Cúp quốc gia: Ninh Bình chờ cúp, CA TP HCM chờ phá hội

Đó còn là trận đấu của hai trạng thái rất khác nhau: một bên có sân nhà, lực lượng mạnh và cơ hội khẳng định vị thế mới; một bên bước vào chung kết với tâm thế cửa dưới nhưng đủ khả năng làm hỏng ngày hội của đối thủ.

Sân nhà: điểm tựa hay sức ép?

Trận chung kết Cúp quốc gia diễn ra trên sân Ninh Bình, và chi tiết ấy lập tức khiến cán cân nghiêng về đội bóng cố đô. Trong bóng đá, nhất là ở một trận chung kết, sân nhà không chỉ là mặt cỏ quen thuộc. Đó là tiếng reo từ khán đài, là sự tự tin trong từng pha xử lý, là cảm giác được cả thành phố đứng sau lưng.

Ninh Bình (giữa) bước vào trận đấu này không còn là hiện tượng dễ được cảm thông nếu thất bại

Nhưng cũng chính sân nhà có thể trở thành một dạng sức ép. Ninh Bình bước vào trận đấu này không còn là hiện tượng dễ được cảm thông nếu thất bại. Họ là đội hạng ba V-League, có nhiều tuyển thủ và ngôi sao, có Đặng Văn Lâm trong khung thành, Hoàng Đức ở trung tuyến, cùng những cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt ở các thời điểm then chốt. Khi trận chung kết diễn ra ngay trên sân nhà, kỳ vọng không còn dừng ở việc đá tốt. Người hâm mộ Ninh Bình chờ một chiếc cúp.

Đó là thử thách tâm lý lớn nhất với Ninh Bình. Nếu ghi bàn sớm, trận đấu có thể mở ra theo kịch bản rất thuận lợi: đội chủ nhà kiểm soát nhịp độ, đẩy CA TP HCM vào thế phải dâng cao và chờ khoảng trống để kết liễu.

Nhưng nếu càng đá càng không ghi bàn, sự nôn nóng từ khán đài có thể khiến Ninh Bình mất bình tĩnh, nhất là trước một đối thủ rất biết cách đá phản công.

Dấu ấn Chu Đình Nghiêm và cơ hội của Ninh Bình

Ninh Bình có thêm một lợi thế lớn khác: HLV Chu Đình Nghiêm. Ông không có nhiều thời gian làm việc với đội bóng, nhưng những trận gần đây cho thấy hiệu ứng rõ ràng. Ninh Bình chơi có lửa hơn, trực diện hơn và biết đánh vào điểm yếu đối thủ thay vì chỉ trông chờ vào chất lượng cá nhân.

Ninh Bình (phải) có vẻ đang chuyển từ một đội bóng nhiều ngôi sao thành một tập thể

Chiến thắng 4-1 trước Thể Công Viettel ở bán kết là ví dụ rõ nhất. Đó không chỉ là một trận thắng đậm, mà là trận đấu cho thấy Ninh Bình có thể chơi như một đội bóng lớn: vào trận thận trọng, mở tỷ số đúng lúc, kiểm soát cảm xúc sau đó và trừng phạt đối thủ khi thời cơ đến.

Với Hoàng Đức, Ninh Bình có người cầm nhịp đủ đẳng cấp để quyết định tốc độ trận đấu. Với Văn Lâm, họ có thủ môn quen với áp lực lớn. Với Fred Friday, Gustavo hay các mũi tấn công khác, đội chủ nhà có đủ phương án để tìm bàn thắng từ bóng sống lẫn bóng bổng. Quan trọng hơn, dưới tay HLV Chu Đình Nghiêm, Ninh Bình có vẻ đang chuyển từ một đội bóng nhiều ngôi sao thành một tập thể.

Nếu vô địch, đây sẽ là cột mốc rất đẹp với Ninh Bình. Một tân binh V-League cán đích trong nhóm đầu, rồi đoạt Cúp quốc gia trên sân nhà, đó không còn là câu chuyện thăng hoa nhất thời. Đó sẽ là lời tuyên bố về sự xuất hiện của một thế lực mới trong bóng đá Việt Nam.

