xuất thân từ "lò" Corinthians - một trong những đội bóng giàu thâm niên và thành tích bậc nhất Brazil, Leo nhanh chóng tỏa sáng ở V-League nhờ kỹ năng kiến tạo nhạy bén, kỹ thuật cá nhân điêu luyện, liên tục nằm trong tốp "Vua phá lưới" cũng như "Vua kiến tạo" của giải đấu hàng đầu Việt Nam.

Chia tay Bình Định, Atur đã bật khóc và hứa sẽ đưa gia đình trở lại "đất võ" sinh sống lâu dài tại Quy Nhơn, sau khi kết thúc sự nghiệp. Hợp đồng của Leo Artur với Công an Hà Nội sẽ kết thúc vào năm 2027 nhưng đội bóng chủ quản cũng đang chuẩn bị gia hạn thêm với cầu thủ này.

Mùa này, cầu thủ Brazil đã ghi 8 bàn, kiến tạo 11 lần sau 14 trận, góp công giúp Công an Hà nội vững ngôi đầu bảng xếp hạng, tiến gần "ngôi vương" V-League. Đây cùng là hiệu suất tốt nhất trong một mùa giải của Leo, từ khi anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ở hai lượt đấu gần nhất của Công an Hà Nội, Leo phải vắng mặt vì dính chấn thương.

-22/04/2026 12:11 PM (GMT+7)
