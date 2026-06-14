Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - CA TP.HCM: Vinh quang chờ Hoàng Đức (CK Cúp Quốc gia)

Cúp quốc gia Việt Nam | 14/6, 18h | Sân vận động Ninh Bình Ninh Bình 0 - 0 Công an TPHCM (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Ninh Bình vs Công an TPHCM Công an TPHCM Điểm Văn Lâm Thanh Thịnh Quang Nho Tiến Anh Hải Đức Đức Chiến Văn Thuận Hoàng Đức Gia Hưng Friday Quốc Việt Điểm Lê Giang Khoa Ngô Matheus Gia Bảo Đức Phú Minh Trọng Endrick Quốc Cường Ngọc Hà Raphael Williams Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Ninh Bình Ninh Bình Công an TPHCM Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Quang Nho, Tiến Anh, Hải Đức, Đức Chiến, Văn Thuận, Hoàng Đức, Gia Hưng, Friday, Quốc Việt Lê Giang, Khoa Ngô, Matheus, Gia Bảo, Đức Phú, Minh Trọng, Endrick, Quốc Cường, Ngọc Hà, Raphael, Williams

Ninh Bình FC: Bản lĩnh đại gia và điểm tựa thánh địa

Bước vào trận chung kết với vị thế của đội bóng vừa giành hạng Ba V.League 1, Ninh Bình FC đang cho thấy những quả ngọt đầu tiên từ sự đầu tư rầm rộ hồi đầu mùa. Việc sở hữu một dàn siêu sao nội binh chất lượng cùng cấu trúc đội hình ổn định giúp đội bóng đất cố đô Hoa Lư được đánh giá là cửa trên ở trận đấu này.

Sức mạnh của Ninh Bình FC nằm ở sự gắn kết và đẳng cấp trải dài trên cả ba tuyến. Đặc biệt, sự xuất hiện của chiến lược gia lão luyện Chu Đình Nghiêm ở giai đoạn cuối mùa đã thổi vào lối chơi của đội bóng một luồng sinh khí mới đầy kỷ luật, thực dụng và già rơ. Việc được thi đấu trên sân nhà Ninh Bình Arena là lợi thế tinh thần vô giá đối với thầy trò ông Chu Đình Nghiêm. Sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả nhà sau một thập kỷ vắng bóng bóng đá đỉnh cao sẽ là bệ phóng tâm lý cực lớn để toàn đội hướng tới cú đúp danh hiệu.

Nhiệm vụ của Ninh Bình FC ở trận này là phải kiểm soát tốt thế trận nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ, đồng thời duy trì hệ thống pressing đồng bộ để bẻ gãy các đường lên bóng dài của đối phương. Bên cạnh đó, đẳng cấp ngôi sao của những nhân tố đột biến như Nguyễn Hoàng Đức sẽ là chìa khóa để phá vỡ khối phòng ngự lùi sâu của đối thủ, giúp Ninh Bình FC tự tin giữ cúp ở lại sân nhà.

CLB Công an TP.HCM: "Hiện tượng cúp" và nghệ thuật phản công

Nếu việc Ninh Bình lọt vào chung kết là điều đã được dự báo, thì sự hiện diện của CLB Công an TP.HCM lại là bất ngờ thú vị nhất giải đấu năm nay. Đại diện phía Nam đã có một hành trình đầy kiên cường để đi đến trận đấu cuối cùng. Lời cảnh báo đanh thép nhất mà thầy trò HLV Phùng Thanh Phương gửi tới đối thủ chính là chiến thắng chấn động 4-2 ngay trên sân của nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định ở bán kết.

Dưới sự dẫn dắt của ông Phùng Thanh Phương, Công an TP.HCM đã hoàn thiện lối chơi phòng ngự phản công thuộc hàng hay nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Họ không ngại chơi lép vế về tỷ lệ kiểm soát bóng, sẵn sàng nhường khu trung tuyến để thiết lập khối phòng ngự tầm thấp dày đặc. Vũ khí tối thượng của đội bóng Sài thành nằm ở tính hiệu quả sát thương: ít cơ hội nhưng cực kỳ chắt chiu và sắc lẹm.

Trong trận chung kết tối nay, Công an TP.HCM chắc chắn sẽ tiếp tục tái lập "pháo đài" phòng ngự kiên cố nhằm kéo đối phương vào cuộc chiến tiêu hao thể lực. Họ sẽ tận dụng tối đa những tình huống rót bóng từ hai biên hướng vào vòng cấm, khai thác khả năng tì đè và càn lướt mạnh mẽ của bộ đôi ngoại binh Raphael và Matheus để trừng phạt những khoảnh khắc mất tập trung từ các trung vệ bên phía Ninh Bình.