CA TP HCM không đến để làm nền

Dù vậy, xem CA TP HCM là đội "lót đường" cho lễ đăng quang của Ninh Bình sẽ là sai lầm. Trận bán kết họ bị đánh giá thấp hơn, nhưng kết quả là họ thắng Nam Định 4-2 ngay trên sân Thiên Trường. CA TP HCM đã chơi đúng kiểu của một đội cửa dưới thông minh: phòng ngự có tổ chức, phản công nhanh, tận dụng bóng bổng và trừng phạt sai lầm rất lạnh lùng.

Xem CA TP HCM là đội "lót đường" cho lễ đăng quang của Ninh Bình sẽ là sai lầm

Đó cũng là công thức họ có thể dùng trước Ninh Bình. CA TP HCM không nhất thiết phải cầm bóng nhiều. Họ càng không nên cuốn vào thế trận đôi công quá sớm với đội chủ nhà. Điều họ cần là kéo nhịp trận đấu xuống, giữ cự ly đội hình, buộc Ninh Bình phải tấn công trong trạng thái sốt ruột, rồi chờ cơ hội từ Lee Williams, Tiến Linh hoặc những tình huống cố định.

Lee Williams là cái tên Ninh Bình phải đặc biệt dè chừng. Hai lần gặp nhau tại V-League mùa này, Ninh Bình bất bại trước CA TP HCM, nhưng cả hai trận đều thủng lưới. Đáng nói hơn, Lee Williams đều ghi bàn vào lưới Ninh Bình. Đó không phải chi tiết ngẫu nhiên. Tốc độ, thể hình và khả năng chọn thời điểm băng vào vòng cấm của cầu thủ này rất phù hợp với lối chơi phản công.

Ở lượt đi, CA TP HCM từng dẫn Ninh Bình 3-1 trước khi thua ngược 3-4. Ở lượt về, họ giật lại 1 điểm bằng bàn gỡ 1-1 ở phút 90+5. Hai trận đó nói lên một điều: Ninh Bình mạnh hơn, nhưng CA TP HCM không sợ Ninh Bình. Và trong một trận chung kết, sự tự tin ấy có giá trị rất lớn.

Điểm then chốt của trận chung kết có thể nằm ở 20 phút đầu. Nếu Ninh Bình nhập cuộc quá hưng phấn, họ có thể tạo sức ép lớn nhưng cũng dễ để lộ khoảng trống sau lưng hàng thủ. CA TP HCM chắc chắn sẽ chờ đúng những khoảnh khắc đó để phản công.

Ngược lại, nếu Ninh Bình đủ bình tĩnh để kiểm soát bóng, luân chuyển nhịp nhàng và không vội dứt điểm, họ sẽ từng bước kéo CA TP HCM ra khỏi khối phòng ngự. Khi ấy, chất lượng cá nhân của Hoàng Đức, Fred Friday, Gustavo hay Tài Lộc có thể tạo ra khác biệt.

15 phút cuối cũng rất đáng chờ. Cả hai lần gặp nhau ở V-League đều có những bàn thắng muộn: Ninh Bình thắng 4-3 nhờ bàn quyết định cuối trận ở lượt đi, còn CA TP HCM gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ lượt về. Điều đó cho thấy cặp đấu này rất khó đóng lại sớm. Ngay cả khi một đội dẫn bàn, trận đấu vẫn có thể đổi hướng ở những phút cuối.

-Ninh Bình - Công an TP HCM: 18 giờ ngày 14-6-2026, tại sân vận động Ninh Bình.

-Truyền hình: FPT Play, VTV7, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

-V-League 2025-2026: Công an TP HCM 3-4 Ninh Bình, sân Thống Nhất (vòng 11); Ninh Bình 1-1 Công an TP.HCM, sân Ninh Bình (vòng 24)

-Dự đoán: Ninh Bình thắng 2-1, nhưng đây sẽ là chiến thắng không dễ dàng. CA TP HCM có thể không phải đội mạnh hơn, nhưng họ là kiểu đối thủ khiến đội mạnh hơn phải trả giá nếu mất tập trung.